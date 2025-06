Pozor na zákernú pleseň sivú. Môže zničiť rajčiny, jahody aj ruže. Tento jednoduchý trik ochráni celú vašu záhradu

Ruže patria k tým najkrajším kvetom, no zároveň sú mimoriadne citlivé. Okrem múčnatky ich veľmi často trápi aj pleseň sivá, zákerná huba, ktorá môže ohroziť úrodu nielen okrasných rastlín, ale aj ovocia a zeleniny vo vašej záhrade. Existujú však spôsoby, ako rastliny efektívne ochrániť a škodcu zastaviť skôr, než stihne spôsobiť nenapraviteľné škody.

Čo je vlastne pleseň sivá a prečo je taká nebezpečná?

Pleseň sivú spôsobuje huba s názvom Botrytis cinerea. Táto huba nie je sama osebe iba škodlivá. V prírode má svoju dôležitú úlohu – pomáha totiž rozkladať odumreté časti rastlín, čím zlepšuje pôdu a robí živiny dostupnejšími pre ďalší rast. Problém nastáva, keď namiesto odumretých rastlín napadne tie zdravé. Vtedy sa už z užitočného pomocníka stáva vážny škodca.

Najčastejšie sa vyskytuje v záhradách, skleníkoch a dokonca aj v domácnostiach. Najviac ohrozené sú okrem ruží aj rastliny ako rajčiny, jahody, vinič či dokonca paprika a cukety. Huba miluje vlhké a teplé prostredie, ideálne je pre ňu počasie s teplotou nad 22 °C a zvýšenou vlhkosťou vzduchu. Dlhšie obdobie dažďov v lete je pre ňu doslova rajom.

Ako pleseň sivú spoznať?

Najlepšie ju identifikujete podľa typického sivastého až sivohnedého povlaku, ktorý pripomína jemný, „chlpatý“ poprašok. Môže sa objaviť na listoch, stonkách, kvetoch aj plodoch. U ruží postihuje predovšetkým mladé výhonky, nerozvinuté puky a kalichy kvetov. Často môžete vidieť na listoch hnedasté až sivé škvrny, ktoré postupne zasychajú a odumierajú. Napadnuté kvety sa buď vôbec neotvárajú, alebo sa na nich tvoria nevzhľadné, hnijúce škvrny.

Čo robiť, keď pleseň objavíte?

Ak už rastliny plesňou napadnuté sú, konajte okamžite. Čím skôr zasiahnite, tým väčšia je šanca, že sa vám podarí aspoň časť rastliny zachrániť. Botrytis cinerea je totiž huba nekrotrofného typu – znamená to, že rastlinu cielene zabíja, aby z nej získala čo najviac živín.

Napadnuté časti okamžite odstráňte ostrými, čistými záhradnými nožnicami. Nemá zmysel čakať, tieto časti sú už nenávratne poškodené. Dôležité je po odstránení infikovaných častí dôkladne dezinfikovať všetky použité nástroje, aby ste si hubu sami nerozniesli ďalej po záhrade.

Infikované zvyšky nikdy nevyhadzujte na kompost! Spóry plesne totiž dokážu bez problémov prežiť aj v kompostovisku. Tým by ste si iba zabezpečili, že sa huba na jar opäť objaví. Napadnuté časti preto radšej spáľte alebo ich dôkladne uzavrite a vyhoďte do zmesového komunálneho odpadu – rozhodne ich nepatria ani do bioodpadu v hnedej nádobe.

Ako plesni efektívne predchádzať?

Najdôležitejšie je správne plánovanie a výber odrôd. Na trhu sú dostupné odrody ruží a iných rastlín, ktoré sú menej náchylné na túto chorobu. Vhodným výberom odolných odrôd si môžete ušetriť množstvo práce aj starostí.

Ďalšou zásadou je vzdušnosť výsadby. Rastliny vysádzajte vždy v dostatočných rozostupoch, aby medzi nimi mohol prúdiť vzduch. Čím hustejšia je výsadba, tým vyššie riziko, že vlhkosť na listoch nestihne dostatočne vyschnúť. Vlhké prostredie je totiž pre hubu úplne ideálne.

Pôdu pravidelne prekyprujte a každý rok dôkladne odstraňujte opadané lístie. Spóry plesne v týchto zvyškoch pohodlne prečkajú zimu, aby sa na jar mohli znovu aktivovať a napadnúť rastliny.

Dôležité je tiež správne zalievanie. Rastliny zalievajte výlučne pri koreni, ideálne skoro ráno. Vďaka tomu má vlhkosť dostatok času vyschnúť a nevytvára hubám živnú pôdu. Zalievaniu listov zhora a večernému zavlažovaniu sa určite vyhnite.

Postreky ako liečba aj prevencia

Akonáhle je rastlina raz napadnutá plesňou, je veľmi pravdepodobné, že sa bude problém opakovať. Preto sú vhodné aj preventívne postreky. Na slovenskom trhu sú k dispozícii rôzne účinné prípravky, ktoré môžete využiť nielen na liečbu, ale aj ako preventívnu ochranu:

Scala a Signum sú silné prípravky určené pre náročnejších záhradkárov.

a sú silné prípravky určené pre náročnejších záhradkárov. Vitisan poskytuje účinnú ochranu najmä pre vinič a rajčiny.

poskytuje účinnú ochranu najmä pre vinič a rajčiny. Bio alternatíva Plantella obsahuje výťažky z prasličky roľnej, vďaka čomu predstavuje šetrnejšiu, no účinnú prírodnú voľbu.