Všetci si nevedia vynachváliť zapečené zemiaky z rúry

Gratinované zemiaky – známe aj pod francúzskym označením pommes dauphinoise – patria medzi tradičné jedlá, ktoré sa pripravujú už celé generácie. Základ tvoria tenké plátky zemiakov, smotana a jemné dochutenie koreninami či bylinkami. Ide o pokrm, ktorý vznikol vo Francúzsku a postupne sa rozšíril do mnohých krajín, kde si získal obľubu vďaka jednoduchej príprave a výraznej krémovej chuti.
Video s receptom:
V moderných kuchyniach sa tento recept často objavuje v rôznych podobách. Môže sa pripravovať úplne klasicky iba so smotanou, alebo sa do neho pridáva syr, cibuľa, cesnak či drobné aromatické ingrediencie. Videá a recepty s týmto pokrmom sa pravidelne objavujú aj na YouTube, kde je možné nájsť viacero rýchlych a spoľahlivých postupov.
Prečo sú gratinované zemiaky také obľúbené
Tento pokrm funguje, pretože pri pomalom pečení vznikne prirodzene krémová konzistencia. Zemiaky postupne uvoľňujú škrob, ktorý sa spojí so smotanou, takže jednotlivé vrstvy sa prepoja a vytvoria mäkkú, súdržnú štruktúru. Chuť sa dá pritom jednoducho prispôsobiť — od jemnej a neutrálnej až po výraznejšiu, ak sa použije tvrdý syr, muškátový oriešok či feniklové semienka.
Gratin môže byť podávaný ako príloha k hlavnému jedlu alebo ako samostatný pokrm, napríklad so šalátom. Vďaka sýtej chuti a jednoduchej príprave je vhodný na každodenné varenie aj na slávnostnejšie príležitosti.
Overený recept na gratinované zemiaky
Suroviny:
- 1 kg múčnatých zemiakov
- 400 ml smotany na šľahanie
- 1 menšia cibuľa alebo šalotka
- 1 strúčik cesnaku
- 50–70 g jemne strúhaného tvrdého syra (napr. parmezán)
- 1 lyžica masla
- soľ a čerstvo mleté korenie
- štipka muškátového orieška
- štipka feniklových semienok (voliteľné)
Postup prípravy:
- Zemiaky ošúpte a nakrájajte na veľmi tenké plátky – čím sú tenšie, tým rýchlejšie sa prepečú.
- Zapekaciu misu vymažte maslom a rúru predhrejte na 180 °C.
- Cibuľu nakrájajte nadrobno, cesnak jemne roztlačte.
- Na dno misy rozložte prvú vrstvu zemiakov. Osoľte, okoreňte, pridajte trochu cibule.
- Pokračujte vo vrstvení, až kým nespotrebujete všetky zemiaky. Medzi vrstvy môžete pridať muškátový oriešok alebo fenikel.
- Zalejte smotanou tak, aby boli zemiaky takmer ponorené.
- Navrch nasypte syr a pridajte strúčik cesnaku.
- Prikryte alobalom a pečte približne 45 minút.
- Alobal zložte a pečte ešte 20–25 minút, kým povrch nezíska zlatistú farbu.
- Pred podávaním nechajte jedlo pár minút odstáť, aby sa šťavy ustálili.
Ako recept vylepšiť na základe osvedčených kuchárskych postupov?
- Zahriať smotanu pred použitím: Krátke ohriatie pomáha rýchlejšiemu zmäknutiu zemiakov.
- Spařením zemiakov v smotane vznikne krémovejšia konzistencia: ide o známy profesionálny trik.
- Použiť tvrdý syr: syr zabezpečí výraznejšiu chuť a pevnejší povrch.
- Bylinky ako tymian alebo pažítka: dopĺňajú chuť a sú bežne používané s touto kombináciou surovín.
Všetky tieto odporúčania sú bežnou súčasťou gastronomickej praxe a vychádzajú z technológií prípravy podobných zemiakových pokrmov.
Jednoduchá príprava aj doma
Aj keď výsledný pokrm pôsobí bohato a elegantne, príprava je jednoduchá. Stačí trpezlivo nakrájať zemiaky, uložiť ich do vrstiev, zaliať smotanou a dať zapiecť. Počas pečenia sa dom naplní typickou vôňou smotany, masla a zemiakov, ktorá patrí k najpríjemnejším vôňam v kuchyni.
Gratinované zemiaky sú ideálne pre tých, ktorí chcú tradičné, sýte a osvedčené jedlo s jednoduchým postupom a zaručeným výsledkom.