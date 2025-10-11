Poznáte tieto nadýchané jablkové knedličky? V škoricovom masle sa doslova rozplývajú a milujú ich deti aj dospelí

Tento spôsob spracovania jabĺk možno nepatrí medzi klasické recepty slovenskej či českej kuchyne, no rozhodne stojí za vyskúšanie. Príprava je jednoduchá, rýchla a výsledok prekvapivo chutný. Ak hľadáte sladký dezert, ktorý poteší celú rodinu a nezaberie veľa času, tieto jablkové knedličky sú ideálnou voľbou.
Sladká vôňa škorice a jabĺk, ktorá vás očarí
Recept na jablkové knedličky síce nie je tradičný ako napríklad slivkové či tvarohové, ale jeho kúzlo spočíva práve v jednoduchosti. Kombinácia jabĺk a škorice nikdy nesklame – táto dvojica k sebe jednoducho patrí. Navyše, ich prípravu zvládne aj ten, kto sa v kuchyni necíti ako profík. Knedličky sú lahodné samé o sebe, ale skvelo chutia aj s lyžičkou bieleho jogurtu, strúhaným tvrdým tvarohom či preliate vanilkovou omáčkou.
Recept: Jablkové knedličky so sladkým škoricovým maslom
Doba prípravy: približne 45 minút
Počet porcií: asi 10 knedličiek
Ingrediencie:
- 300 g jabĺk
- 1 vajce
- 120 g polohrubej múky
- štipka soli
- 20 g vanilkového cukru
- 30 g masla
- ½ lyžičky mletej škorice
- strúhaný tvrdý tvaroh na posypanie (voliteľné)
Postup:
- Pripravte si jablká. Očistite ich, odstráňte jadrovníky a nahrubo nastrúhajte. Takto si zachovajú šťavnatosť aj po uvarení. Ak ich nastrúhate najemno, cesto bude hutnejšie, no stále chutné.
- Zmiešajte cesto. Do misy pridajte nastrúhané jablká, vajce, múku a štipku soli. Vidličkou premiešajte, aby sa suroviny spojili, a nechajte zmes asi 10 minút odpočívať.
- Varte knedličky. V hrnci priveďte do varu vodu so štipkou soli. Z pripraveného cesta tvarujte vlhkými rukami guľky veľkosti golfovej loptičky alebo cesto jednoducho naberajte lyžicou a vhadzujte priamo do vriacej vody. Varíme ich približne 10 minút, kým vyplávajú na povrch.
- Pripravte škoricové maslo. V menšom hrnci alebo na panvici roztopte maslo, pridajte vanilkový cukor a škoricu. Zmes krátko prevarte – asi minútu – a odstavte.
- Dokončenie. Hotové knedličky vyberte dierovanou naberačkou, nechajte chvíľu odkvapkať a potom ich obaľte v horúcom škoricovom masle.
Tip na podávanie
Knedličky sú výborné aj samotné, no ak ich posypete strúhaným tvarohom, polejete vanilkovou omáčkou alebo doplníte šľahačkou, posuniete ich na úplne inú úroveň. Pre sviežejšiu chuť môžete pridať aj pár kvapiek citrónovej šťavy alebo jemný prach kakaa.
Tieto jablkové knedličky sú dôkazom, že aj z obyčajných surovín môže vzniknúť niečo výnimočné. Hodia sa ako rýchly dezert, sladká večera alebo sladké pohladenie počas sychravého dňa. A vôňa škorice, ktorá sa pri ich príprave rozlieha kuchyňou, vás zaručene dostane do jesennej nálady.