Pozor na spotrebiče, ktoré „hlcú“ elektrinu aj bez používania. Zbytočne vám dvíhajú účty

V časoch, keď boli ceny elektriny nízke, sa len málokto detailne zamýšľal nad tým, koľko energie môže zbytočne minúť nesprávnym zaobchádzaním so spotrebičmi. Situácia sa však rapídne zmenila a dnes sú náklady na elektrickú energiu v mnohých domácnostiach citeľne vyššie. Ak vaša peňaženka cíti každý nárast cien, je na mieste pozrieť sa, kde by sa dalo ušetriť – a často naozaj stačí venovať pozornosť pár návykom.

Zbytočná spotreba môže tvoriť až 20 %

Odborníci upozorňujú, že elektrina spotrebovaná zbytočne, bez reálneho účelu, môže tvoriť až pätinu vášho celkového vyúčtovania. Ak napríklad miniete zhruba 200 eur na elektrinu, môže byť až približne 40 eur z toho úplne „vyhodených von oknom“. V dlhodobom horizonte sa takéto plytvanie rozhodne nevypláca a môže vás pripraviť o značnú sumu.

Netreba zabúdať ani na ekologický rozmer celej situácie. Každá kilowatthodina vyrobená a spotrebovaná zbytočne zaťažuje našu planétu a prispieva k celosvetovej energetickej spotrebe. Ak teda hľadáte spôsoby, ako ušetriť a zároveň trochu pomôcť životnému prostrediu, začnite práve pri drobných zmenách vo využívaní spotrebičov.

Nabíjačky, ktoré stále „žerú“

V mnohých domácnostiach je dnes samozrejmosťou, že v každej izbe nájdeme aspoň jednu nabíjačku zapojenú v elektrine. Či už ide o nabíjačky na mobilné telefóny, notebooky, smart hodinky alebo iné menšie elektronické zariadenia, väčšina ľudí ich necháva bezstarostne v zásuvke. Mnohí si myslia, že odpojenie samotného prístroja stačí. V skutočnosti však zapojená nabíjačka aj naďalej spotrebúva malý prúd.

Jedna zapojená nabíjačka by síce nemusela znamenať veľký nárast na účte, ale predstava, že ich v domácnosti máte päť či šesť, už môže znamenať zbytočnú sumu. Vypojiť ich pritom nie je nijako zložité a stačí si vytvoriť návyk – keď ukončíte nabíjanie, vytiahnite nabíjačku zo zásuvky.

Chladnička beží nepretržite, ale dá sa na nej šetriť

Ďalším veľkým „požieračom“ energie je chladnička. Je pravda, že ju musíme mať zapnutú neustále, inak by sa nám potraviny rýchlo pokazili. Avšak ak viete, že budete dlhší čas mimo domu (napríklad na dovolenke alebo pracovnej ceste), môže sa oplatiť chladničku odpojiť a potraviny dovtedy spotrebovať, rozdať alebo zlikvidovať. Vo výsledku tak ušetríte elektrinu, ktorú by inak chladnička spotrebovala počas vašej neprítomnosti, a to často bez reálneho efektu.

Veľkosť a funkcie rozhodujú

Pri chladničkách hrá dôležitú úlohu aj ich veľkosť a funkcie. Veľké americké chladničky s výrobníkom ľadu síce pôsobia luxusne, no aj ich spotreba je výrazne vyššia. Neustály chod výrobníka ľadu znamená dodatočnú energiu, ktorá sa spotrebuje, aj keď si dáte ľad iba raz či dvakrát za deň. Preto je dobré zvážiť, či takúto chladničku skutočne potrebujete a či bude aspoň väčšinu času plne využitá.

Zároveň nesmieme zabudnúť ani na bežnú starostlivosť o chladničku. Pravidelné odmrazovanie, čistenie tesnení a udržiavanie primeranej teploty chladenia (napríklad +5 °C v chladničke, -18 °C v mrazničke) pomôžu znížiť spotrebu a predĺžiť jej životnosť.

Umývačka riadu – šetrič času, niekedy aj peňazí

Umývačka riadu dokáže ušetriť veľa času a vody, ak sa používa správne. Zároveň však spotrebuje pomerne veľké množstvo elektriny, najmä pri sušiacom cykle. Najčastejšou chybou je jej predčasné zapínanie, keď je len spolovice alebo dokonca z tretiny plná. Výsledkom je plytvanie vodou i energiou.

Predstavte si, že by ste pri každom spustení umývačky museli vhodiť mincu v hodnote 1 eura, aby ste ju mohli zapnúť. Určite by ste si radšej počkali, kým bude skutočne plná, aby ste ušetrili. Rovnako dôležité je aj zvoliť vhodný program – väčšina moderných umývačiek ponúka ekologický cyklus, ktorý síce trvá dlhšie, ale spotrebuje menej energie a vody.

Jednoduché kroky k veľkým úsporám

Uvažovanie nad tým, kedy zapnúť spotrebič a kedy ho radšej odpojiť, si vyžaduje len minimálnu zmenu návykov, no pre rodinné financie môže mať značný prínos. Výmenou starších energeticky náročných prístrojov za novšie modely s nižšou spotrebou síce treba investovať, ale z dlhodobého hľadiska sa vám to môže vrátiť.

Nesmieme zabudnúť ani na fakt, že každá kilowatthodina, ktorú ušetríme, je prínosná aj pre planétu. Čím menej energie zbytočne spotrebujeme, tým menšiu stopu zanechávame na životnom prostredí. Keď teda budete nabudúce odchádzať z domu, skontrolujte, či nemáte zbytočne zapojené nabíjačky, či umývačka nebeží poloprázdna a či by sa vám náhodou neoplatilo na pár dní odpojiť chladničku.

Malé zmeny dokážu priniesť veľké výsledky a často nám pomôžu ušetriť nemalé peniaze, ktoré by sme inak vyhodili za energiu spotrebovanú úplne zbytočne. Navyše, ak sa zameriate na tieto drobné vylepšenia v domácnosti, znížite aj svoj negatívny vplyv na životné prostredie a budete mať lepší pocit z toho, že ste urobili niečo prospešné nielen pre seba, ale aj pre našu planétu.