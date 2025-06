Pozor na obľúbené domáce hnojivo. Zničí vám záhradu, varujú skúsení pestovatelia

Vo svete záhradkárčenia často kolujú rôzne rady, triky a „zaručené tipy“, ktoré vyzerajú na prvý pohľad veľmi užitočne. Niektoré skutočne môžu pomôcť a majú racionálne jadro, iné sú však doslova pohromou. Záhradníci teraz upozorňujú na jednu mimoriadne rozšírenú metódu prihnojovania, ktorá namiesto pomoci môže vašu záhradu nenávratne poškodiť. Ide o cukor.

Chceli ste záhrade pomôcť, no môžete ju úplne zničiť

Každý záhradkár vie, že jedným zo základných pilierov úspešnej záhrady je správne hnojenie. Znie to jednoducho, no práve tu platí, že „všetkého veľa škodí“. Ak to preženiete alebo použijete nevhodné zložky, môžete urobiť viac škody než osohu. A práve cukor, o ktorom sa často hovorí ako o „zázračnom ľudovom prostriedku“, môže byť vašim rastlinám nebezpečný nepriateľ.

Na prvý pohľad vyzerá cukor ako ideálny spôsob, ako dodať rastlinám energiu a povzbudenie, najmä ak pôsobia trochu unavene alebo zoslabnuto. Skutočnosť je však úplne iná. Ak do zálievky pridáte cukor, zmeníte tým zásadne jej chemické vlastnosti. Rastlina potom nedokáže tak ľahko absorbovať vodu, ako je to bežné pri čistej zálievke. Táto metóda môže byť prospešná jedine v prípade rezaných kvetov, ktoré sú už oddelené od svojej koreňovej sústavy. V takom prípade môže cukor pôsobiť ako efektívny zdroj energie, ktorý im predĺži životnosť. V prípade živých rastlín na záhone alebo v kvetináči však robíte veľkú chybu.

Cukor na rajčiny? Veľký omyl!

Jeden z najrozšírenejších mýtov medzi pestovateľmi hovorí, že pridaním cukru do pôdy či do zálievky získate sladšie rajčiny. Pravdou je, že mnohí záhradkári chcú dosiahnuť sladšiu chuť rajčín jednoduchou cestou, a tak sa im zdá logické vyskúšať práve cukor. Bohužiaľ, v tomto prípade je to absolútny nezmysel.

Tento mýtus vznikol pravdepodobne na základe iného, skutočne fungujúceho záhradkárskeho tipu: ak pestujete rajčiny vedľa bazalky, plody môžu byť chuťovo bohatšie a aromatickejšie. Je to preto, že rastliny navzájom pôsobia na svoje prostredie a vône sa prenášajú vo vzduchu, čiastočne aj cez pôdu. Lenže s cukrom nič podobné nefunguje. Rastliny jednoducho nedokážu cez svoje korene nasávať cukor spôsobom, ktorý by ho dopravil až do plodov. Cukor tak ostáva zbytočne v pôde, a rajčiny ostanú rovnaké, prípadne môžu byť dokonca poškodené.

Riziko vzniku plesní a chorôb

Pridávanie cukru do vody na zavlažovanie rastlín môže navyše spôsobiť ďalší veľký problém: stimuláciu mikroorganizmov. Malé množstvo mikróbov je v pôde užitočné a dôležité. Ak sa však premnožia, čo cukor výrazne podporuje, vzniká perfektné prostredie pre nežiaduce baktérie a huby. Netrvá dlho a namiesto zdravých, vitálnych rastlín máte záhon napadnutý plesňami, hubovými chorobami a baktériami, ktoré dokážu rastliny doslova zlikvidovať.

Rastliny, ktorým chcete pomôcť, sa tak môžu v priebehu pár dní či týždňov zmeniť na bezvládne, odumierajúce stonky. Nadbytočný cukor tak dokáže namiesto povzbudenia priniesť smrteľnú dávku chorôb.

Ako správne hnojiť? Spoľahnite sa na istotu

Základ kvalitného hnojiva by mali vždy tvoriť tri nevyhnutné prvky: fosfor, draslík a vápnik. Tieto látky sú absolútne kľúčové pre správny vývoj a rast rastlín. Bohužiaľ, ani všetky komerčne predávané hnojivá ich neobsahujú v ideálnom množstve, a preto záhradkári často hľadajú rôzne alternatívy. V takýchto prípadoch je najlepším riešením vytvoriť si vlastné, domáce a kvalitné hnojivo.

Vyrobiť domáce hnojivo pritom nie je vôbec náročné. Mnoho záhradkárov má dobré skúsenosti napríklad s kompostom, v ktorom sú prírodné živiny a mikroelementy v ideálnom pomere. Dobrým riešením sú aj hnojivá vyrobené z výluhov rastlín, napríklad zo žihľavy alebo kostihoju, ktoré poskytujú rastlinám potrebné živiny a navyše pôsobia aj ako prirodzená prevencia pred škodcami.