Pozor na čaj v pyramidových vrecúškach. Miliardy nanoplastov v každej šálke, varujú odborníci

Počas chladných dní si mnohí radi doprajeme šálku horúceho čaju. Tento nápoj pôsobí upokojujúco, zahreje a navodí príjemnú atmosféru. Nie všetky čaje sú však rovnaké – niektoré z moderných druhov, balené do priehľadných pyramidových vrecúšok, môžu podľa výskumov obsahovať nežiaduce látky, ktoré sa do vody uvoľňujú počas lúhovania.
Skryté riziko moderných čajových vrecúšok
V posledných rokoch sa na trhu objavili čaje v priehľadných vrecúškach trojuholníkového tvaru, ktoré výrobcovia propagujú ako „luxusnejšie“ a chuťovo intenzívnejšie. Málokto však tuší, že tieto elegantné vrecúška nie sú vyrobené z papiera, ale z plastových vlákien, často z materiálov podobných tým, ktoré sa používajú napríklad v textilnom priemysle.
Pri zalievaní čaju vodou s teplotou okolo 95 až 100 °C sa plast dostáva do kontaktu s extrémnym teplom. Odborné testy preukázali, že za takýchto podmienok sa z plastových vlákien uvoľňujú miliardy mikroskopických častíc – mikroplastov a nanoplastov, ktoré končia priamo v nápoji.
Nie všetky vrecúška sú rovnaké
Treba zdôrazniť, že nie každé čajové vrecúško predstavuje riziko. Klasické papierové vrecúška obsahujú len minimálne množstvo plastu, ktoré slúži ako spojivo, a pri bežnom lúhovaní neuvoľňujú významné množstvá častíc. Problém nastáva pri moderných typoch, ktoré sú celé vyrobené z plastu alebo z takzvaného bioplastu – materiálu vytvoreného z kukurice alebo trstiny.
Aj keď sú tieto bioplasty často označené ako „kompostovateľné“ či „ekologické“, v skutočnosti sa rozkladajú len v priemyselných kompostárňach pri vysokých teplotách. V domácom prostredí, a už vôbec nie pri zalievaní vriacou vodou, sa nerozložia, práve naopak – môžu uvoľňovať drobné častice do tekutiny.
Zdravotné účinky zatiaľ nie sú úplne objasnené
Vedci už potvrdili, že tieto mikroskopické plastové častice sa do čaju uvoľňujú, no vplyv na ľudské zdravie zatiaľ nie je úplne preskúmaný. Existujú predpoklady, že mikroplasty môžu v tele vyvolávať zápaly, narúšať hormonálnu rovnováhu alebo ovplyvňovať črevný mikrobióm, no dôkazy zatiaľ nie sú dostatočné na to, aby bolo možné hovoriť o jednoznačnej hrozbe.
Jedno je však isté – čím viac plastu sa dostáva do životného prostredia aj do potravín, tým väčšie je riziko, že sa jeho častice budú hromadiť v organizmoch a v potravinovom reťazci. Preto mnohí odborníci odporúčajú prevenciu a obmedzovanie kontaktu potravín s plastom, najmä pri vysokých teplotách.
Dopad na životné prostredie
Okrem možného vplyvu na zdravie človeka majú plastové vrecúška aj negatívny dopad na prírodu. Keďže sa nerozkladajú prirodzene, končia v komunálnom odpade alebo na skládkach, kde sa rozpadávajú na menšie kúsky a stávajú sa súčasťou mikroplastového znečistenia. Takéto drobné častice sa potom dostávajú do pôdy, riek aj oceánov.
Aj bioplastové varianty, ktoré sú vyrábané z obnoviteľných zdrojov, nie sú výnimkou. Ich rozklad prebieha iba za presne stanovených podmienok, ktoré v prírode prakticky neexistujú.
Ako sa plastu v čaji vyhnúť
Najjednoduchším riešením je siahnuť po sypanom čaji. Takýto čaj sa lúhuje pomocou sitka alebo čajníka a nevyžaduje žiadny obal. Chuťovo býva kvalitnejší, šetrnejší k životnému prostrediu a navyše si môžete presne zvoliť množstvo aj silu nápoja.
Ak máte radi pohodlnosť vrecúškových čajov, hľadajte také, ktoré sú vyrobené z čistého papiera bez plastových vlákien alebo sú označené ako 100 % biologicky rozložiteľné aj pri bežných teplotách.
Záver
Zistenia odborníkov potvrdzujú, že niektoré druhy čajových vrecúšok môžu pri zalievaní horúcou vodou uvoľňovať značné množstvo mikroskopických plastových častíc. Hoci ich vplyv na zdravie človeka ešte nie je presne známy, odporúča sa minimalizovať kontakt plastov s horúcimi nápojmi a uprednostniť tradičné formy prípravy čaju.
Sypaný čaj bez obalu je teda nielen ekologickejšou, ale aj čistejšou a chuťovo lepšou alternatívou.