Pranier, klietka bláznov aj mestská trestnica. Pod Brnom sa skrýva tajomný labyrint chodieb, vstúpte do sveta, ktorý zostal stáročia skrytý

Len pár metrov pod povrchom jedného z najstarších brnianskych námestí – Zeleného trhu – sa nachádza rozsiahly komplex historických pivníc. Tieto priestory vznikali postupne od stredoveku, najmä od 13. storočia, keď sa na mieste dnešného trhu rozvinulo rušné mestské trhovisko. Pivnice pôvodne slúžili ako praktické zázemie pre obchodníkov, ktorí potrebovali bezpečné a chladné miesto na uchovávanie potravín, sudov s vínom či zásob na predaj.
Ako sa pod Brnom formoval rozsiahly podzemný systém?
Zelný trh bol v stredoveku obchodným centrom Brna. Každý dom v jeho okolí mal vlastnú pivnicu, ktorá sa používala podľa potrieb majiteľov. Pôvodne išlo o oddelené priestory, no ich využívanie a postupné prestavby viedli k tomu, že sa pivnice prehlbovali a rozširovali.
Niektoré z nich sa v priebehu storočí dostali do väčšej hĺbky práve preto, že vrstvy zástavby nad nimi rástli – staré chodníky a úrovne terénu sa opakovane navyšovali. Výsledkom je to, že dnešné najnižšie časti labyrintu siahajú približne 6 až 8 metrov pod povrch.
Najväčší stavebný rozmach nastal počas baroka, keď brnianski mešťania budovali rozsiahlejšie pivnice s kamennými klenbami a odolnejšími múrmi. Mnohé však časom zanikli alebo boli zasypané, takže sa o ich skutočnom rozsahu dlhé obdobie nevedelo.
Až moderné archeologické a stavebné prieskumy dokázali, že pod Zelným trhom sa nachádza takmer kilometrový systém pivníc a chodieb, ktorý bol po stáročia prakticky neprístupný.
Rekonštrukcia a sprístupnenie verejnosti
Po odhalení podzemia bolo jasné, že stav mnohých pivníc si vyžaduje odborný zásah. Pôsobili na ne roky vlhkosti, nestabilné múry aj neudržiavané priestory. Mesto Brno preto rozhodlo o rozsiahlej obnove.
V rokoch 2009 – 2011 prešiel priestor kompletnou rekonštrukciou:
- staticky sa spevnili klenby a múry
- priestory sa vyčistili od nánosov
- jednotlivé časti sa bezpečne prepojili do jedného okruhu
- zachoval sa pôvodný vzhľad muriva aj architektonické detaily
V roku 2011 bol otvorený Labyrint pod Zelným trhom ako oficiálna turistická trasa spravovaná Turistickým informačným centrom Brno.
Čo je v Labyrinte skutočné a historické
Prehliadka je postavená na faktických informáciách o živote v Brne a na reálnych archeologických nálezoch. Návštevník sa dozvie:
- ako sa v minulosti skladovalo víno, pivo a potraviny
- prečo sa pivnice budovali do veľkej hĺbky
- aké osvetlenie a aký systém skladovania sa používal
- ako fungoval obchod na trhovisku nad nimi
V expozíciách sú vystavené nádoby, sudy, nástroje a predmety dennej potreby, ktoré sa v pivniciach skutočne používali alebo sú presnou replikou historických originálov.
Pranier, klietka bláznov a trestnica – vysvetlenie bez skreslení
V Labyrinte sa nachádzajú aj repliky stredovekých trestných nástrojov, ktoré však nie sú originálne nálezy z tohto konkrétneho podzemia. Ide o múzejné inštalácie, ktoré dokumentujú podobu trestov, aké sa v minulosti používali v Brne aj v iných stredoeurópskych mestách:
- pranier slúžil na verejné zahanbenie
- klietka bláznov bola formou krátkodobého obmedzenia slobody
- trestnica predstavovala jednoduchý typ uzavretia previnilca
Zaradené sú preto, lebo dopĺňajú obraz dobového mestského života, no nepredstavujú pôvodné vybavenie pivníc.
Alchymistická dielňa a krčma – tematické inštalácie, nie pôvodné miestnosti
Súčasťou trasy sú aj tematické miestnosti, ktoré majú návštevníkom priblížiť atmosféru starého Brna:
- alchymistická laboratóriá odkazujú na tradíciu lekárstva a pokusy pochopiť prírodné javy v minulosti
- stredoveká krčma a vínna pivnica prezentujú mestskú tradíciu pohostinstva
Tieto priestory nie sú pôvodné, ide o moderné múzejné expozície, ktoré dopĺňajú historický kontext.
Presný obraz podzemia pod Brnom
Labyrint pod Zelným trhom dnes predstavuje autentickú kombináciu:
- reálnych historických pivníc
- moderných archeologických poznatkov
- bezpečného technického sprístupnenia
- tematických expozícií, ktoré vysvetľujú historické zvyky, ale nepredstierajú, že sú pôvodné
Výsledkom je jedinečný priestor, ktorý umožňuje nahliadnuť do stredovekého života mešťanov a obchodníkov, a zároveň zostáva historicky presný.
