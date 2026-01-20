Poznáte znamenie svojho psa? Hovorí veľa o tom, akú povahu má váš chlpatý parťák

Každý pes je osobnosť – niektorí sú neúnavní prieskumníci, ďalší si najradšej užívajú pohodlie na gauči a svet sledujú len jedným očkom. Jeden poslúcha na prvé zavolanie, druhý má náhle „selektívnu hluchotu“. Na správanie psa má vplyv plemeno, výchova aj skúsenosti, no občas sa až prekvapivo trafia aj hviezdy. Psí horoskop berte s humorom a nadhľadom, ale možno v ňom spoznáte až podozrivo presnú charakteristiku svojho štvornohého kamaráta.
Baran (21. 3. – 20. 4.)
Psí Baran je čistá energia v kožuchu. Do všetkého sa vrhne s nadšením, odvahou a obrovskou dávkou zvedavosti. Nerád čaká – všetko musí byť hneď, najlepšie podľa neho. Často je tvrdohlavý, no rovnako úprimný a spontánny. Je to ideálny spoločník na dlhé výlety, športy či akékoľvek dobrodružstvá. Aby prosperoval, potrebuje jasné pravidlá, dôslednosť a pokojné vedenie, inak si začne vymýšľať vlastné „pravidlá hry“.
Býk (21. 4. – 20. 5.)
Toto je milovník pohody a dobrého jedla. Psí Býk má rád svoj rytmus, stabilitu a pokojné domáce prostredie. Je verný, spoľahlivý a prirodzene ochranársky. Prehovoriť ho na niečo, čo sa mu nechce, dá zabrať – keď Býk povie „nie“, býva to naozaj nie. Na druhej strane, keď si niečo vezme do hlavy, drží sa toho s úžasnou vytrvalosťou.
Blíženci (21. 5. – 20. 6.)
Neustály pohyb, nekonečná zvedavosť a hlava plná nápadov – presne taký je pes v znamení Blížencov. Miluje nové trasy, hračky, výzvy aj ľudí. Rýchlo sa učí, ale rovnako rýchlo stráca záujem, preto potrebuje pestrý program. Občas budete mať pocit, že vás unaví skôr mentálne než fyzicky – jeho mozog jednoducho nezastavíte.
Rak (21. 6. – 22. 7.)
Rak je typický rodinný pes. Silno sa viaže na svojich ľudí, vníma ich emócie a neznáša konflikty. Je citlivý, nežný a veľmi oddaný. Dokáže byť aj ochranársky, no predovšetkým potrebuje bezpečie a blízkosť. Skvele sa hodí k ľuďom, ktorí chcú psieho spoločníka „na život aj na smrť“.
Lev (23. 7. – 22. 8.)
Sebavedomie a šarm – to je psí Lev. Je to pes, ktorý sa jednoducho nedá prehliadnuť. Rád je stredobodom pozornosti a vie presne, ako upútať. Má prirodzenú autoritu a pôsobí majestátne, no nerád robí niečo len preto, že „musí“. Ak ho však dokážete motivovať a naladiť na spoluprácu, vie predviesť až neuveriteľné kúsky.
Panna (23. 8. – 22. 9.)
Precízna, trpezlivá a veľmi učenlivá – to je psia Panna. Má radosť z toho, keď niečo robí správne, a rýchlo chápe nové povely. Miluje poriadok, rutinu a jasne daný systém. Ak chcete psa, s ktorým bude radosť trénovať, narodenie v znamení Panny je bonusom navyše.
Váhy (23. 9. – 22. 10.)
Spoločenský psík telom aj dušou. Neznáša samotu a najradšej trávi čas v blízkosti svojej „smečky“. Váhy potrebujú harmóniu, pokoj a láskavé prostredie. Urobia veľa pre to, aby doma panovala príjemná atmosféra. Sú prítulné, empatické a veľmi kontaktné.
Škorpión (23. 10. – 22. 11.)
Silná osobnosť so všetkým, čo k tomu patrí. Pes narodený v tomto znamení býva intenzívny, inteligentný a tak trochu záhadný. Niekedy vás prekvapí svojou húževnatosťou aj schopnosťou dosiahnuť, čo chce – bez toho, aby ste si to vôbec uvedomili. Škorpión si vytvára veľmi hlboké puto so svojím človekom a doma býva neprehliadnuteľným členom rodiny.
Strelec (23. 11. – 21. 12.)
Dobrodruh od labiek až po špičku chvosta. Strelec miluje výlety, zmeny prostredia, dlhé túry a nové zážitky. Najhoršie, čo sa mu môže stať, je monotónny deň bez aktivít. Je ideálny pre aktívnych ľudí, ktorí si užívajú pohyb a nechcú psa, ktorý prespí polovicu dňa.
Kozorožec (22. 12. – 19. 1.)
Psí Kozorožec má v krvi pracovitosť. Je sústredený, vytrvalý a veľmi cieľavedomý. Výcvik mu nerobí problémy, naopak – potrebuje mať úlohu, inak si nejakú nájde sám. A to môže občas skončiť menšou pohromou. Skvele sa hodí na šport, súťaže, canisterapiu či akékoľvek aktivity, kde môže pravidelne „pracovať“.
Vodnár (20. 1. – 19. 2.)
Originál, ktorý sa v ničom nepodriaďuje automaticky. Psí Vodnár má svoj vlastný štýl, tempo aj predstavu o tom, ako má svet fungovať. Je chytrý a vynaliezavý, ale sem-tam aj nečitateľný. Výcvik s ním ide, no musí mať pocit, že je partner, nie podriadený. Potrebuje veľa podnetov a priestor na tvorivú slobodu.
Ryby (20. 2. – 20. 3.)
Jemný, citlivý pes, ktorý veľmi silno vníma nálady svojho človeka. Ryby potrebujú pokojné prostredie, bezpečný priestor a veľa láskavého vedenia. Tvrdé metódy na ne jednoducho nefungujú. Zato pochvala, odmeny a trpezlivosť robia zázraky. Bývajú mimoriadne oddané a vytvárajú hlboké emocionálne putá.