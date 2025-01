Potrebujú sliepky kohúta? Koľko sliepok zvládne jeden kohút? Zaujímavosti, ktoré ste o sliepkach možno nevedeli

Chov sliepok sa stal populárnou voľbou aj pre ľudí bez skúseností so starostlivosťou o hospodárske zvieratá. Okrem pravidelného prísunu čerstvých domácich vajíčok prinášajú sliepky aj veľa radosti a pohody do záhrady. Ak im vytvoríte ideálne podmienky na život, odmenia sa vám nielen kvalitnou produkciou vajec, ale aj svojou priateľskou povahou a pozoruhodnou inteligenciou, ktorú by ste u nich možno nečakali.