Praktický tip pre záhradkárov. Rolky z toaletného papiera zužitkujete najlepšie práve teraz

Premýšľali ste už niekedy nad tým, ako dať druhú šancu rolkám od toaletného papiera, ktoré po použití väčšina ľudí jednoducho vyhodí do smetí? Ak sa práve chystáte predpestovať sadenice a radi by ste ušetrili peniaze aj pomohli prírode, existuje šikovné riešenie: namiesto plastových sadbovačov použite práve tieto papierové rolky. Navyše, ak s predpestovaním začnete v apríli, stále máte dosť času na to, aby ste dosiahli pekné výsledky – napríklad pri pestovaní šalátov, uhoriek, tekvíc či rôznych byliniek.

Prečo práve rolky z toaletného papiera?

Rolky z toaletného papiera sú z recyklovaného materiálu, takže sa už nedajú opätovne použiť pri výrobe nových papierových produktov. Mnoho ľudí ich preto vyhadzuje do zmesového odpadu (čo je mimochodom z pohľadu triedenia odpadov správne), prípadne môžu skončiť aj v hnedom kontajneri určenom na bioodpad. Pre záhradkárov však majú oveľa zaujímavejšie využitie – dajú sa rýchlo a prakticky premeniť na alternatívne sadbovače. Ich výhodou je, že ide o prírodný a zároveň biologicky rozložiteľný materiál, ktorý rastlinkám uľahčí neskorší presun do záhonov.

Ak hľadáte inšpiráciu, čo sa dá v tomto období ešte vysiať a predpestovať, zamerajte sa napríklad na:

Šaláty

Uhorky

Tekvice

Bylinky (bazalka, majorán, petržlenová vňať a podobne)

Nepodceňte výber správneho substrátu

Aby vaše mladé rastlinky prospievali, potrebujú kvalitný výsevný substrát. Ten obsahuje nevyhnutné živiny vo vyváženom pomere a je dostatočne ľahký aj vzdušný, čo priesadám pomáha správne sa zakoreňovať. Existujú aj supresívne substráty, ktoré obsahujú mikroorganizmy obmedzujúce šírenie hubových ochorení, často vedúcich k hynutiu mladých priesad.

Podľa druhu rastliny prispôsobte aj veľkosť papierovej rolky. Napríklad šalátom postačí skrátená verzia (asi polovica bežnej výšky rolky), kým uhorky či tekvice zvládnu aj dlhšie sadbovače. Možností, ako začať, je niekoľko:

Priame siatie do rolky : Ak semienka vysejete ihneď, rátajte s tým, že ich budete musieť skontrolovať vo fáze prvých dvoch pravých lístkov. Vtedy zistíte, či netreba priesadu presunúť do väčšej rolky alebo ju nechať tak.

: Ak semienka vysejete ihneď, rátajte s tým, že ich budete musieť skontrolovať vo fáze prvých dvoch pravých lístkov. Vtedy zistíte, či netreba priesadu presunúť do väčšej rolky alebo ju nechať tak. Presádzanie s dvoch fáz: Prvýkrát vysejete do menšej nádoby alebo škatuľky a až keď rastlinka získa aspoň dva pravé lístky, opatrne ju presadíte do rolky z toaletného papiera.

Ako vyrobiť dno a prečo vám to ušetrí starosti

Všimli ste si, že rolka je otvorená z oboch strán? Na to, aby substrát nevypadával, postačí vytvoriť jednoduché dno. Stačí, ak na spodnej časti rolku po obvode štyrikrát nastrihnete, čím vzniknú štyri chlopne. Tie do seba vzájomne zahnite a vsuňte, aby sa navzájom prekrývali. Takto vznikne provizórne, no funkčné dno.

