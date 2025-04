Pozor na stromy vo vašej záhrade: čo by ste mali vedieť, aby ste sa vyhli nepríjemnostiam

Stromy na vlastnej záhrade môžu byť zdrojom príjemného chládku, estetického pôžitku aj bohatej úrody, no zároveň môžu spôsobiť komplikácie, ak nepoznáte všetky súvisiace pravidlá a zákony. Často sa totiž stáva, že strom vysadený na hranici pozemku, pôvodne s tichým súhlasom či dokonca dohodou so susedom, sa po rokoch môže stať predmetom sporov. Ak sa takéto nedorozumenia objavia, je dôležité vedieť, ako postupovať, aby ste predišli zbytočným konfliktom a vysokým pokutám.

Keď susedovi strom prekáža: ako to riešiť?

Môže sa stať, že sused zistí, že strom vo vašej záhrade mu tieni do obývačky alebo dokonca kvôli padaniu lístia a konárov začína jeho dom vlhnúť. Pre vás to môže pôsobiť ako malichernosť, no susedské vzťahy sú cenné a neraz sa vyplatí pokúsiť sa o vzájomné porozumenie. Preto je vhodné, aby ste si pred prípadným radikálnym krokom, ako je výrub stromu, skontrolovali, aké povolenia a zákonné postupy sa vás týkajú. V opačnom prípade riskujete nielen naštrbené vzťahy, ale aj administratívne ťahanice.

Aké stromy môžete vyrúbať bez povolenia

V prvom rade je zásadné odlíšiť ovocné a neovocné stromy. V prípade ovocných stromov – či už ide o jablone, hrušky, čerešne, slivky či iné podobné dreviny – sa na vlastnom pozemku väčšinou zaobídete bez povolenia. Podmienkou je, aby sa strom nachádzal na pozemku, ktorý je vedený ako záhrada. Ak teda váš problémový strom patrí do tejto kategórie, správne riešenie je jednoduchšie: ak sa dohodnete so susedom, strom môžete odstrániť okamžite a bez strachu z pokuty. Stále je však rozumné dôkladne zvážiť, či to je najlepšia možnosť, pretože výrub je definitívny krok a niekedy je možné nájsť kompromis, napríklad skrátiť konáre či strom presadiť.

Neovocné stromy: povolenie je nevyhnutné

Oveľa prísnejšie pravidlá sa vzťahujú na neovocné dreviny, či už ide o listnaté (napr. lipu, buk, dub) alebo ihličnaté stromy (smrek, jedľa a pod.). Ak takýto strom vo výške 130 cm od zeme dosahuje obvod kmeňa presahujúci 80 cm, na jeho výrub budete potrebovať povolenie od príslušného úradu (spravidla obce alebo mesta, prípadne oddelenia životného prostredia). Dávajte si pritom pozor, aby ste nesprávne nezamieňali obvod s priemerom – ak by ste údaje uviedli nepresne, môže to byť považované za hrubú chybu, ktorá so sebou prináša aj možnosť vysokej pokuty. V extrémnych prípadoch môže ísť o sankciu až do 20 000 eur za jeden strom a pri viacerých stromoch ešte o oveľa vyššie sumy.

Stromy, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo majetok

Existujú však výnimky, keď povolenie na výrub nepotrebujete. V praxi to znamená, že ak strom vážne ohrozuje ľudské zdravie, bezpečnosť alebo majetok, je možné ho odstrániť okamžite. Typickým príkladom je situácia, keď strom poškodila víchrica a hrozí jeho pád na obydlie či elektrické vedenie. Rovnako to platí pri strome, ktorý je tak naklonený, že sa javí ako rizikový aj pri slabšom vetre. V takýchto prípadoch je nutné príslušný orgán následne o výrube informovať. Pozor však, ak je strom len čiastočne poškodený alebo suchý, no nie je vyslovene nebezpečný, úrad bude od vás vyžadovať riadnu žiadosť o povolenie na výrub.

Ak je strom suchý, ale stále bezpečný

V podobnej rovine sa pohybujú aj stromy, ktoré už odumreli a uschli, avšak zatiaľ nepredstavujú reálnu hrozbu pre okolie. Mnoho ľudí si v domnienke, že takýto strom je nefunkčný a môže ísť dole bez papiera, neskôr privodilo nepríjemné problémy s úradmi. Ak suchý strom nie je rizikový, nezabudnite požiadať o povolenie rovnako, ako pri zdravom strome. Stanovisko, ktoré vám vydá príslušný orgán, zvyčajne nebýva problémom získať, najmä ak môžete na základe fotodokumentácie alebo obhliadky preukázať, v akom stave sa strom nachádza.

Prečo je dôležité poznať zákony

Záhrada síce býva v prvom rade miestom odpočinku a príjemných chvíľ, ale starostlivosť o zeleň sa dotýka aj legislatívnych predpisov. Neznalosť zákonov vás neospravedlňuje ani vtedy, ak je vaším jediným cieľom udržiavať si okolie čisté a prehľadné. Preto sa oplatí všetko dvakrát preveriť, kým zasiahnete motorovou pílou. Či už ide o obvod kmeňa, druh stromu alebo posúdenie jeho zdravotného stavu, dôkladnosť a rešpektovanie predpisov môžu byť kľúčom k udržaniu dobrých susedských vzťahov aj peňaženky v bezpečí pred pokutami.

Zhrnutie rád na záver

Najprv rozlíšte, o aký druh stromu ide: ovocné dreviny majú jednoduchší režim, zatiaľ čo neovocné druhy si vyžadujú dôkladnú administratívu. Merajte presne: ak obvod kmeňa vo výške 130 cm prekročí 80 cm, úradné povolenie je nevyhnutnosťou, inak riskujete veľmi vysokú pokutu. Výnimočné situácie (nebezpečenstvo, ohrozenie majetku): vtedy je možné strom odstrániť ihneď, no nezabudnite o tom informovať príslušné úrady. Suché dreviny: vyžadujú si rovnaký postup ako živé stromy, pokiaľ neohrozujú bezpečnosť. Komunikujte so susedmi: včasná dohoda a vysvetlenie situácie môžu často predísť konfliktom.

Ak by ste chceli vidieť, ako sa tieto pravidlá môžu aplikovať v praxi, a získať ďalší kontext, pozrite si aj ilustračné video:

Pamätajte, že pri starostlivosti o pozemok a rastliny nestačí držať sa len záhradníckych rád: rovnako dôležité je rešpektovať právne predpisy. Zbytočné spory so susedmi, prípadne vysoké sankcie, určite nie sú takou „ozdobou“ vašej záhrady, ako zdravé a bezpečné stromy. Ak budete postupovať rozvážne a vopred si zistíte, čo vám zákon dovoľuje, ušetríte si množstvo starostí a bude vám zostávať viac času na skutočný oddych. Dvakrát si preto preštudujte príslušné predpisy a až potom pristupujte k radikálnejším zásahom – vaša záhrada, susedia aj peňaženka vám za to poďakujú.