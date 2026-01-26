Práca na streche si vyžaduje spoľahlivý systém ochrany pred pádom aj splnenie zákonných povinností

Práca vo výškach patrí medzi najrizikovejšie činnosti v stavebníctve a údržbe budov. Strechy sú obzvlášť nebezpečné nielen svojou polohou, ale aj tým, že na nich často prebieha pravidelná technická údržba. Moderné strechy už neslúžia len ako ochrana pred počasím – čoraz častejšie sú na nich umiestnené antény, fotovoltické panely, klimatizačné jednotky alebo technologické prestupy. Každé z týchto zariadení si vyžaduje servis, ktorý je možné vykonávať iba bezpečne.
Z pohľadu ochrany zdravia je preto dôležité zabezpečiť, aby bol každý vstup na strechu vykonaný tak, aby sa minimalizovalo riziko pádu. Ochranné systémy nie sú doplnok či dobrovoľná výbava – ide o povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona.
Zákonné požiadavky na ochranu pred pádom
Na Slovensku je povinnosť zabezpečiť ochranu pracovníkov pred pádom zakotvená v:
- Zákonníku práce
- Nariadení vlády SR č. 392/2006 Z. z., ktoré upravuje minimálne požiadavky na bezpečnú prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou
Zadávateľ práce (teda majiteľ objektu alebo firma, ktorá si práce objednáva) musí zabezpečiť:
- kolektívnu ochranu, ak je technicky možná (napr. dočasné zábradlia)
- alebo osobnú ochranu pred pádom – postroj, spojovací systém, kotviace zariadenia
Táto požiadavka platí po celom obvode strechy aj pri:
- svetlíkoch
- technologických otvoroch
- rebríkoch a prístupových bodoch
Podľa zákona môže pracovník odmietnuť vstúpiť na strechu, ktorá nie je bezpečná. Ak chýba potrebná ochrana, musí sa zvoliť iný spôsob práce, napríklad pomocou plošiny či lešenia.
Z čoho pozostáva záchytný systém?
Ochrana pred pádom sa skladá z dvoch základných častí:
1. Strešné prvky ochrany
- Kotviace body alebo kotviace línie
(tieto musia spĺňať normu EN 795 alebo ekvivalentné európske požiadavky)
- upevňujú sa na konštrukciu strechy tak, aby vydržali silu pri zachytení pádu
Kotviace zariadenia môžu byť:
- samostatné body
- prepojené lanovým alebo koľajnicovým systémom
Výber závisí od typu strechy, frekvencie jej obsluhy a plánovaných pohybov pracovníka.
2. Osobné ochranné pracovné prostriedky
- bezpečnostný postroj
- spojovací prostriedok nastaviteľnej dĺžky
- tlmič pádu alebo zadržiavací systém (podľa typu práce)
Tieto prvky musia byť certifikované, pravidelne kontrolované a používané v súlade s návodom výrobcu.
Neexistuje jedno univerzálne riešenie
Každá strecha je iná – iný tvar, sklon, povrch, prístupové body, technologické zariadenia či miesta, kde môže dôjsť k strate rovnováhy. Preto sa záchytné systémy vždy navrhujú individuálne.
Pri návrhu sa hodnotí:
- účel a frekvencia vstupu na strechu
- rozmery a tvar strechy
- prítomnosť svetlíkov, otvorov a prestupov
- prístupové trasy
- možné riziká pohybu osôb
Správne navrhnutý systém má zabrániť tomu, aby sa človek mohol dostať do zóny, kde hrozí pád.
Horizontálne a vertikálne bezpečnostné systémy
Záchytné systémy sa rozdeľujú podľa toho, aký pohyb majú zabezpečovať:
Horizontálne systémy
Používajú sa pri pohybe po vodorovnej ploche strechy, najmä pri okrajoch. Úlohou je zastaviť prípadný pád.
Vertikálne systémy
Slúžia na bezpečný výstup a zostup po rebríkoch a prístupových trasách. V prípade pošmyknutia alebo zakopnutia zachytia pád pracovníka.
Oba typy systémov musia byť navrhnuté tak, aby:
- vydržali predpokladané zaťaženie
- boli správne ukotvené
- umožňovali voľný a bezpečný pohyb
Prečo je bezpečnostný systém nevyhnutný?
Pád zo strechy patrí medzi najčastejšie a najzávažnejšie pracovné úrazy vo výškach. Môže mať fatálne následky aj pri relatívne nízkej výške. Záchytný systém preto nie je formalita – je to prvok, ktorý zásadne znižuje riziko úrazu a v mnohých prípadoch môže zachrániť život.
Pravidelná údržba a revízia strešných technológií je bežnou súčasťou prevádzky nehnuteľnosti. Aby bola bezpečná, potrebné je skombinovať:
- správne navrhnutý systém ochrany
- kvalitné osobné vybavenie pracovníkov
- dodržiavanie pracovných postupov a pravidiel
Čo ďalšie si možno o bezpečnosti pri práci na strechách naštudovať?
- rozdiel medzi zádržnými, záchytnými a závesnými systémami
- aké typy kotviacich bodov existujú a aké sú ich limity
- rozdiel medzi priebežnými a nepriebežnými systémami
- postup hodnotenia rizík pred vstupom na strechu
- pravidelné kontroly a revízie systémov podľa normy
- ukážky praktických riešení z rôznych typov striech