Potraviny, ktoré spôsobujú bolesti hlavy. Ak ich máte radi, migréna vás len tak neopustí!

Bolesti hlavy môžu mať množstvo príčin – od stresu až po zmeny počasia. Vedeli ste však, že ich môžu vyvolávať aj niektoré bežné potraviny?
Ak sa chcete migrénam vyhnúť, týmto jedlám a nápojom sa radšej oblúkom vyhnite.
Najčastejšie spúšťače migrény
Medzi typické príčiny patrí stres, hormonálne výkyvy, prudká zmena počasia, problémy so zubami či nekvalitný spánok – jeho nedostatok aj nadbytok.
Vedci však upozorňujú aj na určité potraviny a nápoje, ktoré môžu migrénu priamo vyprovokovať.
Alkohol – viac než len bežná opica
Nie je žiadnym prekvapením, že alkohol patrí medzi najčastejšie spúšťače migrén.
Niektorým ľuďom prekáža pivo, iným tvrdý alkohol alebo červené víno, ktoré obsahuje veľa síričitanov, histamínu, flavonoidov a tanínov.
Problém však často nespočíva len v opici – alkohol spôsobuje dehydratáciu organizmu, čo je jedna z najbežnejších príčin bolesti hlavy. Rovnaký efekt môže mať aj nedostatočný príjem tekutín počas dňa.
Zrelé syry – delikatesa, ktorá vie potrápiť
K vínu si možno radi doprajete kúsky zrelého syra a cítite sa ako na francúzskej večeri. Ak však trpíte na migrény, nie je to najlepší nápad.
Zrelé syry totiž obsahujú aminokyselinu tyramin, ktorá ovplyvňuje cievy v mozgu.
Okrem syrov sa tyramin nachádza aj v údenom mäse, orechoch, semienkach, veľmi zrelom ovocí, avokáde či banánoch.
Káva – pomocník aj nepriateľ
Kofeín síce dokáže krátkodobo zmierniť bolesť hlavy, no pri pravidelných konzumentoch môže mať opačný účinok.
Ak ste na kofeíne závislí a náhle ho vysadíte, telo reaguje abstinenčnými príznakmi – rozšíria sa cievy a migréna je na svete.
Podobne pôsobí aj čokoláda, ktorá okrem malého množstva kofeínu obsahuje aj spomínaný tyramin.
Údeniny a párky – skrytý zdroj dusitanov
Údené mäso a párky okrem tyraminu často obsahujú aj dusitany, ktoré sa používajú ako konzervačné látky. Mnohé výrobky obsahujú aj glutaman sodný, ktorý zvýrazňuje chuť.
Citlivejším ľuďom môžu tieto látky spôsobiť nepríjemné bolesti hlavy.
Glutaman, sladidlá a iné „chuťovky“
Glutaman sodný (MSG) sa často pridáva do instantných polievok, ázijských jedál či koreniacich zmesí.
Migrénu však môžu vyvolať aj umelé sladidlá ako aspartám, ktoré sa nachádzajú v diétnych nápojoch, dresingoch a omáčkach.
Niektoré druhy octu obsahujú oxid siričitý, ktorý môže mať na citlivých ľudí podobný účinok.
Mliečne výrobky a chladné potraviny
Migrénu môžu zhoršovať aj tučné mliečne produkty – smotana, maslo, jogurty či zrelé syry. Okrem zloženia však môže byť problémom aj samotná teplota jedla.
Studené alebo mrazené potraviny a nápoje môžu u niektorých ľudí vyvolať náhlu bolesť hlavy. Ak trpíte migrénami, nechajte jogurt z chladničky chvíľu postáť, aby sa pred konzumáciou mierne zohrial.
Záver
Migréna môže mať mnoho príčin, no výber jedla je jedným z faktorov, ktorý máme vo vlastných rukách. Vyhýbaním sa rizikovým potravinám môžete výrazne znížiť pravdepodobnosť, že vás hlava opäť potrápi.