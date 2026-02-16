Potápač objavil v Bodamskom jazere obriu oceľovú guľu. To, čo sa skrývalo vo vnútri, šokovalo aj odborníkov

Bodamské jazero, ktoré leží na hraniciach Švajčiarska, Nemecka a Rakúska, skrýva množstvo zaujímavostí, no len zriedkavo sa objaví niečo také nečakané, ako nález z roku 2024. Profesionálny potápač špecializujúci sa na hľadanie vrakov narazil počas ponoru na veľkú nerezovú oceľovú guľu, ktorá sa ukázala byť súčasťou jedinečného projektu švajčiarskej liehovarskej firmy.
Aby si čitatelia mohli predstaviť prostredie, kde guľa ležala, firma zverejnila aj video z Bodamského jazera.
Video si môžete pozrieť tu:
Projekt, ktorý mal z ginu urobiť exkluzívnu edíciu
Guľa nebola odpadom ani technickou súčasťou nejakého zariadenia. Išlo o cieľovo vyrobenú nádobu, ktorú švajčiarsky výrobca alkoholu umiestnil na dno Bodamského jazera v roku 2022. Vo vnútri sa nachádzalo približne 230 litrov ginu.
Firma chcela využiť stabilné podmienky pod vodou – najmä nemennú teplotu a tlak – aby gin dozrieval iným spôsobom ako v bežnom sklade. Podľa výrobcu mala táto metóda vytvoriť špeciálnu edíciu určenú pre zákazníkov hľadajúcich originálne produkty.
Nečakané zmiznutie: firma nahlásila krádež
Po približne stovke dní mala byť guľa opäť vytiahnutá a gin stočený do fliaš. Keď však pracovníci dorazili na miesto, kde mala byť uložená, zistili, že guľa zmizla. Firma následne podala trestné oznámenie, pretože predpokladala krádež.
Polícia potvrdila, že začala prípad preverovať. Nebolo však jasné, či guľa bola skutočne odcudzená, alebo sa odvalila či posunula vplyvom prúdenia či iných faktorov.
Objavená približne po dvoch rokoch
Podľa informácií švajčiarskych médií sa guľu podarilo nájsť v roku 2024 pri meste Romanshorn, v hĺbke približne 15 metrov. Našli ju profesionálni potápači, ktorí sa zapojili do pátrania.
Polícia potvrdila, že objekt bol v poriadku a nebol poškodený. Guľa bola následne vrátená firme.
Vnútorný obsah — okolo 230 litrov ginu — bol stále použiteľný. Firma uviedla, že plánuje gin spracovať podľa pôvodného zámeru.
Zrenie alkoholu pod vodou: skutočná, hoci netradičná metóda
Hoci ide o nezvyčajný postup, aj iné destilácie vo svete experimentovali s uložením alkoholu pod hladinu mora či jazera. Stabilná teplota a tlak môžu ovplyvniť interakciu medzi alkoholom a materiálom, v ktorom je uložený.
V prípade Bodamského jazera však nejde o sud, ale o nerezovú guľu, takže ide skôr o marketingový a experimentálny projekt než tradičný spôsob zrenia.
Príbeh, ktorý zaujal Európu
Nález obrovskej kovovej gule s ginom sa rýchlo rozšíril do médií po celej Európe. Spojenie technickej kuriozity, záhadného zmiznutia a opätovného nájdenia po rokoch vyvolalo veľký záujem verejnosti.
Dnes už je potvrdené, že:
- guľa bola skutočne ponorená v jazere
- jej zmiznutie bolo nahlásené polícii
- objavila sa po dvoch rokoch
- jej obsah bol vrátený majiteľovi
- a polícia neoznámila žiadne oficiálne obvinenia, pretože okolnosti zmiznutia zostali nejasné