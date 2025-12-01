Pravidlo o vykurovaní na 19 °C už neplatí. Odborníci odporúčajú iné teploty, ktoré sú úspornejšie aj príjemnejšie

Počas posledných rokov sa často objavovala rada, že ideálnou teplotou na úsporné vykurovanie je 19 °C. Hoci toto číslo môže v niektorých domácnostiach fungovať, moderné odporúčania ukazujú, že neexistuje jedna univerzálna teplota vhodná pre všetkých. Správne nastavenie závisí od typu budovy, denného režimu, zdravotného stavu obyvateľov aj od kvality izolácie.
Prečo 19 °C nie je vždy optimálna voľba?
Teplota 19 °C môže byť pre zdravých dospelých v dobre zateplenom byte úplne prijateľná, no nevyhovuje každému. Odborné zdroje sa zhodujú, že komfort pri tejto teplote výrazne závisí od:
- vlhkosti vzduchu
- kvality zateplenia a tesnenia okien
- prúdenia vzduchu
- individuálnej tepelnej tolerancie človeka
Niektoré domácnosti tak môžu pri 19 °C pociťovať chlad, čo následne vedie k tomu, že obyvatelia častejšie a nárazovo prikurujú. To však spotrebu naopak zvyšuje.
Najčastejšie odporúčané teploty podľa odborníkov
Energetickí špecialisti aj zdravotnícke inštitúcie uvádzajú široko akceptované odporúčania:
Denná teplota v obývaných miestnostiach
20–22 °C
Toto rozpätie odborníci najčastejšie označujú ako rovnováhu medzi komfortom a efektívnou spotrebou energie. Pri tejto teplote väčšina ľudí nepociťuje chlad a nie je potrebné časté „prisávanie tepla“.
Nočná teplota
17–19 °C
Spánok je kvalitnejší v mierne chladnejšej miestnosti. Navyše, počas noci nie je potrebné udržiavať rovnaké teplo ako cez deň.
Teplota pri neprítomnosti
16–18 °C
Ak odchádzate na niekoľko hodín alebo na celý deň, odporúča sa znížiť teplotu, no nevypínať kúrenie úplne. Návrat na vyššiu teplotu z úplne vychladnutého bytu totiž spotrebuje oveľa viac energie.
Kúpeľňa
22–24 °C
Vyššie odporúčania sú dané tým, že človek je v kúpeľni často vyzlečený a citlivejší na chlad.
Spálňa
17–19 °C
Odborné zdroje potvrdzujú, že chladnejšie prostredie podporuje hlbší spánok.
Domácnosti so zraniteľnými osobami
- seniori
- malé deti
- chronicky chorí
- ľudia so zníženou imunito
U nich sa odporúča držať teploty bližšie k 21–22 °C, keďže riziko prechladnutia alebo podchladenia je vyššie.
Prečo sú teplotné výkyvy neefektívne
Časté vypínanie a prudké zapínanie kúrenia patrí medzi najčastejšie chyby pri úsporách. Neustále ohriatie studenej miestnosti na komfortnú teplotu je energeticky náročnejšie, než stabilné udržiavanie o niečo vyššieho základu.
Moderné termostaty šetriť skutočne dokážu, no nie zázračne
Inteligentné termostaty môžu šetriť energiu vďaka:
- automatickému plánovaniu teploty
- prispôsobeniu sa vášmu dennému režimu
- zníženiu teploty v čase, keď miestnosti nepoužívate
Úspora závisí od konkrétnej domácnosti, no dobre nastavené systémy skutočne dokážu znížiť spotrebu — nie však pevne stanoveným percentom, ale podľa podmienok v danej budove.
Každá miestnosť potrebuje iné nastavenie
- Chodby a technické miestnosti: nižšie teploty sú úplne v poriadku.
- Obývačka a pracovňa: počas aktívneho využívania 20–22 °C.
- Spálňa: ideálne chladnejšia.
Cieľom je vykurovať intenzívnejšie len tam a vtedy, kde teplo skutočne potrebujete.
Záver: Pravda nie je v jedinom čísle, ale v rozumnom nastavení
Dogmatické tvrdenie „19 °C je správne“ neplatí pre každého. Najbezpečnejšie a najpravdivejšie odporúčanie znie:
- Denno-denný komfort: 20–22 °C
- Spánok a neprítomnosť: 17–19 °C
- Zraniteľné osoby: 21–22 °C
Takéto nastavenie rešpektuje zdravotné odporúčania aj energetickú logiku.