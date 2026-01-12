Pravé americké lievance. Keď ich raz ochutnáte, na klasické palacinky si ani nespomeniete

Palacinky patria u nás k nesmrteľným klasikám – pripravujeme ich celé roky, na sladko aj na slano, a málokto nimi pohrdne. V Amerike však túto obľúbenú pochúťku povýšili na úplne inú úroveň. Ich typické nadýchané lievance sú také lahodné, že po prvej porcii vám obyčajné palacinky začnú pripadať až príliš obyčajné. Ak túžite vyskúšať niečo nové a pritom jednoduché, tento recept vás určite nadchne.
Videorecept
Ak si chcete postup pozrieť krok za krokom, pomôže vám video z kanála ABC Cookery:
Prečo práve americké lievance?
Ak existuje jedlo, ktoré spája ľudí naprieč generáciami, sú to palacinky. Každý má svoju obľúbenú plnku – čokoládovú, lekvárovú, tvarohovú… a možnosti sú prakticky nekonečné. Pri ich častej príprave sa však môže stať, že sa vám jednoducho preje ich tradičná forma. Vtedy prichádza na scénu skvelá alternatíva: nadýchané americké lievance.
Recept na nadýchané americké lievance
Americké lievance sú rýchlym a chutným riešením na raňajky, víkendové brunch menu alebo sladkú desiatu. Okrem toho sú veľmi variabilné – môžete ich podávať so sirupmi, ovocím, maslom či orechmi.
Potrebné suroviny
- 135 g hladkej múky
- 130 ml plnotučného mlieka
- 1 lyžička kypriaceho prášku
- 2 lyžice kryštálového cukru
- 2 lyžice roztopeného masla
- 1 vajce
- maslo na smaženie
- štipka soli
- javorový sirup (alebo akýkoľvek ovocný sirup podľa chuti)
Javorový sirup je americká klasika, no skvelo chutia aj s malinovým, jahodovým či čučoriedkovým sirupom.
Postup prípravy
1. Príprava cesta
- Do väčšej misy nasypte múku, kypriaci prášok, cukor a soľ. Premiešajte, aby sa suroviny rovnomerne spojili.
- V druhej mise si rozšľahajte vajce s mliekom.
- Na panvici nechajte roztopiť trochu masla. Keď mierne vychladne, primiešajte ho k mlieku s vajíčkom.
- Tekutú zmes prelejte k suchým ingredienciám a dôkladne premiešajte. Cesto by malo byť hladké, bez hrudiek a mierne hustej konzistencie.
- Misu s cestom na pár minút prikryte utierkou a nechajte ho odpočívať – stačí krátko, aby sa suroviny pekne spojili.
2. Smaženie lievancov
- Rozohrejte nepriľnavú panvicu na strednom plameni.
- Rozpustite na nej malé množstvo masla a pomocou štetca alebo papierovej utierky ho rovnomerne rozotrite po celej ploche.
- Naberajte cesto malou naberačkou a nalejte ho na panvicu. Snažte sa, aby lievance boli približne rovnako veľké – budú sa rovnomerne piecť.
- Lievance obráťte vo chvíli, keď sa na povrchu začnú tvoriť malé bublinky. To je znak, že spodná strana je krásne zapečená.
- Opečte ich aj z druhej strany do zlatistej farby.
- Hotové lievance môžete krátko odložiť na papierovú utierku, ktorá nasaje prebytočný tuk.
3. Servírovanie
Keď sú všetky lievance hotové, stačí ich naukladať na seba do malej „vežičky“ a poliať javorovým sirupom. Ak máte radi ovocie, nebojte sa pridať čerstvé jahody, banán, čučoriedky alebo hrsť orechov.
A hotovo! Jednoduché, rýchle a neuveriteľne dobré.
Ak chcete lievance ešte nadýchanejšie, môžete bielok z vajíčka vyšľahať zvlášť a jemne ho primiešať až na konci. Výsledok bude ešte ľahší a vzdušnejší.
Prajem dobrú chuť – a pripravte sa na to, že klasické palacinky pôjdu na čas bokom!