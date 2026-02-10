Práčka vám môže dnes zarobiť peniaze! Elektrina padá do mínusu a odberateľom za ňu dokonca platia

V Európe sa v posledných rokoch pravidelne objavujú situácie, keď je elektrina na veľkoobchodnom trhu extrémne lacná alebo má dokonca negatívnu cenu. V takých chvíľach sa spotrebiteľom so špecifickým typom tarifu môže reálne stať, že za spotrebovanú energiu nezaplatia nič, alebo získajú symbolický kredit späť.
Nejde o trik ani kuriozitu – ide o dôsledok vývoja energetiky, rastu obnoviteľných zdrojov a spôsobu fungovania elektrických sietí.
Video: Prečo v Európe vznikajú prebytky energie a občasné negatívne ceny
Na YouTube existuje informačné video, ktoré sa venuje rastu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov v Európe a tomu, ako môže v období vysokej produkcie a nízkej spotreby dôjsť k prebytkom energie na trhu. Video ilustruje mechanizmy, ktoré vedú k výrazným cenovým výkyvom – vrátane situácií, keď veľkoobchodná cena elektriny krátkodobo klesne na veľmi nízku úroveň alebo až do záporných hodnôt.
Prečo môže cena elektriny padnúť do mínusu?
Elektrina sa správa inak ako bežné tovary. Nedá sa uložiť vo veľkom množstve bez použitia špeciálnych technológií, ktoré sú zatiaľ drahé a obmedzene dostupné. Preto musí v každom momente platiť jednoduchá rovnica: výroba musí zodpovedať spotrebe.
Ak je výroby priveľa a spotreba nízka, vzniká prebytok energie v sieti. Aby sa predišlo technickým problémom, operátori trhu používajú nástroje, ktoré motivujú účastníkov zvýšiť odber alebo znížiť výrobu. Jedným z týchto nástrojov sú aj negatívne ceny na spotovom trhu.
Ako fungujú negatívne ceny?
Negatívna cena znamená, že veľkoobchodná hodnota elektriny na burze je pod nulou. V praxi to môže znamenať, že:
- veľkí odberatelia elektriny dostanú za spotrebu určitý kredit
- domácnosti so spotovým tarifom môžu mať energiu počas týchto hodín extrémne lacnú alebo zápornú
Bežné domácnosti s fixným tarifom však negatívnu cenu spravidla nepocítia, pretože ceny v ich zmluvách nie sú naviazané na aktuálne trhové výkyvy.
Prečo elektrárne radšej ponúknu negatívnu cenu, než by zastavili výrobu?
Niektoré elektrárne – napríklad jadrové alebo veľké tepelné zdroje – nie je možné rýchlo vypínať alebo opätovne spúšťať bez vysokých nákladov a technických rizík. Krátkodobé obmedzovanie výkonu môže byť drahšie než dočasná ponuka energie za zápornú cenu.
Pri obnoviteľných zdrojoch, ako sú veterné a solárne elektrárne, vzniká prebytok často vtedy, keď:
- silno svieti slnko alebo fúka vietor
- je nízka spotreba (napríklad počas víkendov)
- je obmedzený prenos elektriny do iných regiónov
V kombinácii s podporami a garantovanými výkupnými cenami môže byť pre výrobcov výhodnejšie pokračovať vo výrobe, aj keď je trhová cena nízka.
Kde sa negatívne ceny objavujú najčastejšie?
Najčastejšie sa vyskytujú v krajinách s vysokým podielom obnoviteľnej energie a dobre fungujúcimi veľkoobchodnými trhmi, napríklad:
- Nemecko
- Dánsko
- Holandsko
- Španielsko
- Švédsko
Tieto situácie sa objavujú v konkrétnych hodinách, nie pravidelne každý deň. Trvajú zvyčajne niekoľko hodín, kým sa sieť opäť stabilizuje.
V Česku a na Slovensku sa negatívne ceny zatiaľ objavujú menej často, no s rastúcim podielom obnoviteľných zdrojov sa môžu v budúcnosti vyskytnúť častejšie.
Môže z toho profitovať bežná domácnosť?
Áno, ale len za určitých podmienok. Výhodu môžu mať domácnosti, ktoré používajú:
- spotové tarify – cena sa mení podľa burzy každú hodinu
- časové sadzby – rozdielne ceny cez deň a v noci
- inteligentné riadenie spotreby – automatické spúšťanie spotrebičov v čase nízkej ceny
Vtedy môže dávať zmysel posúvať spotrebu do hodín, keď je elektrina najlacnejšia – napríklad nabíjať elektromobil, zapnúť práčku alebo ohriať vodu v čase nízkeho dopytu.
Pri bežných fixných tarifoch sa negatívne ceny do účtov domácností priamo nepremietnu.
Budúcnosť energetiky bude viac o riadení než o samotnej výrobe
Narastajúci podiel slnečných a veterných elektrární spôsobuje väčšie cenové výkyvy. Aby boli siete stabilné, bude dôležité:
- budovať kapacity na skladovanie energie
- zlepšovať prepojenie medzi krajinami
- podporovať flexibilnú spotrebu
- rozvíjať inteligentné domácnosti a riadené odbery
Práve vďaka týmto opatreniam môže byť v budúcnosti čoraz bežnejšie, že si domácnosti budú sledovať najvýhodnejšie hodiny na spotrebu energie – podobne ako dnes sledujú akcie v obchodoch.