Pozor na porcelán z blších trhov. Vyzerá nádherne, no jedenie z neho môže byť vážne rizikové

Nákup starého porcelánu je pre mnohých spôsob, ako si domov priniesť jedinečný kúsok histórie. Blšie trhy a antikvariáty ponúkajú talieriky, šálky či celé súpravy, ktoré vzbudzujú nostalgiu a pôsobia elegantne. Napriek tomu odborníci upozorňujú: nie každý starý porcelán je vhodný na každodenné používanie pri jedle.
Problémom môže byť najmä glazúra, ktorou je porcelán pokrytý. Mnohé staré výrobky totiž obsahujú olovo alebo kadmium – ťažké kovy, ktoré sa v minulosti bežne používali pri výrobe glazúr.
Ilustračné video: Ako sa olovo používalo v minulosti
Nasledujúce video poskytuje kontext o tom, ako sa kedysi pracovalo s olovom a prečo sa jeho používanie dnes považuje za rizikové. Nejde o video priamo o porceláne, ale pomáha pochopiť, prečo sú staré výrobky s olovenou glazúrou problematické.
Video: Čo všetko sa robilo s olovom – historický pohľad
Prečo môže byť starý porcelán rizikový?
✔️ Používanie olova v glazúrach bolo kedysi bežné
Do 80. rokov minulého storočia bolo v Európe aj v USA úplne štandardné, že sa do glazúr na keramike pridávalo olovo. Pomáhalo im dosiahnuť hladký povrch, lesk a sýte farby.
Dnes je používanie olova v glazúrach prísne regulované a výrobky určené na kontakt s potravinami musia spĺňať jasné limity.
✔️ Olovo sa môže uvoľňovať do potravín
Podľa FDA (americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv) aj EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) sa z niektorých typov glazúr môže malé množstvo olova uvoľňovať do jedla najmä v týchto situáciách:
- ak sú potraviny kyslé (napr. paradajková omáčka, citrusy, ocot
- ak ide o horúce jedlo alebo nápoje,
- ak je porcelán používaný dlhodobo a často
- ak je glazúra poškodená, popraskaná alebo ošúchaná
Nie každý starý porcelán je automaticky škodlivý, ale bez testovania sa to nedá zistiť.
✔️ Olovo sa v tele hromadí
Lekárske zdroje sa zhodujú: olovo sa z tela vylučuje veľmi pomaly a pri dlhodobom vystavení môže ovplyvniť:
- nervový systém
- obličky
- krvotvorbu
- vývoj detí (najcitlivejšia skupina)
Z tohto dôvodu odporúčajú odborníci používať starý porcelán s neznámym pôvodom skôr ako dekoráciu než ako praktické kuchynské vybavenie.
Ako zistiť, či je porcelán bezpečný?
✔️ Domáce testy nie sú spoľahlivé
Lacné sady dostupné na internete väčšinou testujú len prítomnosť voľného olova na povrchu.
Nemusia odhaliť olovo, ktoré je viazané hlbšie v glazúre a môže sa uvoľňovať až pri kontakte s potravinami.
✔️ Jediná spoľahlivá metóda je laboratórna analýza
Ak chcete porcelán používať na jedlo, najpresnejšie výsledky poskytnú iba akreditované laboratóriá, ktoré dokážu určiť, či glazúra pri bežnom používaní prekračuje povolené limity.
Kedy starý porcelán radšej nepoužívať?
Odborné odporúčania sú jednoznačné:
Staré riady s neznámym pôvodom, sýtymi farbami, metalickými okrajmi alebo ručnou maľbou sú nevhodné na servírovanie potravín, ak neboli testované.
Najvyššie riziko je pri:
- popraskanej alebo odlupujúcej sa glazúre
- veľmi starých alebo zahraničných suveníroch bez označenia
- riadoch, kde farba na dotyk pôsobí vyvýšene, hrubšie alebo „mäkko“
Bezpečná voľba: nechajte ich dekorovať, nie servírovať
Starý porcelán má estetickú aj historickú hodnotu. Vitrína alebo polica je však najbezpečnejším miestom, kde môže naplno vyniknúť, a pritom nepredstavuje žiadne zdravotné riziko.
Ak si chcete užívať vintage štýl pri stolovaní, lepšie je zaobstarať si moderný porcelán, ktorý spĺňa súčasné normy Európskej únie.