Pozor na zamŕzanie odpadu v popolnici. Jednoduché triky, ako tomu predísť

Smetné nádoby počas zimy často stoja vonku bez akejkoľvek ochrany pred mrazom či snežením. Keď teploty dlhodobo klesajú pod nulu, je celkom bežné, že odpad vnútri stuhne alebo sa prilepí ku dnu a stenám. V takých prípadoch majú pracovníci zberovej služby problém nádobu úplne vyprázdniť, pretože jej obsah sa nedá jednoducho vytiahnuť ani vyklepať.
Čo najčastejšie tvorí komunálny odpad?
Aj keď veľkú časť odpadu dnes vieme vytriediť, v komunálnej nádobe končia:
- obaly z kombinovaných materiálov, ktoré sa nedajú recyklovať
- znečistený papier, mastné obaly
- niektoré kuchynské zvyšky, ktoré nepatria do bioodpadu
Práve potraviny s vyšším podielom vody pri nízkych teplotách najviac zamŕzajú. Netýka sa to len šupiek z ovocia a zeleniny, ale najmä tepelných upravených jedál, ktoré obsahujú veľa tekutín. Tie sa v chlade rýchlo menia na kompaktnú masu.
Ako zabrániť zamrznutiu odpadu v smetnej nádobe
1. Nádobu udržujte suchú
Po vývoze nechajte vnútro nádoby vysušiť alebo ho vytrite. Suché prostredie výrazne znižuje riziko primŕzania.
2. Dno vystlite savým materiálom
Vrstva stlačených novín, kartónu alebo obalov od vajec pomáha oddeľovať odpad od studeného plastového dna a zároveň pohlcuje zvyšnú vlhkosť.
3. Smetnú nádobu umiestnite na chránené miesto
Ak máte možnosť, presuňte ju bližšie k domu, pod strechu, k múru alebo do garáže. Aj malý rozdiel v teplote môže zabrániť zamŕzaniu.
4. Nádobu nepreplňujte
Veko musí doliehať. Ak zostane pootvorené, do vnútra sa môže dostať sneh či dážď, čo zvyšuje vlhkosť a podporuje tvorbu ľadu.
Ako postupovať, keď už odpad primrzol
Ak zistíte, že odpad v nádobe drží pevne pri stenách, môžete to riešiť dvoma spôsobmi:
- Krátkodobé premiestnenie nádoby do teplejšieho priestoru.
Mierne zvýšenie teploty často stačí na to, aby ľad povolil.
- Opatrné uvoľnenie odpadu pomocou rýľa alebo škrabky.
Nárazové údery do plastu však nie sú vhodné, pretože plast v mraze stráca pružnosť a môže sa poškodiť. Odporúča sa len jemné oddeľovanie obsahu od stien.
Bioodpad a zamŕzanie: prečo je to ešte väčší problém
Bioodpad obsahuje prirodzene veľa vody – či už ide o trávu, lístie, šupky alebo zvyšky ovocia. Pri nízkych teplotách zamŕza rýchlejšie než komunálny odpad. Ak sa pritvrdí ku stenám nádoby, zberová služba ho často nemôže úplne vysypať.
Obce bežne poskytujú hnedé nádoby na bioodpad, ktoré sú určené pre záhradný odpad aj bežný organický kuchynský materiál. Frekvencia zberu býva týždenná alebo dvojtýždenná, podľa sezóny.
Ako minimalizovať riziko zamrznutia bioodpadu?
- Deň pred zvozom premiestnite nádobu do priestoru chráneného pred mrazom – pod prístrešok, k domu alebo do garáže.
- Neprehadzujte do nej mokrý bioodpad tesne pred vývozom.
Vlaha je najčastejší dôvod, prečo obsah primrzne.
Tieto postupy sú dlhodobo overené praxou a využívajú ich aj zberové spoločnosti pri odporúčaniach pre domácnosti.