Práve teraz je posledná šanca ruže zazimovať. Odborníci varujú! Kto to nestihne, na jar môže prísť o kvety

Koncom jesene prichádza obdobie, keď ruže definitívne prechádzajú do zimného pokoja. V tomto čase už nerastú, listy väčšinou opadli a teploty pravidelne klesajú k nule či mierne pod ňu. Presne teraz nastáva chvíľa, keď je ideálne a zároveň posledné vhodné okno na ich bezpečné zazimovanie.
Správne načasovanie je kľúčové: ruže nesmú byť zazimované ani príliš skoro, ani príliš neskoro. A práve na prelome novembra a decembra nastávajú podmienky, ktoré sú pre ich zimnú ochranu najvhodnejšie.
VIDEO: Ruže si môžete jednoducho namnožiť
Ak ruže milujete, môže ich byť v záhrade vždy o pár kríkov viac. Okrem správneho zazimovania sa oplatí vedieť aj to, ako si ich jednoducho rozmnožiť doma.
Prečo je terajšie obdobie rozhodujúce
Ruže už ukončili vegetačný cyklus, rast zastal a rastlina sa pripravila na zimný odpočinok. To znamená, že:
- už nehrozí, že by zazimovanie zabrzdilo prirodzené otužovanie
- no zároveň ešte nenastúpili hlboké januárové mrazy, ktoré by mohli poškodiť nezakrytý štep, púčiky či korene
Kto ruže nechá nezaizolované do doby, keď teploty klesnú na –10 °C a nižšie, ten riskuje omrznutie koreňového krčku aj odumieranie púčikov.
Ako ruže zazimovať práve v tomto období (koniec novembra – začiatok decembra)
Nižšie nájdeš pravdivý, odborný a pre toto ročné obdobie presný postup.
1. Prehliadka kríkov a odstránenie poškodených častí
Na konci sezóny ruže nerežeme do hĺbky. Odstráni sa iba to, čo:
- je úplne suché alebo odumreté
- je polámané vetrom či snehom
- prekáža pri kopcovaní
Dlhé výhony môžeš len mierne skrátiť, aby ich nezlomil sneh. Hlboký rez patrí až na jar.
2. Jedno posledné hlboké zalievanie
Aj keď sa to robieva skôr, ešte stále má význam ruže pred zimou dobre zaliať, ak bola pôda suchšia. Pôda by nemala ísť do zimy bez vlahy — korene čerpajú vodu aj v chlade.
3. Kopcovanie – najdôležitejší krok zazimovania
Práve teraz je ideálny čas ruže nakopcovať. Pôdu jemne prekypri a okolo koreňového krčku nahrň:
- 20–30 cm vzdušného kompostu alebo zeminy
- prípadne primiešaj suché, zdravé lístie bez chorôb
Dôležité je, aby vrstva bola priedušná. Hustý, udupaný materiál zadržiava vlhkosť a podporuje plesne.
4. Čečina na ochranu pred zimným slnkom
V tomto období sa začínajú objavovať holomrazy – mrzne, ale slnko stále svieti ostro a môže popáliť púčiky. Preto sa odporúča:
- vložiť pár vetvičiek smrekovej či jedľovej chvojiny medzi výhony
- prípadne položiť ľahkú vrstvu na kopček
Čečinu nehromadíme, len jemne prekryjeme — ide o ochranu pred slnkom a vetrom, nie o zateplenie.
5. Kedy použiť textíliu
Ak pestuješ citlivé čajohybridy alebo anglické ruže a bývaš v chladnej oblasti (Orava, Kysuce, sever Spiša), môžeš ruže chrániť aj priedušnou zimnou netkanou textíliou.
Dôležité:
- nikdy nepoužívať igelit
- textília musí byť voľná, aby rastlina „dýchala“
Čo robiť v decembri po zazimovaní
- Ruže už neodkrývaj, ani keď prídu mierne oteplenia.
- Nekypri pôdu a nemanipuluj s kríkom.
- Ak napadne veľa ťažkého snehu, jemne ho stras – môže polámať dlhé výhony.
Inak sa o ruže starajú až na jar, keď pominú prvé mrazy.
Čo získate správne načasovaným zazimovaním teraz
- Štep ani púčiky nezamrznú pri hlbokých mrazoch.
- Ruže na jar rýchlo a rovnomerne vyraší.
- Kvitnutie bude bohatšie a dlhšie.
- Rastlina vstúpi do jari bez stresu, čo sa prejaví na zdraví aj odolnosti.
.