Potraviny, ktoré poškodzujú mozog. Seniori by sa im mali radšej úplne vyhnúť

Mozog je mimoriadne energeticky náročný orgán – hoci predstavuje len približne dve percentá telesnej hmotnosti, spotrebúva veľkú časť energie, ktorú človek prijme. Aby dokázal správne fungovať, potrebuje stabilný prísun kvalitných živín, najmä omega-3 mastných kyselín, antioxidantov a komplexných sacharidov.
Naopak, niektoré potraviny a stravovacie návyky môžu jeho funkciu zhoršovať, podporovať vznik zápalov či zvyšovať riziko chorôb, ktoré sú pre seniorov obzvlášť nebezpečné.
Tu sú potraviny a látky, ktorých nadmerná konzumácia môže jednej z najdôležitejších súčastí nášho tela škodiť.
Priveľa soli zvyšuje riziko hypertenzie aj poškodenia mozgu
Nadmerný príjem soli je dlhodobo spájaný s vysokým krvným tlakom, ochoreniami srdca a ciev a cukrovkou – všetky tieto diagnózy patria medzi hlavné rizikové faktory demencie.
U starších ľudí navyše vysoký krvný tlak zhoršuje prekrvenie mozgu, čo negatívne ovplyvňuje pamäť aj pozornosť.
Odborníci odporúčajú neprekročiť 5 gramov soli denne (približne jedna kávová lyžička). Mnohí ľudia však denne skonzumujú výrazne viac najmä kvôli spracovaným potravinám, údeninám, pečivu či instantným jedlám.
Pravidelné jedenie smažených jedál škodí cievam aj mozgu
Smažené potraviny nie sú problémom len kvôli vysokému obsahu kalórií. Pri vysokých teplotách vznikajú látky, ktoré podporujú zápal v tele vrátane mozgu.
Zároveň často obsahujú nezdravé tuky alebo oleje použité opakovane, čo zvyšuje riziko poškodenia ciev, ktoré mozog zásobujú kyslíkom.
Občasná porcia vyprážaného jedla nie je problém, no pravidelná konzumácia môže negatívne vplývať na kognitívne funkcie aj na zdravie srdca. Oveľa vhodnejšie je uprednostniť potraviny bohaté na omega-3 mastné kyseliny, ako sú:
- tučné ryby z bezpečných zdrojov
- ľanové semienka
- orechy
- kvalitné rastlinné oleje
Ryby sú prospešné, ale pozor na druhy s vyšším obsahom ortuti
Ryby patria medzi najzdravšie potraviny pre mozog vďaka obsahu omega-3 mastných kyselín, ktoré podporujú pamäť a regeneráciu nervových buniek.
Niektoré veľké dravé morské ryby však môžu obsahovať vyššie množstvo ortuti – neurotoxickej látky, ktorá sa v tele hromadí.
Najčastejšie ide o druhy ako:
- žralok
- mečúň
- veľké druhy tuniakov
Pre bežného človeka nie je riziko vysoké, ak ich nekonzumuje pravidelne. Seniorom a tehotným ženám sa však odporúča zamerať sa na ryby s nízkym obsahom ortuti:
- sleď
- sardinky
- losos z overených zdrojov
- pstruh
Tieto druhy zároveň obsahujú najviac prospešných látok pre mozog.
Umelé sladidlá ako aspartam môžu ovplyvniť náladu aj kognitívne funkcie
Aspartam patrí medzi najčastejšie používané umelé sladidlá. Vo všeobecnosti je považovaný za bezpečný pri dodržaní odporúčaných denných dávok, no niektoré výskumy naznačujú, že u citlivých ľudí môže mať negatívny vplyv na:
- náladu
- schopnosť sústrediť sa
- kvalitu spánku
Aspartam sa v tele rozkladá na niekoľko látok, z ktorých jedna – fenylalanín – môže ovplyvniť neurotransmitery, teda chemické látky zodpovedné za prenos signálov v mozgu.
Najmä u ľudí s depresívnymi symptómami, úzkosťami alebo poruchami nálady sa odporúča opatrnosť.
Ako zdravšie alternatívy možno zvoliť:
- stéviu
- erythritol
- čakankový sirup
Tieto sladidlá majú nízky glykemický index a sú vhodné aj pre diabetikov.
Zhrnutie
Strava má na mozog obrovský vplyv a je jedným z faktorov, ktoré môžu u seniorov významne ovplyvniť riziko demencie či iných kognitívnych porúch.
Najväčší problém predstavujú:
- nadmerné množstvo soli
- častá konzumácia smažených jedál
- vysoký príjem rýb s obsahom ortuti
- veľké množstvo umelých sladidiel
Naopak, omega-3 mastné kyseliny, antioxidanty a pestrá, prirodzená strava mozog chránia a podporujú jeho dobrú funkciu aj vo vyššom veku.