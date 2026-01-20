Potrebujete vyčistiť pohovku? Zvoľte správny postup podľa typu materiálu

Pohovka je jedným z najpoužívanejších kusov nábytku v domácnosti a časom sa na nej nevyhnutne objavia škvrny, prach či zápach. Aby ste ju vyčistili bezpečne a účinne, najdôležitejším krokom je zvoliť správny postup podľa materiálu, z ktorého je vyrobená. Nesprávne čistenie totiž môže spôsobiť nevratné poškodenie povrchu alebo vnútornej výplne.
Pred čistením si skontrolujte štítok
Výrobcovia pohoviek používajú systém označení, ktorý informuje o tom, aké čistiace prostriedky sú pre daný materiál vhodné. Štítok nájdete spravidla na spodnej strane pohovky alebo zboku.
Význam označení:
- W – je možné použiť vodu alebo vodné roztoky.
- S – vyžaduje sa suché čistenie (bez vody), odporúča sa profesionálny čistič alebo špeciálne rozpúšťadlové prípravky.
- WS – možné je použitie vody aj suchého čistenia.
- X – povrch je určený len na vysávanie; ak treba dôkladnejšie čistenie, odporúča sa profesionálna služba.
Tieto označenia sú záväzné – dodržiavaním pokynov výrobcu výrazne znižujete riziko poškodenia látky či kože.
Látkové poťahy: ako ich bezpečne vyčistiť
Pri textilných poťahoch sa používajú len metódy, ktoré povoľuje výrobca. Vo všeobecnosti môžete stav vsadiť na tieto osvedčené postupy:
1. Vysávanie
Pravidelné vysávanie mäkkou kefovou hlavicou odstráni prach, omrvinky aj chlpy. Je vhodné ho robiť minimálne raz týždenne.
2. Odstránenie zápachu
Jedlá sóda je bežne odporúčaným a bezpečným spôsobom na neutralizáciu pachov v textilných vláknach.
Postup:
- nasypte ju v tenkej vrstve na suchý povrch
- ponechajte aspoň hodinu pôsobiť
- dôkladne povysávajte
Sóda nepôsobí ako čistiaci prípravok na škvrny, ale účinne pohlcuje zápachy.
3. Čistenie škvŕn (pri označení W alebo WS)
Použiť môžete vlažnú vodu s malým množstvom jemného tekutého mydla alebo špeciálne prípravky určené na čalúnenie. Ocot sa používa len v minimálnom množstve a vždy riedený, pretože môže zmeniť farbu niektorých tkanín.
Dôležité zásady:
- miesto nikdy nemáčajte, len jemne navlhčite povrch
- prebytočnú vlhkosť odsajte suchou utierkou
- nechajte prirodzene vyschnúť, nesušte horúcim vzduchom
Nadmerné premáčanie látky môže spôsobiť vznik plesní vo vnútri pohovky.
Koža a koženka: postup šetrný k materiálu
Kožené povrchy sú citlivé na vodu, chemikálie a mechanické drhnutie. Ich čistenie musí byť jemné a kontrolované.
Ako čistiť kožu bezpečne:
- použite jemný mydlový roztok (napr. mydlo určené na kožu alebo šetrné glycerínové mydlo)
- naneste ho mäkkou handričkou a povrch jemne utrite
- následne zotrite zvyšky roztoku vlhkou handričkou a osušte
Impregnácia je nevyhnutná
Koža prirodzene vysychá, a ak sa o ňu nestaráte, môže začať praskať. Preto po každom čistení použite kondicionér alebo impregnačný prípravok na kožu, ktorý obnoví pružnosť a chráni materiál pred vysušením.
Pri koženke (syntetickej koži) sú vhodné prípravky určené priamo pre tento typ povrchu, keďže reaguje inak ako prírodná koža.
Praktické rady, ktoré sú vždy bezpečné
- Nový čistiaci prostriedok skúšajte najskôr na nenápadnom mieste. Je to základná zásada odporúčaná všetkými odborníkmi.
- Vyhnite sa agresívnym chemikáliám, ktoré nie sú určené na čalúnenie.
- Na škvrny nikdy netlačte a netrite ich silou, mohlo by dôjsť k poškodeniu vlákien.
- Pri označení X je najrozumnejšie obrátiť sa na profesionálnu čistiacu službu.