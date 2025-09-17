Pozor na škodlivú kozmetiku. Skryté chemikálie môžu ohroziť plodnosť aj celkové zdravie

Kozmetika je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Používame ju pri hygiene, starostlivosti o pleť, vlasy či pri líčení. Len málokto si však uvedomuje, že niektoré zložky týchto produktov nemusia byť úplne bezpečné. Výskumy z posledných rokov upozorňujú, že určité chemické látky používané v kozmetike môžu mať negatívny vplyv na ľudské zdravie – vrátane plodnosti a vývoja detí počas tehotenstva.
PFAS – takzvané „večné“ chemikálie
Jednou z najviac diskutovaných skupín látok sú perfluorované zlúčeniny (PFAS). Nazývajú sa aj „večné“ chemikálie, pretože sa v prírode prakticky nerozkladajú. Využívajú sa nielen pri výrobe priemyselných materiálov, ale aj v kozmetike – napríklad na zlepšenie trvácnosti a odolnosti produktov.
Výskumy ukázali, že dlhodobá expozícia PFAS môže súvisieť so zníženou plodnosťou u žien, ale aj s ďalšími zdravotnými problémami. Podľa štúdie z roku 2023 (Mount Sinai, USA) mali ženy s vyššími hladinami PFAS v krvi nižšiu pravdepodobnosť otehotnieť do jedného roka a takisto nižšiu pravdepodobnosť porodiť zdravé dieťa v rovnakom období.
Tieto látky sa pritom nachádzajú aj v placente, pupočníkovej krvi a materskom mlieku, čo znamená, že sa môžu prenášať z matky na dieťa. Niektoré výskumy spájajú vystavenie PFAS s komplikáciami počas tehotenstva či s oneskoreným vývojom dieťaťa.
Lilial – zakázaná voňavá zložka
Ďalšou problematickou látkou je lilial (chemicky butylfenyl methylpropional, skratka p-BMHCA). Ide o vonnú zložku s intenzívnou kvetinovou arómou, ktorá sa používala v sprchových géloch, deodorantoch či lakoch na vlasy.
Európska komisia zakázala lilial v roku 2022 po tom, čo vedecké posudky potvrdili jeho možné negatívne účinky na reprodukčné zdravie a riziko alergických reakcií. Odvtedy by sa v legálne predávanej kozmetike na trhu EÚ už nemal objavovať.
Ďalšie chemikálie pod dohľadom
Okrem PFAS a lilialu sa v kozmetike nachádzajú aj iné látky, ktoré sú predmetom diskusií medzi odborníkmi:
- BHA (butylhydroxyanizol) – používa sa ako konzervant, môže pôsobiť ako endokrinný disruptor a spája sa s rizikom rakoviny v štúdiách na zvieratách.
- Butyl methoxydibenzoylmethane – zložka opaľovacích krémov, ktorá môže vyvolávať alergické reakcie a ovplyvňovať hormonálny systém.
- Acetaldehyd – látka s dráždivými účinkami na pokožku a dýchacie cesty, klasifikovaná ako pravdepodobný karcinogén.
- Alpha-Isomethyl Ionone – parfumová zložka zaradená medzi bežné alergény.
- Benzylalkohol – konzervačná látka, ktorá môže vyvolať alergické reakcie u citlivých osôb.
Treba zdôrazniť, že prítomnosť týchto látok v kozmetike ešte automaticky neznamená vážne zdravotné riziko. Všetko závisí od množstva a frekvencie používania. Európska únia má prísne limity, ktoré určujú, aké množstvo môže byť v produktoch použité.
Ako sa chrániť ako spotrebiteľ?
Úplne vyhnúť sa chemikáliám je prakticky nemožné, no existujú spôsoby, ako minimalizovať riziko:
- Čítajte etikety – ak vidíte podozrivé látky, zvážte kúpu alternatívy.
- Uprednostňujte certifikovanú prírodnú alebo bio kozmetiku, ktorá často obsahuje menej syntetických zložiek.
- Nepoužívajte zbytočne veľa produktov naraz – čím menej chemikálií denne na pokožku nanesieme, tým nižšia je celková záťaž.
- Sledujte správy a databázy o bezpečnosti kozmetiky – napríklad európsky systém Safety Gate upozorňuje na nebezpečné produkty na trhu.
Záver
Nie každá kozmetika je rovnako riziková, no niektoré látky sa ukázali ako problematické a preto boli v EÚ zakázané alebo prísne regulované. PFAS a lilial patria medzi najviac sledované zložky pre ich možné negatívne účinky na plodnosť a zdravie.
Pre spotrebiteľa je najlepšou ochranou informovanosť a obozretný výber výrobkov. Zdravie by malo mať prednosť pred atraktívnym obalom či intenzívnou vôňou.