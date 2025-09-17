Pozor na prebytok vitamínu A. Následky môžu byť vážne a v extrémnych prípadoch aj nezvratné

Vitamíny sú pre správne fungovanie nášho tela nevyhnutné. Zvyčajne sa hovorí o tom, aké dôležité je nezanedbávať ich dostatočný príjem, pretože nedostatok môže viesť k mnohým zdravotným problémom. Platí to aj pre vitamín A, ktorý je kľúčový pre zdravie očí, pokožky či správne fungovanie buniek. No to, čo si často neuvedomujeme, je fakt, že rovnako nebezpečný ako jeho nedostatok, môže byť aj jeho nadbytok.
Vitamín A – prečo ho telo potrebuje?
Medzi vitamínmi sa často spomína najmä vitamín C, ktorý posilňuje imunitu, alebo vitamíny skupiny B. Menej pozornosti sa venuje vitamínu A, hoci hrá zásadnú úlohu. Tento vitamín:
- podporuje dobré videnie, najmä za šera
- prispieva k zdravej pokožke a slizniciam
- je dôležitý pre rast a obnovu buniek
- posilňuje imunitný systém
Práve preto si ho telo musí dopĺňať, či už zo stravy alebo výnimočne aj z výživových doplnkov.
Čo spôsobuje nedostatok vitamínu A?
Ak organizmus dlhodobo trpí jeho nedostatkom, môžu sa objaviť rozličné zdravotné problémy:
- šeroslepota a zhoršené videnie
- oslabený imunitný systém
- suchá a popraskaná pokožka
- pomalé hojenie rán
- suchosť očí a podráždenie spojiviek
- u detí oneskorený rast a vývoj
Tieto príznaky bývajú varovaním, že telo nedostáva dostatok tohto dôležitého vitamínu.
Prebytok vitamínu A je rovnako nebezpečný
Na rozdiel od vitamínov C či B, ktoré sa ľahko vylučujú močom a pri nadbytku väčšinou nehrozí vážne riziko, vitamín A sa ukladá v pečeni. Organizmus si z neho berie zásoby postupne, podľa potreby. Práve preto nie je nutné prijímať ho každý deň vo vysokých dávkach.
Ak ho však užívame nadmerne, môžeme si privodiť hypervitaminózu, teda stav, keď je vitamínu A v tele príliš veľa. Táto situácia je zdraviu nebezpečná, pretože telo ho nedokáže jednoducho vylúčiť.
Možné príznaky nadbytku vitamínu A:
- bolesti brucha a tráviace ťažkosti
- hnačky, nevoľnosť či vracanie
- kožné problémy (svrbenie, vyrážky, olupovanie kože)
- bolesti kĺbov a hlavy
- v najhorších prípadoch trvalé poškodenie pečene
Výskumy dokonca poukazujú na to, že dlhodobý nadbytok vitamínu A môže spôsobiť nezvratné zmeny v organizme.
Bezpečné zdroje vitamínu A
Najlepším riešením je dopĺňať vitamín A prirodzene zo stravy. Medzi jeho bohaté zdroje patria:
- ryby a rybí olej
- vajcia
- mliečne výrobky
- vnútornosti, najmä pečeň
Práve pečeň obsahuje najvyššie množstvo vitamínu A. Aj preto odborníci odporúčajú jesť ju maximálne raz či dvakrát do týždňa.
Zvýšená opatrnosť v tehotenstve
Tehotné ženy by mali byť ešte obozretnejšie. Podľa výskumov môže nadmerná konzumácia pečene a vysoký príjem vitamínu A negatívne ovplyvniť vývoj plodu. Preto sa budúcim mamičkám odporúča obmedziť pečeň na minimum – ideálne maximálne raz za mesiac.
Ako užívať vitamín A bezpečne?
Zdravý človek si vie väčšinu vitamínu A zabezpečiť pestrou a vyváženou stravou. Tablety či doplnky výživy by mali prichádzať na rad iba vtedy, ak to odporučí lekár – napríklad pri diagnostikovanom nedostatku alebo pri špecifických zdravotných problémoch.
Namiesto preháňania sa doplnkami je rozumnejšie sústrediť sa na vyváženú stravu a pestrosť jedálnička. Tak sa telo prirodzene dostane k optimálnemu množstvu vitamínov bez rizika predávkovania.
Vitamín A je pre naše zdravie dôležitý, no platí, že všetkého veľa škodí. Nedostatok môže viesť k poruchám zraku či oslabenej imunite, no rovnako rizikový je aj jeho nadbytok, ktorý môže mať vážne následky na pečeň a celkové zdravie. Najlepším riešením je čerpať vitamín A zo stravy a užívanie doplnkov vždy konzultovať s lekárom.