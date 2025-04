Práve teraz je ideálny čas na rez hortenzií: Vyhnite sa typickým chybám a doprajte rastlinám dokonalú starostlivosť

Jar je v plnom prúde, teploty pomaly stúpajú a s nimi prichádza aj obdobie intenzívnej starostlivosti o záhradu. V apríli je vhodné pustiť sa do mnohých činností, ktoré pomáhajú rastlinám po zime znovu ožiť. Jednou z takýchto činností je aj rez hortenzií. Hoci sú hortenzie známe svojou nenáročnosťou a krásnymi kvetmi, práve nesprávny postup pri reze dokáže spôsobiť, že sa ich kvitnutie či rast výrazne obmedzí.

V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na to, prečo je rez hortenzií taký dôležitý, aké druhy hortenzií rozlišujeme a aké chyby sa pri strihaní týchto pôvabných kríkov robia najčastejšie. Dozviete sa tiež, kedy je najlepšie sa do rezu pustiť a na čo by ste si určite mali dať pozor, aby ste sa mohli tešiť z bohatej nádielky kvetov.

Hortenzie v našich podmienkach

Hortenzie (Hydrangea) sú mimoriadne obľúbené okrasné kríky, ktoré sa vyskytujú v rôznych farebných variantoch, a to od jemných bielych odtieňov až po sýte ružové či modré tóny. V miernom podnebí sa im darí veľmi dobre – bez väčších problémov znášajú horúce letné dni, no dokážu prežiť aj zimu spojenú s dažďom, vetrom či nižšími teplotami. Napriek tomu sa môže niekedy stať, že ich rast či kvitnutie nenaplnia očakávania. Vo väčšine prípadov je na vine nesprávne zvolený alebo zle načasovaný rez.

Ak chcete vidieť, ako vyzerá správny rez hortenzií v praxi, môžete si pozrieť video na YouTube kanáli Chlouba Pavel:

Kedy je vhodné hortenzie rezať

Jednoznačná odpoveď na otázku „Kedy strihať hortenzie?“ závisí od konkrétneho druhu, ktorý pestujete. Niektoré druhy nie je vhodné rezať vôbec, iné zase potrebujú špecifický typ rezu v presnom období. Ak teda chcete dosiahnuť bohaté kvitnutie a harmonicky tvarované kry, prvým krokom je zistiť, aký druh hortenzie máte doma.

Druhy hortenzií a ich rez

Hortenzie, ktoré kvitnú na starom dreve

Tieto druhy tvoria kvetné základy už na predchádzajúcich výhonoch, a preto sa pri nich uprednostňuje len minimálny rez. Kvitnú na prelome jari a leta a ich kvety začínajú vädnúť zvyčajne v polovici leta. V tom čase sa vytvárajú puky pre nasledujúci rok, takže ak ich ostriháte nesprávne (príliš radikálne či v nesprávnej dobe), môžete sa pripraviť o ďalšiu vlnu kvetov. Na jar postačí odstrániť len oslabené, suché a poškodené konáre. Tieto môžu rastlinu zbytočne vyčerpávať a zhusťovať.

Z času na čas je vhodné prerezanie konárov, ktoré sa navzájom križujú , aby sa zabezpečilo lepšie prevzdušnenie kríka a dostatok priestoru pre vyvíjajúce sa kvety.

Hlbší (zdravotný) rez môžete urobiť v čase, keď už nehrozia prudké mrazy – často sa odporúča začiatok mája. Hortenzie, ktoré kvitnú na novom dreve

Pri týchto hortenziách sa kvety vyvíjajú na nových výhonkoch vytvorených v danom roku, takže si môžete dovoliť o niečo výraznejší rez. Zvyčajne kvitnú o čosi neskôr a niekedy môžu kvitnúť až do neskorej jesene. Rez môžete robiť skôr na jar , keď už nehrozia silné mrazy, a skrátiť konáre na potrebnú dĺžku.

Tieto hortenzie vedia bohatšie zakvitnúť aj po väčšom zásahu nožnicami, keďže sa spoliehajú na nové drevo.

Ako rezať hortenzie bez zbytočných chýb

Správna technika rezu hortenzií je kľúčová, ak chcete mať plné, zdravé kry s množstvom kvetov. Existuje však niekoľko častých chýb, ktoré môžu neskúseným záhradkárom zničiť celú sezónu kvitnutia.

