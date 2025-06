Potápači sa ponorili do Jadranu a neverili vlastným očiam. To, čo v mori našli, ich úplne zarazilo

Viac ako stovka potápačov zo štyroch rôznych krajín sa rozhodla spojiť sily, aby vyčistili jednu z najkrajších a turistami veľmi obľúbených zátok v chorvátskom Jadranskom mori. Miesto pri rybárskej dedinke Lovište na polostrove Pelješac je vychýrené pre svoje čisté vody a malebné scenérie, no to, čo tam potápači objavili, prekvapilo aj ich samotných.

Rekordný počet účastníkov priniesol veľké výsledky

Ekologickú akciu organizuje každoročne miestny potápačský klub Lanterna z Lovišťa. Jej hlavným cieľom je očistiť pobrežie i dno mora od odpadkov, ktoré tam počas sezóny nahromadia nezodpovední turisti či miestni obyvatelia. Tento rok sa do čistenia pustilo až 120 potápačov z Chorvátska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, a dokonca aj zo Severného Macedónska.

Výsledok ich úsilia bol viac než úctyhodný – za pár hodín sa im podarilo vytiahnuť z vody približne päť kubických metrov odpadu. Väčšinu tvorili rôzne plastové predmety, no našli sa aj naozaj kuriózne kúsky, ako napríklad staré mobilné telefóny či dokonca hrdzavé dopravné značky.

Malebná dedinka láka nielen turistov, ale aj potápačov-ochranárov

Lovište sa nachádza v uzavretej zátoke Luka, ktorá je mimoriadne populárna medzi jachtármi a milovníkmi vodných športov. Zátoka poskytuje úkryt pred silným vetrom, a preto sa tu počas leta schádzajú turisti z celej Európy. Bohužiaľ, práve zvýšená návštevnosť často vedie k znečisteniu prírody.

Organizátor podujatia a šéf miestneho ekologického potápačského klubu uviedol: „Podobné akcie sú nesmierne dôležité nielen pre čistotu mora, ale aj preto, že nás zbližujú. Stretávajú sa tu ľudia z rôznych krajín a regiónov, aby spoločne urobili niečo prospešné pre životné prostredie. Popri tom si vymieňame skúsenosti a nadväzujeme nové priateľstvá.“

Na tradičnom upratovaní nechýbali ani miestni hasiči z Pelješacu, ktorí pomáhali potápačom s vynášaním odpadu na pevninu.

Raritou boli veľké mušle – vzácne morské tvory

Okrem rôznych kurióznych odpadkov, ktoré do mora rozhodne nepatria, našli potápači aj niečo, čo ich potešilo – chránené morské mušle veľkých rozmerov. Podľa organizátorov ide o veľmi dobrý signál, že príroda v zátoke sa dokáže obnovovať, ak sa o ňu dôsledne staráme.

„Našli sme viacero vzácnych mušlí, čo nás veľmi teší. Je to jasný dôkaz toho, že naše pravidelné upratovania majú zmysel. Budeme sa aj naďalej snažiť, aby sa tieto krásne tvory mohli v našej zátoke ďalej rozvíjať,“ dodal.

Efekt pravidelného čistenia je viditeľný

Hoci potápači tento rok čistili inú, menej prístupnú časť zátoky, vylovili až o meter kubický odpadu menej ako vlani. Podľa odborníkov to znamená, že sa situácia pomaly zlepšuje a environmentálne akcie majú svoj význam.

„Postupne vidíme, že odpadu je menej. Ľudia si zrejme začínajú uvedomovať, že musíme chrániť náš spoločný domov. Turisti aj domáci sa správajú zodpovednejšie, a to je presne ten efekt, ktorý sme si želali.“

Čistý Jadran – no stále je čo upratovať

Chorvátske pobrežie Jadranského mora je vo všeobecnosti považované za jedno z najčistejších v Európe. Napriek tomu každoročné množstvo odpadu vytiahnutého len z tejto jednej zátoky ukazuje, že problém so znečistením morí je vážnejší, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Ak takýto objem odpadu objavujú na mieste, ktoré patrí medzi najčistejšie v Európe, dá sa len odhadovať, ako to musí vyzerať v iných častiach sveta.