Potrebujete vyčistiť pohovku? Zvoľte správny postup podľa typu materiálu

čistenie pohovky
čistenie pohovky Foto: depositphotos.com

Pohovka je jedným z najpoužívanejších kusov nábytku v domácnosti a časom sa na nej nevyhnutne objavia škvrny, prach či zápach. Aby ste ju vyčistili bezpečne a účinne, najdôležitejším krokom je zvoliť správny postup podľa materiálu, z ktorého je vyrobená. Nesprávne čistenie totiž môže spôsobiť nevratné poškodenie povrchu alebo vnútornej výplne.

Pred čistením si skontrolujte štítok

Výrobcovia pohoviek používajú systém označení, ktorý informuje o tom, aké čistiace prostriedky sú pre daný materiál vhodné. Štítok nájdete spravidla na spodnej strane pohovky alebo zboku.

Význam označení:

  • W – je možné použiť vodu alebo vodné roztoky.
  • S – vyžaduje sa suché čistenie (bez vody), odporúča sa profesionálny čistič alebo špeciálne rozpúšťadlové prípravky.
  • WS – možné je použitie vody aj suchého čistenia.
  • X – povrch je určený len na vysávanie; ak treba dôkladnejšie čistenie, odporúča sa profesionálna služba.

Tieto označenia sú záväzné – dodržiavaním pokynov výrobcu výrazne znižujete riziko poškodenia látky či kože.

Látkové poťahy: ako ich bezpečne vyčistiť

Pri textilných poťahoch sa používajú len metódy, ktoré povoľuje výrobca. Vo všeobecnosti môžete stav vsadiť na tieto osvedčené postupy:

1. Vysávanie

Pravidelné vysávanie mäkkou kefovou hlavicou odstráni prach, omrvinky aj chlpy. Je vhodné ho robiť minimálne raz týždenne.

2. Odstránenie zápachu

Jedlá sóda je bežne odporúčaným a bezpečným spôsobom na neutralizáciu pachov v textilných vláknach.
Postup:

  • nasypte ju v tenkej vrstve na suchý povrch
  • ponechajte aspoň hodinu pôsobiť
  • dôkladne povysávajte

Sóda nepôsobí ako čistiaci prípravok na škvrny, ale účinne pohlcuje zápachy.

3. Čistenie škvŕn (pri označení W alebo WS)

Použiť môžete vlažnú vodu s malým množstvom jemného tekutého mydla alebo špeciálne prípravky určené na čalúnenie. Ocot sa používa len v minimálnom množstve a vždy riedený, pretože môže zmeniť farbu niektorých tkanín.

Dôležité zásady:

  • miesto nikdy nemáčajte, len jemne navlhčite povrch
  • prebytočnú vlhkosť odsajte suchou utierkou
  • nechajte prirodzene vyschnúť, nesušte horúcim vzduchom

Nadmerné premáčanie látky môže spôsobiť vznik plesní vo vnútri pohovky.

Koža a koženka: postup šetrný k materiálu

Kožené povrchy sú citlivé na vodu, chemikálie a mechanické drhnutie. Ich čistenie musí byť jemné a kontrolované.

Ako čistiť kožu bezpečne:

  • použite jemný mydlový roztok (napr. mydlo určené na kožu alebo šetrné glycerínové mydlo)
  • naneste ho mäkkou handričkou a povrch jemne utrite
  • následne zotrite zvyšky roztoku vlhkou handričkou a osušte

Impregnácia je nevyhnutná

Koža prirodzene vysychá, a ak sa o ňu nestaráte, môže začať praskať. Preto po každom čistení použite kondicionér alebo impregnačný prípravok na kožu, ktorý obnoví pružnosť a chráni materiál pred vysušením.

Pri koženke (syntetickej koži) sú vhodné prípravky určené priamo pre tento typ povrchu, keďže reaguje inak ako prírodná koža.

Praktické rady, ktoré sú vždy bezpečné

  • Nový čistiaci prostriedok skúšajte najskôr na nenápadnom mieste. Je to základná zásada odporúčaná všetkými odborníkmi.
  • Vyhnite sa agresívnym chemikáliám, ktoré nie sú určené na čalúnenie.
  • Na škvrny nikdy netlačte a netrite ich silou, mohlo by dôjsť k poškodeniu vlákien.
  • Pri označení X je najrozumnejšie obrátiť sa na profesionálnu čistiacu službu.

