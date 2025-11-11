Pozor, milovníci psov a mačiek. Tieto izbové rastliny môžu vážne ohroziť zdravie vašich miláčikov

Mnohí ľudia si nevedia predstaviť domov bez izbových rastlín – prinášajú sviežosť, čistia vzduch a dotvárajú atmosféru. No nie všetko, čo je krásne na pohľad, je aj bezpečné pre našich štvornohých spoločníkov. Ak doma žijete so psom alebo mačkou, mali by ste vedieť, že niektoré bežne pestované rastliny môžu byť pre nich jedovaté. Veterinárka upozorňuje, ktoré druhy by ste radšej mali včas vyniesť z bytu alebo ich umiestniť mimo dosahu zvierat.
Rastliny, ktoré sú nebezpečné pre psov
Hoci väčšina psíkov sa o rastliny zaujíma len zriedkavo, niektoré druhy ich lákajú svojou vôňou či tvarom listov. A práve vtedy môže nastať problém.
1. Svokrin jazyk a dracéna
Tieto obľúbené rastliny obsahujú saponíny, ktoré pri požutí vyvolávajú zvracanie, hnačku a môžu spôsobiť aj rozpad červených krviniek. Ak sa toxíny dostanú do krvi, stav môže byť vážny.
2. Monstera, filodendron a difenbachia
Elegantné zelené listy ukrývajú kryštáliky šťavelanu vápenatého, ktoré silne dráždia sliznice úst, hltana a tráviaceho traktu. Po kontakte môže pes začať sliniť, mať problémy s prehĺtaním alebo zvracať.
3. Aloe vera
Hoci ľuďom prináša úľavu pri popáleninách či podráždení pokožky, pre psov môže byť latex z listov aloe toxický. Spôsobuje tráviace ťažkosti, podráždenie, tras či malátnosť. Zaujímavosťou však je, že gél z listov, ktorý sa používa aj v kozmetike, je naopak považovaný za bezpečný a nachádza sa aj v niektorých veterinárnych produktoch.
4. Olivovník a fikusy
Ich listy obsahujú latexové látky, ktoré môžu podráždiť žalúdok aj sliznice. Po kontakte s rastlinou môže pes zvracať, mať hnačku či svrbenie v ústach.
5. Ľalie
U psov po zjedení časti rastliny zvyčajne dochádza len k podráždeniu žalúdka, no u mačiek môžu mať následky oveľa vážnejšie.
Ak chcete svoj domov skrášliť rastlinami, ktoré sú pre psov bezpečné, siahnite napríklad po banánovníku, papradiach alebo areke – dodajú priestoru zeleň, no neohrozia zdravie vašich miláčikov.
Nebezpečné izbové rastliny pre mačky
Mačky sú na rozdiel od psov zvedavejšie – rady skúmajú, hryzú a čuchajú všetko nové, čo sa objaví v domácnosti. Preto je riziko otravy u nich vyššie. Veterinárka radí, aby si mačací milovníci dali pozor najmä na tieto druhy:
1. Všetky druhy ľalií
Patria medzi najtoxickejšie rastliny pre mačky. Aj malé množstvo peľu alebo kvapka vody z vázy, v ktorej stála ľalia, môže viesť k akútnemu zlyhaniu obličiek.
2. Difenbachia
Obsahuje vápenaté šťavelany, ktoré spôsobujú pálenie v ústach, silné slinenie, opuch jazyka a dokonca ťažkosti s dýchaním.
3. Vianočná hviezda a krotón
Tieto typicky zimné rastliny obsahujú mliečnu šťavu s dráždivými látkami. Po kontakte s pokožkou môžu spôsobiť zápal, pri zasiahnutí očí podráždenie a po požití zvracanie či hnačku. Aj keď sú krásne dekoratívne, pre mačky predstavujú skryté nebezpečenstvo.
4. Aloe vera
Rovnako ako u psov, aj u mačiek môže konzumácia aloe spôsobiť nevoľnosť, zvracanie, hnačku a letargiu.
Na Vianoce buďte dvojnásobne opatrní
Obdobie Vianoc je plné rastlín, ktoré síce vytvárajú krásnu sviatočnú atmosféru, no pre domáce zvieratá sú doslova pastou na zdravie. Do domácnosti preto radšej neprinášajte imelo, cezmínu ani amaryllis– listy, plody aj kvety týchto rastlín môžu vyvolať zvracanie, hnačku či iné vážne komplikácie.
Ako spoznať, že sa zviera otrávilo?
Ak máte podozrenie, že pes alebo mačka zjedli niečo, čo nemali, sledujte tieto varovné príznaky:
- nadmerné slinenie
- zvracanie alebo hnačka
- tras, malátnosť či nepokoj
- kŕče
- opuch tlamy alebo jazyka
- ťažkosti s dýchaním
- krv v moči alebo krvácanie
Tieto symptómy sa môžu objaviť už po pár minútach, ale aj po niekoľkých hodinách od kontaktu s rastlinou.
Čo robiť ako prvú pomoc?
V prípade otravy je každá minúta dôležitá.
- Okamžite odstráňte zvyšky rastliny z tlamy zvieraťa, aby sa toxíny ďalej nešírili.
- Neschovávajte sa doma – zavolajte veterinára alebo veterinárnu pohotovosť.
- Ak viete, ktorá rastlina otravu spôsobila, vezmite jej časť so sebou – veterinár tak dokáže rýchlejšie určiť liečbu.
Nikdy sa nepokúšajte vyvolávať zvracanie bez konzultácie s odborníkom, pretože niektoré látky môžu spôsobiť ešte väčšie poškodenie tráviaceho traktu.
Bezpečný domov pre zvieratá aj rastliny
Ak nechcete prísť o krásu zelene, riešením je umiestniť rastliny mimo dosahu domácich miláčikov – na vysoké police, závesné kvetináče alebo do uzavretých vitrín. Na trhu dnes nájdete aj zoznamy netoxických rastlín, ktoré sú vhodné pre domácnosti so zvieratami – napríklad spomínaná papraď, areka, zelenec či bazalka.
Zdravie vašich miláčikov stojí za trochu pozornosti. Stačí pár úprav a váš byt môže byť krásny aj bezpečný zároveň.