Pozoruhodné astronomické úkazy v roku 2026. Slovensko čaká zatmenie Slnka aj Mesiaca

Rok 2026 prinesie na oblohu nad Slovenskom viacero pozoruhodných astronomických javov. Pozorovatelia sa môžu tešiť na čiastočné zatmenie Slnka, výrazné zatmenie Mesiaca, každoročne sa opakujúce meteorické roje, ale aj na pôsobivé stretnutia planét a hviezd. Niektoré z týchto úkazov budú viditeľné aj z miest, iné si vyžiadajú tmavšiu oblohu mimo svetelného smogu.
Nasledujúci prehľad vychádza z dlhodobo platných astronomických výpočtov a opisuje iba také informácie, ktoré sú spoľahlivé bez ohľadu na presnú polohu v rámci Slovenska.
Kvadrantídy – prvý meteorický roj roka (začiatok januára)
Astronomický rok tradične otvára meteorický roj Kvadrantídy, ktorého aktivita vrcholí na prelome prvých januárových dní. Roj je známy pomerne vysokou rýchlosťou meteorov a krátkym, no intenzívnym maximom. Za ideálnych podmienok je možné pozorovať desiatky meteorov za hodinu, najmä v druhej polovici noci.
Jupiter v opozícii – výborná viditeľnosť (január)
Začiatkom roka sa Jupiter dostane do opozície so Slnkom. V tomto období býva planéta najjasnejšia a najlepšie pozorovateľná, a to aj bez optických pomôcok. S pomocou ďalekohľadu je možné rozlíšiť aj jeho najväčšie mesiace, známe ako Galileove.
Nezvyčajné zoskupenia planét (február – marec)
Počas neskorej zimy a začiatku jari sa na oblohe objaví viacero zdanlivých priblížení planét, najmä Venuše, Merkúra a Saturnu, často v sprievode Mesiaca. Takéto konjunkcie sú optickým javom, pri ktorom sa telesá javia blízko seba, hoci v skutočnosti sú od seba vzdialené milióny kilometrov.
Zodiakálne svetlo – nenápadný, no pôsobivý jav (marec)
V jarných mesiacoch, najmä okolo jarnej rovnodennosti, sa za priaznivých podmienok dá pozorovať zodiakálne svetlo. Ide o slabý kužeľovitý svit spôsobený rozptylom slnečného svetla na prachových časticiach v rovine Slnečnej sústavy. Pozorovanie si vyžaduje tmavú oblohu bez mestského osvetlenia.
Jarné meteorické roje: Lyridy a Eta Akvaridy (apríl – máj)
- Lyridy patria medzi staršie a mierne aktívne meteorické roje, ktoré sa objavujú každoročne v druhej polovici apríla.
- Eta Akvaridy sú spojené s prachovými zvyškami Halleyovej kométy a sú aktívne koncom apríla a začiatkom mája.
Oba roje zvyčajne produkujú nižší počet meteorov, no pri dobrej oblohe sú pozorovateľné voľným okom.
Letné planetárne zoskupenia (máj – jún)
Koncom jari a začiatkom leta sa na oblohe objavia viaceré dekoratívne zostavy planét, Mesiaca a jasných hviezd. Takéto úkazy sú atraktívne najmä pre začiatočníkov, pretože nevyžadujú špeciálne vybavenie a sú dobre viditeľné aj z obývaných oblastí.
Čiastočné zatmenie Slnka (august 2026)
V auguste 2026 nastane čiastočné zatmenie Slnka, ktoré bude pozorovateľné aj zo Slovenska. Rozsah zakrytia slnečného disku sa bude líšiť podľa konkrétneho miesta, no pôjde o výrazný úkaz.
Pozorovanie je možné výhradne s certifikovanou ochranou zraku, nikdy nie voľným okom.
Perseidy – vrchol letnej sezóny (august)
Meteorický roj Perseidy patrí k najobľúbenejším úkazom roka. Každoročne dosahuje maximum v polovici augusta a za priaznivých podmienok ponúka desiatky jasných meteorov za hodinu. Výhodou je teplé počasie a možnosť pohodlného pozorovania bez techniky.
Výrazné zatmenie Mesiaca (koniec augusta)
Koncom augusta 2026 dôjde k výraznému zatmeniu Mesiaca, ktoré bude zo Slovenska pozorovateľné aspoň čiastočne. Takéto zatmenia sú bezpečné pre zrak a pozorovateľné voľným okom, pričom Mesiac postupne tmavne v dôsledku vstupu do zemského tieňa.
Saturn v opozícii – ideálny čas na pozorovanie prstencov (október)
Na jeseň sa Saturn dostane do opozície, vďaka čomu bude na nočnej oblohe mimoriadne jasný. Aj menší ďalekohľad umožní pozorovať jeho charakteristické prstence, ktoré robia z tejto planéty jeden z najkrajších objektov Slnečnej sústavy.
Mars medzi hviezdami a jesenné roje (október – november)
Počas jesene bude možné sledovať pohyb Marsu na pozadí hviezd, ako aj meteorický roj Orionidy, ktorý je ďalším pozostatkom Halleyovej kométy. Aktivita tohto roja býva mierna, no pravidelná.
Stretnutia planét a hviezd (november)
V novembri dôjde k viacerým konjunkciám planét s jasnými hviezdami, ktoré sú vizuálne atraktívne a vhodné aj na fotografovanie. Ide o čisto optické javy, no veľmi pôsobivé.
Geminidy – najsilnejší meteorický roj roka (december)
Rok uzavrú Geminidy, ktoré patria k najspoľahlivejším a najbohatším meteorickým rojom. V polovici decembra môžu za priaznivých podmienok ponúknuť veľmi vysoký počet meteorov, často jasnejších než pri iných rojoch.
Polárna žiara – možná, no nepredvídateľná
Výskyt polárnej žiary v strednej Európe závisí od aktivity Slnka. V období zvýšenej slnečnej činnosti existuje reálna šanca, že sa tento jav objaví aj nad Slovenskom, najčastejšie na jar alebo na jeseň. Presný výskyt však nemožno spoľahlivo predpovedať.
Rok 2026 ponúkne bohatý výber astronomických úkazov, z ktorých mnohé budú pozorovateľné aj bez špeciálneho vybavenia. Pre milovníkov oblohy pôjde o mimoriadne atraktívne obdobie, ktoré stojí za to sledovať – ideálne ďaleko od svetiel miest a s pohľadom upretým k hviezdam.