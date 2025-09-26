Prababička mala recept, ktorý dnes už takmer nikto nepozná. Uhorky chutia ako ananás

Kedysi sa pripravovali takmer v každej domácnosti, no dnes tento starý recept pozná už len málokto. A pritom je výsledok prekvapivo svieži a originálny – keď si dáte do úst kúsok takejto uhorky, chuťovo sa podobá na šťavnatý ananás.
Tento recept má u nás v rodine zvláštne miesto. Objavila som ho v zožltnutom zošite mojej prababičky, ktorá ho zapisovala ešte pred vojnou. Zošit sa dedí z generácie na generáciu a vždy, keď sme mali v záhrade nadbytok prerastených uhoriek, pripravovali sa práve tieto sladko-kyslé kúsky. Možno to znie zvláštne – uhorky a cukor – ale ten, kto ich ochutná, pochopí. Ich chuť je jemná, sladkastá, s ľahkou kyslosťou a nečakaným ovocným tónom, akoby ste namiesto uhorky jedli exotické ovocie.
Recept na uhorky v cukre
Potrebujete:
- približne 1,5 kg veľkých, mäsitých uhoriek (už očistených)
- ½ litra vody
- ¼ litra vínneho octu
- 750 g kryštálového cukru
- kôru z jedného citróna nakrájanú na tenké dlhé prúžky
Postup krok za krokom
- Príprava uhoriek
Väčšie uhorky olúpte, rozrežte pozdĺžne na polovicu a lyžicou vyberte semienka. Dužinu nakrájajte na tenké plátky.
- Predvarenie v octovej vode
Do väčšieho hrnca nalejte pol litra vody a vínny ocot. Keď začne tekutina vrieť, vsypte do nej pripravené uhorky.
- Dlhé pomalé varenie
Nechajte ich prebublávať asi hodinu a pol. Počas tejto doby zmäknú, stratia typickú „uhorkovú“ chuť a nasajú jemne kyslastý základ.
- Sladká fáza
Do hrnca pridajte trištvrte kila cukru a prúžky citrónovej kôry. Dobre premiešajte, aby sa cukor rozpustil a spojil s tekutinou.
- Dokončenie
Pokračujte vo varení, až kým šťava nezhustne a uhorky nezískajú sklovitý vzhľad. Vtedy sú hotové. Ešte horúce ich naplňte do čistých sklenených pohárov a poriadne uzavrite viečkom.
Prečo sa oplatí skúsiť tento recept?
Uhorky v cukre sú krásnym príkladom, ako naše prababičky dokázali využiť aj suroviny, ktoré by sme dnes možno bez váhania vyhodili. Veľké, prerastené uhorky už málokto nakladá, no v tejto podobe dostanú nový život. Chuťovo vás prekvapia – pripomínajú sladký kompót, no s nádychom citrusov a jemnou kyslosťou.
Takto zavarené poháre vydržia v špajzi celé mesiace a v zime prinesú do kuchyne vôňu a chuť leta. Sú ideálne ako netradičný dezert, príloha k mäsu alebo len tak – keď máte chuť na niečo sladko-kyslé a osviežujúce.
Tento jednoduchý, no originálny recept je dôkazom toho, že aj z obyčajných plodín zo záhrady môže vzniknúť niečo výnimočné. Stačí sa len inšpirovať múdrosťou našich predkov.