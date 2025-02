Pozor na zavádzanie. Spoznajte rozdiel medzi sypaným a ukladaným palivovým drevom

Drevo patrí medzi obľúbené spôsoby vykurovania, najmä počas zimných mesiacov, keď ceny iných palív môžu výrazne narastať. Mnohé domácnosti ho preto využívajú ako hlavný alebo doplnkový zdroj tepla. Hoci sa palivové drevo považuje za jeden z lacnejších zdrojov, jeho cena stále stúpa a zároveň je dôležité, aby ste si včas vytvorili dostatočné zásoby pred začiatkom vykurovacej sezóny.

Pri kúpe dreva sa môžete stretnúť s dvoma hlavnými pojmami – sypané palivové drevo a ukladané (skladané) palivové drevo. Tieto dva spôsoby balenia dreva môžu niekedy spôsobiť zmätok, pretože majú značný vplyv na to, koľko reálneho objemu dreva získate za svoju investíciu.

Rozdiel medzi sypaným a ukladaným palivovým drevom

Ukladané (skladané) drevo : Ide o drevo, ktoré je nasekané a úhľadne poukladané do rovnomerných radov. V priestore, kde je drevo naukladané, zostáva približne 20 – 40 % voľného miesta. V praxi to znamená, že väčšinu priestoru tvorí skutočné drevo.

Sypané drevo: V tomto prípade sú polená len voľne nasypané (napríklad do vriec, na vlečku či na hromadu). Vďaka tomu vzniká medzi jednotlivými kusmi dreva viac prázdnych miest, neraz až okolo 50 – 60 %. Aj keď sa sypané drevo môže zdať lacnejšie, v konečnom dôsledku nemusí byť také výhodné, pretože sa vám ho do rovnakého objemu zmestí menej.

Mnohí ľudia sa rozhodnú pre sypané drevo práve kvôli nižšej cene a faktu, že im neprekáža drevo potom preskladať. Zabúdajú však na to, že rozdiel medzi 20 – 40 % a 50 – 60 % voľného priestoru je výrazný. To môže v praxi znamenať, že za zdanlivo „lacnejšiu“ kôpku sypaného dreva zaplatíte viac, než by ste očakávali, pretože reálneho dreva získate menej.

Prečo sa cena neudáva podľa hmotnosti

Pri predaji palivového dreva sa cena väčšinou neodvíja od hmotnosti. Dôvodom je, že hmotnosť by neodrážala skutočnú hodnotu dreva, najmä v súvislosti s jeho vlhkosťou. Čerstvé (mokré) drevo váži viac ako suché, no horí horšie, produkuje menej tepla a aj dlhšie schne. Preto sa cena bežne uvádza v priestorových metroch (prm), aby kupujúci lepšie vedeli, čo dostávajú za zaplatenú sumu.

Záleží aj na druhu dreva

Ďalším významným faktorom pri kúpe palivového dreva je jeho druh. Základné delenie zvykne byť na:

Tvrdé drevo: Medzi tvrdé dreviny patrí napríklad buk, dub či hrab. Tieto druhy horia dlhšie, stabilnejšie a uvoľňujú počas horenia viac tepla. Sú obľúbené najmä v období zimy na dlhšie vykurovanie. Mäkké drevo: Sem možno zaradiť napríklad smrek alebo borovicu. Takéto drevo horí rýchlejšie, dáva okamžitý žiar a skvele sa hodí ako podklad na rozkúrenie. V porovnaní s tvrdým drevom však nevydrží horieť tak dlho.

Z pohľadu nákladov sú mäkké dreviny spravidla lacnejšie ako tvrdé, no pri dlhodobom vykurovaní sa často viac oplatí investovať do tvrdého dreva, ktoré vás dokáže zásobiť teplom na dlhšiu dobu.

Nezabudnite na dopravu a dodatočné poplatky

Keď si robíte rozpočet na palivové drevo, nemali by ste vynechať ani náklady spojené s dopravou. Ak si drevo neodvážate sami, sledujte, či predajca účtuje dovoz podľa vzdialenosti alebo má pevne stanovenú sadzbu. Niekedy si firmy pripočítavajú aj poplatok za vyloženie či uloženie dreva priamo na váš pozemok.

V konečnom zúčtovaní môže byť výhodnejšie kúpiť drevo od dodávateľa z vášho regiónu, pretože preprava na väčšie vzdialenosti často predražuje celkovú cenu. Pri plánovaní sa preto vždy zaujímajte, odkiaľ presne drevo pochádza a aké ďalšie služby sú zahrnuté v cene.

Na čo myslieť pri nákupe palivového dreva?

Vyberte vhodný druh dreva: Mäkké dreviny na rýchle zakúrenie, tvrdé drevo na dlhodobú výhrevnosť. Rozhodnite sa medzi sypaným a ukladaným drevom: Uvedomte si, aký objem reálne získate za dohodnutú cenu. Zvážte vlhkosť: Suché drevo je efektívnejšie, ale často aj drahšie. Čerstvé drevo potrebuje dlhší čas na vyschnutie. Skontrolujte dopravu: Zaujímajte sa o podmienky doručenia, ceny za dovoz a prípadné poplatky za vyloženie dreva. Objednávajte včas: Vyhnete sa tak zvýšenému dopytu v období, keď už všetci začínajú kúriť.

Palivové drevo môže byť stále jednou z ekonomicky najvýhodnejších možností, ako sa udržať v teple počas chladných mesiacov. Ak však chcete naozaj ušetriť, nestačí len porovnať cenovky v inzerátoch. Dôležité je poznať rozdiel medzi sypaným a ukladaným drevom, vedieť, aký druh dreva je najlepšie pre váš vykurovací systém, a nezabúdať ani na dodatočné náklady spojené s dopravou. Takto sa uistíte, že za svoje peniaze získate maximálne množstvo kvalitného dreva a vaše zimné večery budú príjemne teplé.