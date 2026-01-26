Práca na streche si vyžaduje spoľahlivý systém ochrany pred pádom aj splnenie zákonných povinností

Práca vo výškach patrí medzi najrizikovejšie činnosti v stavebníctve a údržbe budov. Strechy sú obzvlášť nebezpečné nielen svojou polohou, ale aj tým, že na nich často prebieha pravidelná technická údržba. Moderné strechy už neslúžia len ako ochrana pred počasím – čoraz častejšie sú na nich umiestnené antény, fotovoltické panely, klimatizačné jednotky alebo technologické prestupy. Každé z týchto zariadení si vyžaduje servis, ktorý je možné vykonávať iba bezpečne.

Z pohľadu ochrany zdravia je preto dôležité zabezpečiť, aby bol každý vstup na strechu vykonaný tak, aby sa minimalizovalo riziko pádu. Ochranné systémy nie sú doplnok či dobrovoľná výbava – ide o povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona.

Zákonné požiadavky na ochranu pred pádom

Na Slovensku je povinnosť zabezpečiť ochranu pracovníkov pred pádom zakotvená v:

  • Zákonníku práce
  • Nariadení vlády SR č. 392/2006 Z. z., ktoré upravuje minimálne požiadavky na bezpečnú prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou

Zadávateľ práce (teda majiteľ objektu alebo firma, ktorá si práce objednáva) musí zabezpečiť:

  • kolektívnu ochranu, ak je technicky možná (napr. dočasné zábradlia)
  • alebo osobnú ochranu pred pádom – postroj, spojovací systém, kotviace zariadenia

Táto požiadavka platí po celom obvode strechy aj pri:

  • svetlíkoch
  • technologických otvoroch
  • rebríkoch a prístupových bodoch

Podľa zákona môže pracovník odmietnuť vstúpiť na strechu, ktorá nie je bezpečná. Ak chýba potrebná ochrana, musí sa zvoliť iný spôsob práce, napríklad pomocou plošiny či lešenia.

Z čoho pozostáva záchytný systém?

Ochrana pred pádom sa skladá z dvoch základných častí:

1. Strešné prvky ochrany

  • Kotviace body alebo kotviace línie
    (tieto musia spĺňať normu EN 795 alebo ekvivalentné európske požiadavky)
  • upevňujú sa na konštrukciu strechy tak, aby vydržali silu pri zachytení pádu

Kotviace zariadenia môžu byť:

  • samostatné body
  • prepojené lanovým alebo koľajnicovým systémom

Výber závisí od typu strechy, frekvencie jej obsluhy a plánovaných pohybov pracovníka.

2. Osobné ochranné pracovné prostriedky

  • bezpečnostný postroj
  • spojovací prostriedok nastaviteľnej dĺžky
  • tlmič pádu alebo zadržiavací systém (podľa typu práce)

Tieto prvky musia byť certifikované, pravidelne kontrolované a používané v súlade s návodom výrobcu.

Neexistuje jedno univerzálne riešenie

Každá strecha je iná – iný tvar, sklon, povrch, prístupové body, technologické zariadenia či miesta, kde môže dôjsť k strate rovnováhy. Preto sa záchytné systémy vždy navrhujú individuálne.

Pri návrhu sa hodnotí:

  • účel a frekvencia vstupu na strechu
  • rozmery a tvar strechy
  • prítomnosť svetlíkov, otvorov a prestupov
  • prístupové trasy
  • možné riziká pohybu osôb

Správne navrhnutý systém má zabrániť tomu, aby sa človek mohol dostať do zóny, kde hrozí pád.

Horizontálne a vertikálne bezpečnostné systémy

Záchytné systémy sa rozdeľujú podľa toho, aký pohyb majú zabezpečovať:

Horizontálne systémy

Používajú sa pri pohybe po vodorovnej ploche strechy, najmä pri okrajoch. Úlohou je zastaviť prípadný pád.

Vertikálne systémy

Slúžia na bezpečný výstup a zostup po rebríkoch a prístupových trasách. V prípade pošmyknutia alebo zakopnutia zachytia pád pracovníka.

Oba typy systémov musia byť navrhnuté tak, aby:

  • vydržali predpokladané zaťaženie
  • boli správne ukotvené
  • umožňovali voľný a bezpečný pohyb

Prečo je bezpečnostný systém nevyhnutný?

Pád zo strechy patrí medzi najčastejšie a najzávažnejšie pracovné úrazy vo výškach. Môže mať fatálne následky aj pri relatívne nízkej výške. Záchytný systém preto nie je formalita – je to prvok, ktorý zásadne znižuje riziko úrazu a v mnohých prípadoch môže zachrániť život.

Pravidelná údržba a revízia strešných technológií je bežnou súčasťou prevádzky nehnuteľnosti. Aby bola bezpečná, potrebné je skombinovať:

  • správne navrhnutý systém ochrany
  • kvalitné osobné vybavenie pracovníkov
  • dodržiavanie pracovných postupov a pravidiel

Čo ďalšie si možno o bezpečnosti pri práci na strechách naštudovať?

  • rozdiel medzi zádržnými, záchytnými a závesnými systémami
  • aké typy kotviacich bodov existujú a aké sú ich limity
  • rozdiel medzi priebežnými a nepriebežnými systémami
  • postup hodnotenia rizík pred vstupom na strechu
  • pravidelné kontroly a revízie systémov podľa normy
  • ukážky praktických riešení z rôznych typov striech

