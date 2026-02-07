Používate plastové krabičky na jedlo? Nie všetko do nich patrí, tieto potraviny v nich radšej neskladujte

Plastové nádoby na jedlo patria medzi najčastejšie používané pomôcky v domácnostiach. Sú ľahké, praktické, lacné a dostupné v mnohých veľkostiach. Hoci sú vo všeobecnosti schválené na kontakt s potravinami, nie všetky potraviny sú vhodné na dlhodobé skladovanie v plastových obaloch. Dôvodom je ich povrch, citlivosť na poškriabanie a reakcia na teplo.
Prečo treba s plastovými krabičkami zaobchádzať opatrne?
Plasty používané na potraviny musia spĺňať normy EÚ. To znamená, že pri správnom používaní sú bezpečné. Napriek tomu majú svoje obmedzenia:
✔ 1. Plast sa môže časom poškodiť
Opakovaným používaním, škrabaním príborom či umývaním v umývačke sa na povrchu môžu vytvárať mikrotrhliny. V nich sa zachytávajú zvyšky potravín a baktérie – to je dôvod, prečo sa staré alebo poškriabané krabičky odporúča vyhodiť.
✔ 2. Nie každý plast je vhodný na ohrev
Niektoré nádoby sú označené ako microwave-safe, ale aj tie by sa mali používať len na krátky ohrev, nie na dlhé varenie či prehrievanie mastných jedál. Pri vyšších teplotách sa môžu uvoľniť malé množstvá látok, ktoré však potravinové normy prísne limitujú.
✔ 3. Niektoré potraviny môžu plast ľahšie poškodiť
Najmä mastné alebo veľmi kyslé jedlá môžu pri dlhodobom kontakte spôsobiť jemné poškodenie povrchu.
Preto odborníci odporúčajú používať plast skôr na krátkodobé skladovanie a na prenášanie jedál, nie na opakovaný ohrev či dlhodobé nechávanie jedla v krabičke.
Potraviny, ktoré nie je ideálne skladovať v plastových nádobách
1. Surové mäso
Surové mäso samo osebe nereaguje s plastom. Skutočný problém je hygienický:
- plast sa ľahko poškriabe
- v ryhách sa držia baktérie z mäsa
- nádoba sa môže ťažšie vyčistiť na 100 %
Z hygienického hľadiska je preto vhodnejšie skladovať surové mäso v:
- originálnom obale
- alebo v sklenenej nádobe
Plast nepredstavuje chemické riziko, ale môže predstavovať mikrobiologické riziko, ak je poškodený alebo nie je dobre umytý.
2. Mastné potraviny
Mastné jedlá síce nerozpúšťajú plast, ako sa často tvrdí, ale môžu:
- zvýšiť teplotu nádoby pri ohreve
- uľahčiť uvoľňovanie niektorých prísad z plastu pri vysokom zahriatí
- zanechávať silné pachy v krabičke
Z tohto dôvodu odborníci odporúčajú mastné jedlá nezohrievať v plastových nádobách. Skladovať ich krátkodobo je bezpečné, ale na ohrev používaj:
- sklo
- keramiku
- nerez
To sú najbezpečnejšie a najstabilnejšie materiály.
3. Kyslé potraviny
Kyslé jedlá (napr. paradajková omáčka, citrusové šťavy, kyslá kapusta) môžu pri ohreve:
- zafarbiť plast
- poškodiť jeho povrch
- zanechať zápach
Nejde však o to, že by „rozpúšťali chemikálie“ vo veľkom – problémom je predovšetkým estetika a dlhodobé narúšanie povrchu.
Bezpečnejšie je uložiť ich do:
- skla
- keramiky
4. Krmivo pre zvieratá
Krmivo je mastné, aromatické a určené na dlhodobé skladovanie. Pri skladovaní v plaste môže:
- pohltiť pachy plastu
- zmeniť chuť
- rýchlejšie žltnúť (kvôli kontaktu so vzduchom)
Tieto zmeny nesúvisia s chemickou nebezpečnosťou plastu, ale skôr s čerstvosťou a oxidáciou.
Pre dlhodobé uskladnenie granúl alebo maškŕt sú ideálne:
- kovové nádoby
- sklenené nádoby s tesnením
Ako plastové krabičky používať bezpečne
- Používaj len nádoby s označením na kontakt s potravinami.
- Staré, poškriabané alebo zapáchajúce krabičky vyhoď.
- Na ohrev jedla v mikrovlnke používaj prednostne sklo alebo keramiku.
- Plastové nádoby používaj skôr na krátkodobé skladovanie.
- Mastné a kyslé jedlá nezohrievaj v plaste.
- Nádoby umývaj jemnejšou stranou špongie, aby sa nepoškriabali.
- Do mrazničky používaj len plast určený na mrazenie, inak môže popraskať.
Zhrnutie
Plastové krabičky sú pri správnom používaní bezpečné, no nie sú univerzálnym riešením pre všetky potraviny a každú situáciu. Najväčšie riziká nesúvisia s chemikáliami, ale najmä s:
- hygienou
- poškodením povrchu
- nevhodným zahrievaním
Pre bezpečné skladovanie a ohrev jedál sa oplatí kombinovať plast so sklom či keramikou – takto využiješ výhody všetkých materiálov bez zbytočných rizík.