Pozor na tieto tri veci. Držte ich čo najďalej od svojho Wi-Fi routera

Internet a jeho stabilné Wi-Fi pripojenie sú pre väčšinu z nás nevyhnutnou súčasťou každodenného života, či už pri práci, zábave alebo komunikácii s priateľmi a rodinou. Ak sa však náhle ocitneme s pomalým internetom či kolísajúcim pripojením, zvyčajne to pripisujeme poskytovateľovi internetu. Často však netušíme, že problém môže byť jednoduchší: nevhodné umiestnenie Wi-Fi routera alebo predmety, ktoré stoja v jeho tesnej blízkosti.

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, na čo by ste si mali dať pozor, ak chcete zabezpečiť silný a plynulý signál pre celý svoj dom či byt. Možno zistíte, že stačí pár drobných zmien a internet bude opäť fungovať tak rýchlo, ako si predstavujete.

Správne umiestnenie routera je základ

Skôr než sa pozrieme na konkrétne predmety, ktorým by sa mal router radšej vyhnúť, je dobré pripomenúť si, prečo je poloha routera taká dôležitá. Ak router premiestňujete z jednej poličky na druhú, či dokonca z jednej izby do druhej, môže to veľmi ovplyvniť kvalitu a dosah jeho signálu. Signál je totiž citlivý na prekážky (napríklad steny), ale aj na rôzne materiály, z ktorých sú tieto prekážky vyrobené.

Ak chcete, aby sa signál Wi-Fi šíril čo najoptimálnejšie, router by ste mali dať do vyvýšenej polohy (ideálne nad úroveň pása), do centrálnej časti bytu alebo domu a vyhnúť sa príliš úzkym zákutiam či miestam, kde sa hromadia spotrebiče alebo kovové povrchy. Súčasťou tohto procesu je aj uvedomenie si, že existujú predmety, ktoré naozaj môžu vaše pripojenie výrazne spomaliť.

1. Kovové povrchy a predmety

Jednou z najčastejších chýb je umiestnenie routera v kuchyni alebo na miestach, kde sa nachádzajú veľké plochy kovu. Môže ísť o kovové police, nerezový kuchynský ostrovček, kovové spotrebiče či dokonca magnetické tabule na odkazy a nákupné zoznamy. Prečo to vadí?

Kov odráža a ruší rádiové vlny, ktoré router vysiela.

rádiové vlny, ktoré router vysiela. Čím väčšia kovová plocha , tým väčší útlm signálu.

, tým väčší útlm signálu. Aj menšie kovové predmety (napr. kovové škatuľky či dekorácie) môžu mať negatívny vplyv, ak ich máte priamo pred anténami routera.

Ak teda chcete, aby Wi-Fi nerušene prechádzala celým bytom, neklaďte router na veľkú kovovú policu. Pri zariaďovaní kuchyne či obývačky si radšej zvoľte miesto, ktoré je ďalej od veľkých nerezových spotrebičov, prípadne sa pokúste o kompromis: ak sa kuchyni nevyhnete, dajte router čo najvyššie a čo najďalej od veľkých plôch z kovu.

2. Elektrické spotrebiče (najmä mikrovlnka)

Zostaňme v kuchyni ešte chvíľu. Okrem kovových plôch tu na nás čakajú aj rôzni elektrickí pomocníci. Jedným z najväčších „rušičov“ Wi-Fi signálu je mikrovlnná rúra. Dôvod je prostý – frekvencie, na ktorých pracuje mikrovlnka (okolo 2,4 GHz), sa prekrývajú s tými, čo využíva váš Wi-Fi router, ak beží na staršom alebo základnom pásme (tiež 2,4 GHz).

Keď zapnete mikrovlnku, jej elektromagnetické žiarenie môže blokovať, prípadne spomaľovať šírenie Wi-Fi vlny, čo sa prejaví slabším či prerušovaným pripojením na internet. Možno ste si to už niekedy všimli – pustíte mikrovlnku, zohrejete si obed a zrazu sa vám spomalí načítavanie stránok.

Netýka sa to len mikrovlniek

Nielen mikrovlnné rúry však fungujú na podobných frekvenciách. Takzvané detské chůvičky (baby monitory), bezdrôtové telefóny staršieho typu či niektoré lacnejšie bezdrôtové reproduktory môžu mať podobné frekvenčné pásma a takisto sa „prekrikujú“ s Wi-Fi. Mnohé mamičky pracujúce z domu si zvyknú položiť chůvičku blízko routera, aby mali dieťatko stále pod dohľadom, a pritom sa čudujú, prečo sa online videohovor neustále zasekáva.

Preto je dobré dávať pozor na to, aké bezdrôtové zariadenia máte v blízkosti routera. Môžete vyskúšať umiestniť spomínané prístroje do inej miestnosti alebo aspoň kúsok ďalej od routera. Každý decimeter môže pomôcť a výrazne zlepšiť stabilitu internetového pripojenia.