Odporúčanie: Položte rolky na tácku alebo podložku, aby ste si pri polievaní a manipulácii nepoškodili parapet či iné miesto, kde rastlinky pestujete. Nezabudnite kontrolovať optimálnu vlhkosť, teplotu a dostatok svetla. Zároveň sledujte, či sa v rolkách netvorí pleseň – práve preto je dobré občas sadeničky na tácke popresúvať.

Ako postupovať pri vysádzaní na záhon

Jednou z najväčších výhod roliek od toaletného papiera je, že pri presadení na konečné miesto sadenicu vôbec nemusíte vyberať z rolky. Tá sa v pôde postupne rozloží a jej korienky ju môžu prerastať – takto ostanú jemné korienky nepoškodené, čo zvyšuje šancu na rýchle a úspešné zakorenenie.

Aby ste si však boli istí, že rastliny budú mať optimálne podmienky, urobte ešte jednu vec: pred samotnou výsadbou rolku v hornej časti zľahka nastrihnite a dno rozložte alebo jemne natrhnite. Tým uľahčíte korienkom ďalší rast do šírky aj do hĺbky.

Ďalšie možnosti využitia roliek na záhrade

Okrem pestovania sadeníc môžete papierové rolky využiť aj inými spôsobmi:

Ochrana proti slimákom: Ak máte drobné rastlinky vysadené priamo v záhone, môžete okolo nich umiestniť rolku v pôvodnej dĺžke. Slimákom tak sťažíte priamy prístup k ich chutnej koristi. Prísada do kompostu: Rolky ľahko natrháte na menšie kúsky a vhodíte ich do kompostu, kde pomôžu lepšiemu prevzdušneniu. Kompost tak bude vyzrievať kvalitnejšie a rýchlejšie. „Rolkové hnojenie“ s deťmi: Ak máte doma deti a chcete ich zapojiť do záhradníčenia, skúste naplniť rolky hotovým kompostom. Následne ich spolu vložte do záhonov. Postupným rozkladaním roliek sa živiny plynulo uvoľňujú do okolitej pôdy, čo je skvelé najmä pre rastliny s väčším apetítom.

Tip na tvorivú aktivitu nielen do záhrady

Okrem záhradkárskych aktivít môžete rolky z toaletného papiera využiť aj na rôzne kreatívne dekorácie, napríklad pri výrobe veľkonočných postavičiek, zvieratiek či ozdôb do detských izieb. Stačí použiť farby, lepidlo, nožničky, stužky či iné drobnosti, ktoré máte po ruke. Deti ocenia, že si môžu vytvoriť veselé postavičky, a vy zároveň dáte rolkám z toaletného papiera ešte dlhší „život“.

Zhrnutie

Rolky od toaletného papiera sú skvelou a lacnou alternatívou k plastovým sadbovačom.

sú skvelou a lacnou alternatívou k plastovým sadbovačom. Na predpestovanie vyberte kvalitný výsevný substrát a prispôsobte veľkosť roliek druhu rastliny.

a prispôsobte veľkosť roliek druhu rastliny. Rolkám urobte jednoduché dno nastrihnutím a prekladaním chlopní.

nastrihnutím a prekladaním chlopní. Pri vysádzaní na záhon rolu už nie je nutné odstraňovať, papier sa v pôde postupne rozloží a nepoškodí korienky.

rolu už nie je nutné odstraňovať, papier sa v pôde postupne rozloží a nepoškodí korienky. Rolky využijete aj ako ochranu proti slimákom, na kompostovanie alebo ako zábavu pri tvorivých aktivitách s deťmi.

Ak teda hľadáte prírodný, jednoduchý a lacný spôsob, ako si dopestovať vlastné rastlinky, vyskúšajte rolky z toaletného papiera. Nielenže pomôžete životnému prostrediu opätovným použitím recyklovaného materiálu, ale aj ušetríte na bežných plastových sadbovačoch, ktoré často končia v koši. A vaša záhrada (či parapet s bylinkami) sa vám za to poďakuje bohatšou a zdravšou úrodou.