Potraviny, ktoré pomáhajú udržať cievy čisté. Prečo by ich mali jesť najmä ľudia po šesťdesiatke?

Zdravie ciev ovplyvňuje fungovanie celého organizmu. Cievy privádzajú kyslík a živiny do každej časti tela, a keď ich steny strácajú pružnosť alebo sa v nich časom hromadí cholesterol a iné látky, zvyšuje sa riziko vysokého krvného tlaku, srdcových ochorení či porúch prekrvenia.
S pribúdajúcim vekom sa prirodzene mení stav cievnej steny, no veľký vplyv má aj životný štýl. Fajčenie, sedavý spôsob života a strava s nadmierou nasýtených tukov a cukrov proces zhoršujú. Naopak, pravidelný pohyb a vhodná strava môžu udržať cievy v lepšej kondícii a znížiť celkové riziko kardiovaskulárnych ochorení.
Nasledujúce potraviny patria medzi tie, pri ktorých výskum ukazuje, že môžu pozitívne ovplyvniť krvný tlak, zápal, funkciu cievnej steny či prekrvenie.
Chilli papričky – kapsaicín a lepší prietok krvi
Chilli obsahuje kapsaicín, látku, ktorá spôsobuje jeho štipľavosť. Podľa výskumov môže kapsaicín mierne rozširovať cievy a podporovať zdravší prietok krvi. Nejde o „čistenie ciev“, ale o fyziologický účinok na cievnu stenu a krvný obeh.
Pravidelná konzumácia pálivých jedál môže byť jedným z drobných faktorov podporujúcich zdravie kardiovaskulárneho systému, ak ju človek dobre toleruje.
Granátové jablko – silný zdroj antioxidantov
Granátové jablko je známe vysokým obsahom polyfenolov, najmä punikalagínu. Tieto antioxidanty podporujú zdravšiu funkciu cievnej výstelky (endotelu), čo môže zlepšiť reguláciu prietoku krvi.
Niektoré štúdie tiež poukazujú na mierne protizápalové účinky granátového jablka, čo je pre cievy prospešné, pretože chronický zápal patrí medzi rizikové faktory ochorení srdca.
Škorica – drobná pomoc s tlakom
Škorica je dlhodobo skúmaná v súvislosti s metabolizmom cukru a krvným tlakom. Viaceré kontrolované štúdie ukazujú, že pravidelný príjem škorice môže u niektorých ľudí znížiť systolický aj diastolický krvný tlak.
Ide o doplnkový efekt – škorica nenahrádza liečbu, ale môže byť súčasťou zdravej stravy, ktorá prospieva srdcu a cievam.
Cibuľa – flavonoidy na podporu ciev
Cibuľa obsahuje veľké množstvo flavonoidov (najmä kvercetínu), ktoré majú protizápalové účinky. Zápal pritom zohráva úlohu pri rozvoji aterosklerózy.
Niektoré výskumy naznačujú, že cibuľa môže mierne zlepšiť funkciu endotelu, teda tenkej vrstvy buniek vystielajúcich cievy. To pomáha cievam správne reagovať na zmeny tlaku a regulovať prietok krvi.
Červená repa – prírodné dusičnany pre lepšie prekrvenie
Červená repa obsahuje veľké množstvo prírodných dusičnanov. Po ich premene v tele vzniká oxid dusnatý (NO) – látka, ktorá prirodzene rozširuje cievy a zlepšuje prietok krvi.
Tento mechanizmus je dôvodom, prečo repu obľubujú aj športovci: môže zvýšiť výkonnosť a znížiť únavu. U starších ľudí môže prispieť k lepšiemu prekrveniu a regulácii krvného tlaku.
Čo si z toho odniesť?
Tieto potraviny neodstraňujú usadeniny z ciev ani ich „nečistia“, ako sa niekedy nesprávne uvádza, ale môžu:
- podporiť zdravú funkciu cievnej steny
- zlepšiť prietok krvi
- znížiť zápal
- mierne znížiť krvný tlak
- prispieť k celkovému kardiovaskulárnemu zdraviu
Najväčší efekt sa dosahuje kombináciou:
- vyváženej stravy
- pravidelného pohybu prispôsobeného veku
- nefajčenia
- obmedzenia alkoholu
- udržiavania zdravej hmotnosti