Použité čajové vrecúška nevyhadzujte. Jednoduchý trik, vďaka ktorému nimi dokonale vyčistíte toaletu!

Je vám ľúto vyhadzovať použité čajové vrecúška? Nemusíte. Aj keď z nich už druhý nálev veľa chuti nemá, stále môžu výborne poslúžiť – len v úplne inej úlohe.
Základom je nechať vrecúška dôkladne vyschnúť. Až potom ich odložte, ideálne do uzatvárateľnej nádoby, napríklad sklenenej dózy, aby nezačali plesnivieť.
Na tento účel sa nehodia ovocné čaje, najlepšie fungujú čierne, zelené alebo bylinkové. Sušiť ich môžete pokojne aj na radiátore, teplo im neprekáža.
Bonusom je, že napríklad mätový čaj počas sušenia príjemne osvieži vzduch v miestnosti.
Video k téme:
Čaj obsahuje teín a ďalšie látky, ktoré pomáhajú rozpúšťať nečistoty a majú jemný leštiaci účinok.
Vyskúšať to môžete napríklad priamo v toalete. Do záchodovej misy vložte 3 až 5 čajových vrecúšok – podľa toho, aké silné znečistenie potrebujete odstrániť.
Nechajte ich pôsobiť čo najdlhšie, ideálne cez noc, minimálne však tri hodiny. Potom vrecúška vyberte, najjednoduchšie ich zachytíte kefou na WC.
Následne misu dôkladne vydrhnite čajovým výluhom a spláchnite.
Suché čajové vrecúška majú aj ďalšiu užitočnú vlastnosť – pohlcujú vlhkosť a pachy z okolia.
Ak ich položíte do misky v chladničke, pomôžu udržať sviežejší vzduch a znížiť riziko plesnenia potravín. Občas ich skontrolujte dotykom. Ak už nie sú suché, prestávajú fungovať.
Rovnako dobre sa osvedčia aj v kúpeľni, kde býva zvýšená vlhkosť.
Keďže samotné vrecúška nepôsobia práve dekoratívne, je dobré vložiť ich do peknej misky a umiestniť napríklad na vyššiu poličku pri zrkadle, kde nebudú prekážať.
Miestom, kde vzhľad ide bokom a funkčnosť vyhráva, je mačacia toaleta.
Niekoľko vrecúšok môžete primiešať priamo do podstielky, čím predĺžite jej účinok, alebo ich položiť vedľa do misky. Pre príjemnejšiu vôňu ich stačí kvapnúť napríklad levanduľovým olejom.
Použité čajové vrecúška tak nemusia končiť v koši – s trochou kreativity z nich získate lacného a účinného pomocníka do domácnosti.