3. Voda a veľké vodné nádrže (akváriá)

Voda je pre život nevyhnutná, no pre Wi-Fi signál môže predstavovať poriadnu prekážku. Veľké množstvo vody – napríklad vo veľkých akváriách – dokáže absorvovať značnú časť signálu. Molekuly vody dokážu pohltiť rádiové vlny, v dôsledku čoho môže byť v blízkosti akvária viditeľný pokles rýchlosti internetu.

Nie je na tom nič nezvyčajné – ak máte napríklad niekoľko stolitrové akvárium pri stene, za ktorou sa nachádza router, rádiové vlny stratia časť svojej sily pri prechode vodou. Ak ste zanietený akvarista a nechcete sa kvôli internetu akvária vzdať, zvážte buď premiestnenie routera do inej časti miestnosti, alebo ho aspoň zdvihnite do väčšej výšky, kde mu nebude stáť v ceste masívna vodná nádrž.

Čo robiť, ak je internet stále pomalý

Ak ste už zmenili polohu routera aj odstránili najväčšie rušivé elementy z jeho blízkosti, no internet je stále pomalý, zvážte aj tieto kroky:

Reštartujte router – možno banálne riešenie, no pomáha. Aktualizujte firmvér – zastaraný softvér môže spôsobovať výpadky či nestabilitu. Zmeňte Wi-Fi kanál – niektoré routre to umožňujú, najmä ak žijete v bytovom dome, kde je veľa sietí na jednom kanáli. Prejdite na 5 GHz pásmo – ak váš router ponúka dual-band (2,4 GHz + 5 GHz), skúste využiť vyššie pásmo. Má síce kratší dosah, ale rýchlejšie pripojenie a menej rušenia od susedov. Vyskúšajte Wi-Fi zosilňovač (extender) alebo mesh systém – ideálne, ak máte väčší dom či byt s viacerými stenami.

Zhrnutie: Ktoré 3 predmety dať radšej ďalej od routera

Kovové povrchy a veľké kovové predmety – rušia signál a odrážajú rádiové vlny. Elektrické spotrebiče na 2,4 GHz (napr. mikrovlnky, staršie bezdrôtové telefóny, chůvičky) – „bijú“ sa o rovnaké frekvenčné pásmo ako Wi-Fi. Voda a veľké nádrže (akváriá) – molekuly vody pohlcujú signál, čo môže výrazne znížiť rýchlosť internetu.

Ak si tieto tri odporúčania vezmete k srdcu a dáte si záležať na tom, aby váš router nestál priamo vedľa veľkej mikrovlnky, kovovej knižnice alebo obrovského akvária, je vysoko pravdepodobné, že sa výkon vášho internetového pripojenia aspoň o niečo zlepší. Ak však ani potom nenastane zmena, môžete osloviť vášho poskytovateľa internetu a spoločne hľadať ďalšie riešenia, či už v podobe nového routera, zosilnenia signálu alebo výhodnejšieho tarifu.

Stabilná a rýchla Wi-Fi je dnes pre mnohých z nás nevyhnutnosťou. Preto sa oplatí investovať trochu času do hľadania ideálneho miesta pre router a dôkladného preskúmania všetkých možných rušivých faktorov. Niekoľko malých krokov môže znamenať veľkú zmenu v každodennom komforte – a vy už nebudete musieť čakať dlhé minúty na načítanie obľúbeného videa či posielanie e-mailu.

Súvisiace tipy

Ak máte rozľahlý dom, môže vám pomôcť tzv. mesh sieť , ktorá rozšíri stabilný Wi-Fi signál do každého kúta.

, ktorá rozšíri stabilný Wi-Fi signál do každého kúta. Obmedzte počet aktívnych Wi-Fi sietí v domácnosti, ak nepotrebujete všetky naraz. Napríklad starý nepotrebný router vypnite.

v domácnosti, ak nepotrebujete všetky naraz. Napríklad starý nepotrebný router vypnite. Vždy majte na pamäti aj zabezpečenie siete: silné heslo je nevyhnutnosť, inak sa k vám môže pripojiť ktokoľvek a zbytočne vám „vyciciavať“ šírku pásma.

Dodržiavaním týchto zásad si môžete užiť plynulé pripojenie bez otravných výpadkov. A hoci sa vám môže zdať, že len veľmi ťažko nájdete miesto, kde nie je žiadny kov, elektrický prístroj ani veľká nádoba s vodou, skúste experimentovať. Často stačí router posunúť o pár metrov alebo o jednu poličku vyššie a už po chvíli zbadáte rozdiel.

Veríme, že vám tieto tipy pomôžu lepšie pochopiť, prečo váš internet občas „hapruje“ a čo môžete urobiť, aby ste si doma užívali rýchle a spoľahlivé pripojenie bez zbytočného čakania a nervozity. Prajeme vám mnoho rýchlo načítaných stránok a neprerušených videohovorov!