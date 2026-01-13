Pozor na poľadovicu! Popol z dreva aj jedlá sóda dokážu rýchlo rozbiť nebezpečný ľad

Chodník pokrytý poľadovicou je skutočnou hrozbou — pre vás, pre vašich susedov aj pre všetkých, ktorí ním prechádzajú. Stačí jeden nešťastný krok a človek sa môže ocitnúť na zemi. Ako teda chodník ošetriť tak, aby po ňom bola chôdza čo najbezpečnejšia?
Zima tento rok nepoľavuje. Po sérii hlbokých mrazov sa často tvorí poľadovica, ktorá predstavuje väčšie riziko než obyčajné zmrznutie mokrej vrstvy povrchu. Ľad vzniká postupným mrznutím vody, no poľadovica sa objavuje vtedy, keď na premrznutú zem padajú zrážky a okamžite tuhnú. Povrch sa tak zmení na akési zrkadlo, na ktorom je ťažké udržať stabilitu.
Poľadovica je príčinou mnohých úrazov
Keď chodníky pokryje hladká vrstva ľadu, čakárne úrazových ambulancií sa rýchlo zaplnia. Najčastejšie ide o pády spojené so zlomeninami rúk, nôh či zápästí. Obzvlášť nebezpečné je to pre starších ľudí — tí by počas poľadovice najlepšie nemali vôbec vychádzať z domu.
Ak ste majiteľom nehnuteľnosti, máte zároveň povinnosť postarať sa o chodník pri dome. V prípade, že sa niekto zraní pre nedostatočnú údržbu, škodu môže znášať práve majiteľ, prípadne jeho poistenie zodpovednosti.
Ako správne zabrániť vzniku poľadovice?
Najlepší úraz je ten, ktorý sa nestane. Základom je dôsledná prevencia. Sneh treba odstraňovať včas a odhadzovať ho tak, aby roztopená voda nemohla stekať späť na chodník. Ak sa začne topiť smerom na vychodenú plochu, ľadová vrstva je takmer zaručená.
No aj pri dobrej príprave môže poľadovica vzniknúť. Čo vtedy funguje?
Prečo nestačí len posypová soľ?
Posypová soľ patrí medzi najpoužívanejšie riešenia, ale má svoje limity:
- pri teplotách pod –7 °C jej účinnosť klesá
- je nepríjemná a dráždivá pre domácich miláčikov — môže im poškodiť vankúšiky na labkách
- môže poškodzovať okolie, zeleň či povrch chodníkov
Mnohí preto hľadajú šetrnejšie alternatívy.
Drevitý popol áno, ale nie každý
Ak doma kúrite drevom, popol zo sporáka alebo krbu môže poslúžiť ako jednoduchý posyp. Dôležité je, aby šlo skutočne len o popol z dreva. Popol z uhlia je nebezpečný odpad a na chodník rozhodne nepatrí — je škodlivý pre životné prostredie aj pre ľudí.
Piesok, štrk či piliny ako prírodná pomoc
Ďalšou možnosťou je piesok, ktorý síce patrí k drahším riešeniam, ale je veľmi šetrný k domácim zvieratám. Podobne funguje štrk alebo piliny. Pri týchto materiáloch však treba pamätať na pravidelnú údržbu — posyp je nutné občas doplniť a na jar ho celé upratať.
Pomôže aj jedlá sóda a ocot
Ak nechcete použiť len posyp, môžete vyskúšať aj jednoduché roztoky:
- Slaný roztok:
Do litra horúcej vody zamiešajte dve polievkové lyžice kuchynskej soli a nalejte na zamrznuté miesto. Teplá slaná voda dokáže ľad pomerne rýchlo narušiť.
- Jedlá sóda:
Jedlá sóda mení štruktúru ľadu, a tým urýchľuje jeho topenie. Stačí ju nasypať na chodník, nechať pár minút pôsobiť a potom ľad odstrániť hrabľami či lopatou.
- Ocot:
Jeden diel octu zmiešajte s tromi dielmi vody, nalejte do rozprašovača a postriekajte poľadovicu. Keď začne mäknúť, môžete ju bez väčšej námahy odhrnúť.
Ako sa bezpečne pohybovať po poľadovici?
Aj po ošetrení chodníka je pohyb na ľade riskantný. Preto:
- v tento deň zabudnite na topánky s podpätkami
- vyberajte obuv s protišmykovou podrážkou
- kráčajte pomaly, s mierne pokrčenými kolenami — tzv. „tučniakový krok“ je pre stabilitu najlepší
- pozerajte sa pred seba, neprekážajte si kapucňou či veľkou šatkou, ktorá zhoršuje výhľad
Poľadovica dokáže premeniť bežnú cestu do práce či obchodu na nebezpečnú pascu. Včasná údržba chodníka a správne pomôcky však dokážu výrazne znížiť riziko úrazov.