Pozor na nosové spreje a kvapky: Môžu spôsobiť závislosť, ktorej sa zbavuje veľmi ťažko!

Stačí jedna dlhšie trvajúca nádcha a problém je na svete. Možno si to ani neuvedomíte, no pri častom používaní nosových kvapiek či sprejov sa môžete veľmi rýchlo dostať do začarovaného kruhu závislosti.
Keď máme upchatý nos a zle sa nám dýcha, siahneme po tom, čo je dostupné v lekárni. Veď práve na to slúžia rôzne voľnopredajné prípravky.
Málokto si však uvedomuje, že aj lieky bez receptu môžu byť pri nesprávnom používaní nebezpečné.
Odborníci upozorňujú, že chemické nosové spreje a kvapky medzi ne určite patria.
„Zázračné“ kvapky, ktoré fungujú len chvíľu
Nosové spreje dokážu priniesť okamžitú úľavu. Človek, ktorý sa trápi s upchatým nosom, po pár streknutiach zrazu opäť dýcha bez problémov.
Pôsobí to ako malý zázrak. Lenže ten má krátke trvanie.
Účinné látky v týchto prípravkoch spôsobujú zúženie ciev v nosovej sliznici.
Sliznica sa tým pádom stiahne, opuch ustúpi a nos sa na chvíľu uvoľní. Ide však len o dočasný efekt.
Ak kvapky používate príliš často, veľmi ľahko si na ne zvyknete. Niekedy stačí už jeden týždeň intenzívneho používania a problém je na svete.
Keď sa potom rozhodnete prestať, zistíte, že to vôbec nie je jednoduché.
Bez spreja sa cítite nepohodlne, dýcha sa vám zle a máte pocit, že bez neho nedokážete fungovať.
Postupne sa objavujú aj typické prejavy závislosti. Ste nervózni, ak si sprej zabudnete doma, vraciate sa poň alebo si rýchlo kupujete nový v lekárni.
Bez neho máte pocit, že to nezvládnete.
Ako ľahko môže závislosť vzniknúť, si môžete pozrieť aj v tomto videu:
Môžu vzniknúť aj trvalé následky
Používanie nosových kvapiek by malo mať jasné časové hranice. Dospelý človek by ich nemal používať dlhšie ako jeden týždeň.
U detí sa odporúča maximálne päť dní a u dojčiat dokonca len tri dni.
Pri dlhodobom používaní sa organizmus začne účinným látkam prispôsobovať.
Nos si na ne zvykne, účinok sa postupne oslabuje a človek potrebuje čoraz viac spreja. Pocit upchatého nosa však pretrváva.
Môže sa rozvinúť chronická nádcha, pri ktorej je sliznica neustále opuchnutá a suchá. V horších prípadoch dochádza k jej poškodeniu a stenčovaniu.
Niekedy môže byť situácia tak vážna, že je potrebný aj chirurgický zákrok.
Uprednostnite prírodnejšie riešenia
Ak sa rozhodnete používať nosové spreje, buďte veľmi opatrní a dodržiavajte odporúčanú dĺžku používania. Ideálne je hľadať aj šetrnejšie alternatívy.
Dobrou voľbou sú spreje s morskou vodou alebo Vincentkou. Pomáhajú čistiť nos, zvlhčujú sliznicu a upokojujú ju bez rizika vzniku závislosti.
Veľmi účinné je aj preplachovanie nosa pomocou špeciálnej konvičky. Hoci to môže znieť zvláštne, výsledky bývajú výborné.
Na prípravu roztoku použite vodu s teplotou približne ako má telo. Na 100 ml vody pridajte minimálne 0,9 g soli, maximálne však 3 g.
Pomôcť môžu aj bylinkové čaje, ktoré podporujú zdravie horných dýchacích ciest. Dôležité je zvlhčovať vzduch v miestnosti, pravidelne inhalovať a dostatočne piť, aby sa hlien riedil.
Nezabúdajte ani na teplo – udržujte hlavu a krk v teple, najmä počas chladných dní.
Používanie nosových kvapiek môže byť rýchlou pomocou, no len vtedy, ak sa používa s rozumom.
Ak to s nimi preženiete, úľava sa môže rýchlo zmeniť na dlhodobý problém. Oveľa lepšie je staviť na šetrné metódy a dať telu priestor, aby sa s nádchou vyrovnalo prirodzene.