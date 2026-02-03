Pozor! Z vašich rozhovorov s AI môžu uniknúť citlivé údaje, tieto chaty používajte s rozumom

Umelá inteligencia sa stala bežnou súčasťou života. Pomáha ľuďom pri písaní textov, čítaní dokumentov, štúdiu aj každodenných úlohách. Aj keď väčšina moderných AI služieb funguje bezpečne, niektoré aplikácie a chatboty môžu predstavovať riziko pre súkromie, najmä ak ukladajú komunikáciu na nesprávne zabezpečené servery.
V posledných rokoch bolo zdokumentovaných viacero prípadov, keď sa v dôsledku chybnej konfigurácie cloudových úložísk alebo nedostatočného zabezpečenia dočasne sprístupnili konverzácie používateľov, nahrané súbory či iné údaje. Nešlo o úmyselné úniky, ale o technické chyby – napriek tomu to potvrdzuje, že opatrnosť je na mieste.
Ako vznikajú úniky: problém nebýva v samotnej AI, ale v aplikácii okolo nej
Odborníci sa zhodujú, že riziko najčastejšie nevzniká v samotnom modeli umelej inteligencie, ale v:
- nesprávne nastavených cloudových databázach
- slabom zabezpečení serverov
- nedostatočnej kontrole aplikácií tretích strán
- ukladaní konverzácií bez adekvátnej ochrany
Ak vývojár AI aplikácie nezabezpečí svoje servery, môže sa stať, že:
- časť dát bude dostupná bez hesla
- komunikácia používateľov bude dočasne indexovaná vyhľadávačmi
- alebo sa k databáze dostane niekto, kto by nemal
Tieto incidenty sa už v praxi stali – preto je dôležité rozlišovať medzi dôveryhodnými a menej bezpečnými AI službami.
Mobilné AI aplikácie: najčastejšie miesto problémov
Zvýšenú pozornosť si zaslúžia najmä mobilné aplikácie, a to z dvoch dôvodov:
1. Dostupnosť v oficiálnom obchode neznamená bezpečnosť
Obchody s aplikáciami kontrolujú najmä to, či aplikácia neobsahuje škodlivý kód.
Neoverujú však detailne serverovú infraštruktúru, kde sú uložené dáta používateľov.
2. Mnohé aplikácie ukladajú konverzácie na externé servery
A práve tu vznikajú chyby – ak je databáza nesprávne nakonfigurovaná, môže byť prístupná verejne.
Používatelia bežne do týchto aplikácií vkladajú:
- pracovné dokumenty
- osobné texty
- kontaktné údaje
- interné poznámky
Ak aplikácia nemá bezpečné úložisko, tieto informácie môžu byť nechtiac sprístupnené.
Najväčšie riziko: zadávanie citlivých údajov
Odborníci upozorňujú, že AI sa nesmie používať na odosielanie:
- hesiel
- osobných dokladov
- bankových údajov
- zmlúv
- zdravotných záznamov
- detailných osobných alebo firemných informácií
V momente, keď takýto údaj odošlete, už nemáte istotu, kde bude uložený a kto sa k nemu môže dostať – bez ohľadu na to, aký chatbot používate.
AI nemusí byť hrozbou – hrozbou je neinformované používanie
Riziko teda nevzniká samotným používaním umelej inteligencie, ale:
- nedôveryhodnými aplikáciami
- nejasnými podmienkami spracovania dát
- a nevedomosťou používateľov o tom, ako so svojimi údajmi narábajú
Na bezpečné používanie AI stačí dodržať niekoľko zásad.
Ako používať AI bezpečne: fakty, nie mýty
1. Vyberajte si len služby s jasnými pravidlami o súkromí
Dôveryhodná platforma vždy vysvetľuje, ako spracúva konverzácie, či ich ukladá a ako ich chráni.
2. Neposielajte citlivé dáta do neznámych aplikácií
Ak nemáte istotu, že služba informácie neukladá alebo ich šifruje, neriskujte.
3. Mazanie histórie konverzácií je dobrý zvyk
Niektoré služby ponúkajú automatické mazanie – je vhodné ho zapnúť.
4. Pri práci používajte firemné nástroje schválené IT oddelením
Tu platí rovnaké pravidlo ako pri e-mailoch alebo cloudových diskoch.
5. Sledujte, či aplikácia nepožaduje podozrivé povolenia
Mnohé menej kvalitné AI aplikácie chcú prístup k dátam, ktoré na svoj chod nepotrebujú.
Umelá inteligencia môže byť veľmi užitočná, ak ju používame uvážene.
Reálne incidenty ukázali, že nesprávne zabezpečené aplikácie môžu viesť k únikom dát. Preto je dôležité byť pri zdieľaní informácií opatrný a používať len tie nástroje, ktoré k ochrane údajov pristupujú transparentne a profesionálne.