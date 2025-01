Pozor na stromy na vašej záhrade. Môžete sa dostať do problémov, ak nepoznáte tieto pravidlá

Záhrada je pre mnohých zdrojom radosti a relaxu, avšak jej údržba nie je bez námahy. Okrem pravidelných prác, ktoré si vyžaduje, môžu nastať aj situácie, ktoré vás prekvapia – ako napríklad strom, ktorý začne prekážať susedovi. V takýchto prípadoch je dôležité vedieť, ako správne postupovať, aby ste sa vyhli právnym komplikáciám.

Možno ste si kúpili nehnuteľnosť, na ktorej predchádzajúci majiteľ vysadil strom na hranici pozemku. Tento strom bol vysadený v dobrom úmysle a možno aj v súlade so susedskou dohodou, no dnes sa stal predmetom sporu. Ak máte strom, ktorý vadí susedovi, je potrebné zvážiť ďalšie kroky, aby ste sa vyhli problémom.

Kedy a ako výrub stromu riešiť?

Sused si môže začať sťažovať, že strom, ktorý rastie na vašom pozemku, blokuje slnečné svetlo do jeho domu a spôsobuje vlhnutie jeho nehnuteľnosti. Hoci sa vám to môže zdať ako malý problém, pre udržanie dobrých vzťahov bude lepšie tento spor riešiť. A prvý krok, ktorý vám príde na um, je možno výrub stromu. Avšak, nie je to také jednoduché, ako sa zdá.

Ovocné stromy a ich výrub



Ak sa jedná o ovocný strom – ako jablone, hrušky, slivky a pod., k výrubu na vlastnom pozemku povolenie potrebovať nebudete, ak strom rastie na pozemku vedenom ako záhrada. Tento typ stromov je považovaný za menej problematický, a ak sa so susedom dohodnete, môžete strom odstrániť bez ďalších administratívnych krokov. Pokuta vám za to nehrozí, pokiaľ sa strom nachádza na vašom pozemku a ste si istí, že spĺňate podmienky.

Neovocné stromy – povolenie je nevyhnutné

Ak ide o neovocný strom, ako lipa, smrek, buk či iné listnaté alebo ihličnaté dreviny, a tento strom má v 130 cm výške obvod kmeňa väčší ako 80 cm, na jeho výrub je nutné požiadať o povolenie. Tento predpis platí aj v prípade, že strom rastie na vašom pozemku. Veľmi dôležité je správne merať obvod kmeňa vo výške 130 cm, nie jeho priemer. Zámenu týchto údajov môže úrad posúdiť ako nepresnosť, čo môže viesť k pokute až do výšky 20 000 eur za jeden strom a až do 100 000 eur v prípade viacerých stromov.

Kedy povolenie na výrub stromu nie je potrebné?

V prípade, že strom ohrozuje bezpečnosť, zdravie alebo majetok, povolenie na jeho odstránenie nie je potrebné. Napríklad ak strom poškodila búrka, alebo ak je strom naklonený a hrozí jeho pád, môžete ho vyrúbať bez predchádzajúceho schválenia úradu, no je potrebné o tejto skutočnosti nahlásiť správu príslušnému orgánu životného prostredia.

Pravidlá, ktoré sa týkajú výrubu stromu

Suchý strom a jeho výrub



Rovnaké pravidlo platí aj pre suché stromy, ktoré sa môžu stať nebezpečné pre okolie. Ak je strom suchý, ale nepredstavuje ohrozenie pre bezpečnosť, stále budete musieť požiadať o povolenie na jeho odstránenie. Až po získaní súhlasu od príslušného úradu môžete pristúpiť k jeho výrubu.

Záhrada a právne predpisy: Kľúčové je vedieť, čo robiť

Starostlivosť o pozemok a záhradu nie je len o práci s náradím, ale aj o správnom dodržiavaní právnych predpisov. Okrem fyzickej námahy je potrebné mať dobrú znalosť zákonov, aby ste sa vyhli problémom so susedmi, ale aj s úradmi. Zásada „dvakrát meraj, raz strihaj“ platí aj v tomto prípade, len s tým rozdielom, že v prípade stromov ide o: „dvakrát čítaj, raz strihaj“. Takto sa môžete vyhnúť zbytočným právnym problémom a vysokým pokutám.