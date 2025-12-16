Potraviny zakázané v USA. U nás ich kúpite bez problémov v každom supermarkete

Pravidlá týkajúce sa potravín sa vo svete výrazne líšia. To, čo je pre nás úplne bežnou súčasťou nákupného košíka, môže byť v Spojených štátoch zakázané, prísne obmedzené alebo dostupné len za špeciálnych podmienok. Dôvody nebývajú náhodné – najčastejšie ide o ochranu zdravia, prísne bezpečnostné normy, ekologické opatrenia alebo historicky zakorenené regulačné pravidlá. Každá krajina si nastavuje vlastné hranice toho, čo považuje za bezpečné pre spotrebiteľov.
Pravý kaviár pod ochranou zákona
Jedným z najznámejších príkladov je pravý kaviár z jeseterov. Hoci ide o luxusnú pochúťku, ktorú si spájame s gurmánskymi zážitkami, v USA ho prakticky nekúpite. Už v roku 2002 padlo rozhodnutie chrániť ohrozené druhy rýb, medzi ktoré patria aj jesetery, z ktorých sa pravý kaviár získava.
Ochranu týchto rýb zastrešuje medzinárodná organizácia CITES, ktorej cieľom je zabrániť ich úplnému vyhubeniu. Výsledkom sú prísne obmedzenia obchodu s kaviárom nielen v Spojených štátoch, ale aj v ďalších krajinách sveta. Na Slovensku či v Česku je síce možné pravý kaviár ochutnať, no treba rátať s tým, že ide o drahý a vzácny produkt.
Nepasterizované mlieko ako riziko
Milovníci čerstvého, nepasterizovaného mlieka by v USA narazili na výrazné obmedzenia. Takzvané „raw milk“ je v mnohých amerických štátoch považované za potenciálne nebezpečné a jeho predaj podlieha prísnym pravidlám.
Pasterizácia bola zavedená ako základné opatrenie na ochranu verejného zdravia, keďže ničí nebezpečné baktérie a výrazne znižuje riziko prenosu ochorení. Od roku 1987 je v USA zakázané predávať nepasterizované mlieko cez hranice jednotlivých štátov, pričom vnútroštátny predaj závisí od legislatívy konkrétneho štátu. Niektoré ho úplne zakazujú, iné povoľujú len za presne stanovených podmienok.
Zdravotné úrady, vrátane FDA, upozorňujú, že konzumácia surového mlieka predstavuje zvýšené riziko najmä pre deti, tehotné ženy, seniorov a osoby s oslabenou imunitou. Aj preto sa v USA jednoznačne odporúča siahnuť po pasterizovaných výrobkoch.
Kinder vajíčko? V Amerike zabudnite
Pre mnohých Európanov je prekvapením, že populárne Kinder vajíčko si v USA nekúpite. Dôvodom je plastová hračka ukrytá vo vnútri čokolády, ktorú americká legislatíva považuje za nejedlý predmet zabudovaný do potraviny.
Podľa amerického zákona o potravinách z roku 1938 je zakázané predávať produkty, ktoré obsahujú celkom alebo čiastočne predmet bez výživovej hodnoty. Úrady sa obávajú najmä rizika vdýchnutia alebo udusenia, predovšetkým u detí. Takýto výrobok nesmie byť ani dovážaný do krajiny a pokuta za porušenie zákona môže dosiahnuť až 2 500 dolárov za jeden kus. U nás pritom ide o bežnú sladkosť, ktorú nájdete takmer v každom obchode.
Mak pod drobnohľadom úradov
Ďalšou „československou klasikou“, ktorá má v USA problematické postavenie, je mak. Kým u nás je neodmysliteľnou súčasťou koláčov, buchiet či šúľancov, v Spojených štátoch je jeho predaj prísne regulovaný.
Makové semienka sú totiž vnímané ako surovina s potenciálnym drogovým rizikom. Môžu byť prirodzene kontaminované opiátmi, ako je morfín či kodeín, ktoré sa nachádzajú na povrchu rastliny. Pri vyššej konzumácii môžu tieto látky spôsobiť intoxikáciu alebo zdravotné komplikácie. Americké úrady preto stanovili maximálne povolené limity obsahu opiátov a zakázali predaj neupravených alebo kontaminovaných semien.
Syry, ktoré Američania neochutnajú
Milovníci syrov by v USA narazili na ďalšie obmedzenia. Dovoz a predaj mäkkých syrov, ako sú Brie či Camembert, podlieha prísnym pravidlám kvôli riziku bakteriálnej kontaminácie, najmä baktériou Listeria monocytogenes.
Podľa nariadení FDA môžu byť syry vyrobené z nepasterizovaného mlieka v USA predávané len vtedy, ak zrejú minimálne 60 dní. Táto doba má zabezpečiť zníženie rizika výskytu nebezpečných patogénov. Syry, ktoré túto podmienku nespĺňajú, sa na americký trh nedostanú. V porovnaní s našimi obchodmi, kde sú tieto delikatesy bežne dostupné, ide o výrazný rozdiel.
Rozdiely v potravinových predpisoch tak jasne ukazujú, že to, čo považujeme za samozrejmé, nemusí byť inde vo svete dovolené. USA patria medzi krajiny s mimoriadne prísnymi pravidlami, ktoré kladú dôraz na bezpečnosť, prevenciu rizík a ochranu zdravia spotrebiteľov – aj za cenu obmedzenia niektorých obľúbených potravín.