Príliš neskorý rez

Hortenzie sa zvyknú strihať po odkvitnutí alebo skoro na jar. Ak však váhate príliš dlho a presiahnete ideálny čas (napríklad až do polovice leta), môže sa stať, že sa ďalších kvetov dočkáte v obmedzenom množstve alebo vôbec nie. V lete sa totiž už tvoria puky pre nasledujúci rok, a pokiaľ ich zrežete, rastlina si ich nestihne znovu vytvoriť. Zbytočné skracovanie zdravých výhonkov

Neraz sa stáva, že záhradkári odstránia aj konáre, ktoré mohli priniesť veľa kvetov. Zvyčajne sa odporúča strihať nad tretím či štvrtým očkom, no dá sa ísť aj nižšie – najmä vtedy, ak chcete zachovať kompaktný a upravený tvar rastliny. Netreba však zabúdať, že rez až k báze alebo príliš nízko môže spôsobiť oslabenie celej rastliny. Ignorovanie druhu hortenzie

Najväčšou chybou pri reze býva nevedomosť, že niektoré hortenzie nie je nutné strihať vôbec, prípadne len vo veľmi obmedzenej miere, aby ste im neublížili. Pred každým rezom by ste si teda mali overiť, o akú hortenziu ide, inak môžete napáchať zbytočné škody. Nedostatočné odstránenie suchých a poškodených konárov

Často sa zabúda na „zdravotný rez“. Suché či zlomené výhony môžu byť zdrojom infekcie, zároveň zbytočne uberajú rastline silu na vytváranie nových kvetov. Preto sa odporúča vykonávať tento typ rezu aj počas jari, ale tiež kedykoľvek v sezóne, ak odhalíte poškodený konár.

Ako postupovať po odkvitnutí

Ak vám hortenzie odkvitli začiatkom leta, ďalším dôležitým krokom je starostlivo skontrolovať, či nevidíte nadmerne zahustené miesta alebo konáre, ktoré už rastline neprospievajú. Vtedy môžete urobiť skorý letný rez – ideálne v čase, keď kvety začínajú vädnúť. Takto dáte rastline príležitosť vyvinúť nové puky na ďalšiu sezónu. Ak si ale všimnete, že ste termín prešvihli a už sa formujú nové puky, radšej rez posuňte na jar. Hortenzie sú totiž veľmi flexibilné a zvládnu, keď ich rok nebudete vôbec strihať. Naopak, u niektorých druhov môže práve striedmy rez zabezpečiť krajšie a väčšie kvety.

Tipy pre zdravé a krásne hortenzie

Správne hnojenie : Na podporu kvetov sú vhodné hnojivá s vyšším obsahom fosforu, no s mierou. Nadmerné hnojenie dusíkom môže spôsobiť bujný rast listov na úkor kvetov.

Zálievka : Hoci hortenzie milujú vodu, nezalievajte ich príliš často a vyhýbajte sa premokrenej pôde. Najlepšie je zalievať zriedkavejšie, ale výdatne.

Stanovište: Umiestnite hortenzie na miesto, kde majú dostatok svetla, no nebudú celý deň vystavené priamemu slnku. Priveľa slnečných lúčov môže spôsobiť usychanie okrajov listov či kvetov.

Zhrnutie

Aby hortenzie bohato kvitli a rástli do krásy, je dôležité pochopiť, aký druh pestujete a kedy a ako ho správne rezať. Niektoré druhy nevyžadujú takmer žiadny rez a pri iných je potrebné zasiahnuť v pravom čase, aby sa podporil rast nových výhonkov. Pri starších drevinách treba dávať pozor na tvorbu nových kvetných pukov.

Dôraz klaďte hlavne na to, aby ste hortenzii zbytočne neodstrihli konáre, ktoré by priniesli kvety, a aby ste včas odstránili suché, slabé alebo poškodené časti rastliny. Ak si k rezu vyberiete správny termín a budete postupovať opatrne, hortenzie vás vďačne odmenia nádherne rozvinutými súkvetiami. A ak by ste náhodou zaváhali v správnom načasovaní, nezúfajte. Hortenzie sú pomerne odolné a menšiu chybu dokážu odpustiť. V najhoršom prípade im doprajte voľnosť a preskočte rez na jeden rok.

Správny rez hortenzií je teda predovšetkým o rešpekte k druhu, ktorý pestujete, a o načasovaní, ktoré zabezpečí dostatočne dlhú dobu pre vytvorenie nových kvetných pukov. Keď sa to naučíte a budete postupovať rozvážne, vaše hortenzie vás každoročne potešia žiarivou kvetinovou explóziou a stanú sa jedným z najkrajších prvkov celej záhrady. Prajeme vám úspešný pestovateľský rok!