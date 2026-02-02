Používate staré keramické hrnčeky po babičke? Pozor, pri čaji môžu uvoľňovať olovo

Staré keramické hrnčeky často vnímame ako rodinné poklady, ktoré pripomínajú detstvo alebo chvíle strávené u starých rodičov. Mnohé z nich sú krásne, ručne glazované a na prvý pohľad pôsobia úplne neškodne. No pri staršej keramike vzniká otázka, ktorú si väčšina ľudí nikdy nepoloží: je tento hrnček bezpečný na pitie horúcich nápojov?
Vo videu kanála Zahradní recept sa ukazuje, ako možno pomocou jednoduchého domáceho testu overiť prítomnosť olova v hlinených kvetináčoch. Takýto test nie je laboratórne presný, ale môže orientačne ukázať, či sa na povrchu nachádzajú látky reagujúce s testovacím roztokom.
Prečo môžu staré glazované hrnčeky obsahovať olovo?
Olovo sa kedysi bežne používalo pri výrobe keramických glazúr. Bol to lacný a efektívny spôsob, ako dosiahnuť:
- hladký a lesklý povrch
- sýte farby
- nižšiu teplotu vypaľovania v peci
V minulosti sa zdravotné riziká spojené s olovom nepoznali tak dobre ako dnes. Z tohto dôvodu sa v starších glazúrach môže olovo skutočne nachádzať.
Dnešná legislatíva v EÚ aj v USA používanie olova v glazúrach výrazne obmedzuje a stanovuje prísne limity, koľko olova sa môže z keramiky uvoľniť, ak je určená na kontakt s potravinami.
Za akých okolností sa môže olovo z glazúry uvoľňovať
Podľa výskumov aj hygienických noriem je uvoľňovanie olova možné najmä v týchto prípadoch:
1. Glazúra je poškodená alebo popraskaná
Praskliny, póry či opotrebovaný povrch môžu narušiť celistvosť glazúry. Vtedy môže olovo prechádzať do tekutín jednoduchšie.
2. Hrnček je starý alebo neznámeho pôvodu
V minulosti sa bezpečnostné normy líšili. Keramika dovezená zo zahraničia, staré remeselné výrobky alebo hrnčeky bez označenia nemusia spĺňať dnešné limity.
3. Do hrnčeka sa nalievajú horúce alebo kyslé nápoje
Tieto nápoje podporujú chemické uvoľňovanie olova z glazúry do tekutiny.
Najviac rizikové sú:
- horúci čaj
- horúca káva
- nápoje s citrónom alebo inou kyslou zložkou
4. Keramika nebola testovaná podľa potravinárskych noriem
Moderné hrnčeky určené na pitie musia prejsť testom migrácie olova. Pri starých kusoch to neplatí.
Ako overiť, či je starý hrnček bezpečný
Hoci na pohľad nie je možné bezpečnosť odhadnúť úplne presne, existujú spoľahlivé signály:
- glazúra by mala byť hladká, nepoškodená a bez prasklín
- vnútorná strana by nemala obsahovať intenzívne pigmenty, ktoré sa kedysi farbili olovom
- ak o pôvode hrnčeka neviete nič, treba byť obozretný
Doma možno použiť testovacie prúžky na olovo, ktoré sú dostupné v lekárňach alebo v hobby obchodoch. Tieto testy dokážu základným spôsobom zistiť prítomnosť olova na povrchu. Pre 100 % istotu je možné keramiku poslať aj do laboratória.
Zdravotné riziká olova — prečo sa rieši aj malé množstvo
Olovo je toxický kov.
Odborné organizácie ako WHO, EFSA aj FDA uvádzajú, že bezpečná hladina príjmu olova neexistuje, pretože sa v tele hromadí a môže poškodzovať:
- nervový systém
- krvotvorbu
- vývoj mozgu u detí
- vývoj plodu počas tehotenstva
Práve preto sa jeho použitie v potravinárskej keramike dnes prísne kontroluje.
Čo robiť so starými hrnčekmi, ktoré máte doma?
Nie je nutné ich vyhadzovať. Pokiaľ ide o rodinné kusy, môžu krásne slúžiť ako dekorácie alebo praktické predmety, ktoré neprichádzajú do kontaktu s potravinami.
Vhodné využitie:
- ako kvetináče na bylinky
- ako držiak na varešky
- ako dekorácia v kuchyni či obývačke
- ako zberateľský predmet
Ak ich chcete používať na pitie, odporúča sa len studená voda alebo nápoje bez kyselín. Pri akomkoľvek poškodení glazúry je lepšie hrnček už nepoužívať.
Staré keramické hrnčeky majú hodnotu, no s rozumom
Rodinné keramické kúsky rozhodne môžu mať svoje miesto v domácnosti, no dôležité je vedieť, že nie všetka stará keramika je vhodná na každodenný kontakt s potravinami.
Ak chcete mať skutočnú istotu, siahnite pri bežnom pití po moderných hrnčekoch, ktoré spĺňajú aktuálne bezpečnostné normy. Staré kúsky si nechajte ako peknú spomienku — a ako dekoráciu, ktorá vám bude robiť radosť bez rizika.