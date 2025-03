Posypte rododendrony touto prírodnou prísadou a na jar sa vám odvďačia záplavou kvetov

Ak patríte medzi milovníkov kávy, určite viete, že tento obľúbený nápoj obsahuje kyslé látky. Práve vďaka nim sa stala kávová usadenina (lógr) malým pokladom v rukách záhradkárov a pestovateľov. Mnohí ju používajú na znižovanie pH pôdy v kvetináčoch či na záhradných záhonoch. Možno to znie ako jednoduchý trik, no ak ide o rododendrony či azalky, je to veľmi účinné riešenie, ktoré vie skutočne podporiť rast a tvorbu kvetov.

Prečo práve rododendrony milujú kyslejšiu pôdu

Rododendrony a azalky pochádzajú z rodu rastlín, ktoré vyžadujú kyslejšie prostredie – bežne sa im darí v pôde s pH v rozmedzí 4 až 5. Takéto podmienky im pomáhajú prijať dostatok výživných látok z pôdy a stimulujú bohaté kvitnutie. Mnoho záhradkárov preto pridáva do substrátu rašelinu alebo rôzne okysľovače. No niekedy stačí práve kávová usadenina, ktorá zníži pH pôdy a zároveň obohatí rastliny o užitočné prvky, ako draslík či horčík.

Rododendrony potom kvitnú vo väčšom rozsahu – na jar sú ich konáre obsypané záplavou kvetov, čo poteší nielen pestovateľa, ale aj každého, kto sa v záhrade ocitne. Keď teda nabudúce dopijete svoju rannú šálku kávy, zvážte, či nepodporíte svoje rododendrony štipkou prírodného „kyslého hnojiva.“

Ako používať kávovú usadeninu ako hnojivo?

Pripravte si kávovú usadeninu: Najlepšie je používať lógr z tureckej kávy alebo espressa, ktorý po vylúhovaní obsahuje už len zlomok pôvodného kofeínu. Ten sa totiž uvoľňuje do horúcej vody počas prípravy kávy. Vyhnite sa cukru a mlieku: Ak plánujete použiť kávovú usadeninu v záhrade, nepridávajte do kávy žiadne sladidlá ani mliečne produkty (kravské či sójové). Zvyšky cukru alebo mlieka by mohli spôsobiť, že pôda začne rýchlejšie plesnivieť alebo lákať nežiaduce škodce. Nechajte usadeninu vyschnúť: Pred aplikáciou ju rozprestrite na tanier či papier a počkajte, kým úplne uschne. Vďaka tomu sa lepšie zapracuje do pôdy a zabráni sa vzniku plesní na povrchu. Posypte a zapracujte: Sušenú usadeninu nasypte okolo koreňov rododendronov, azaliek alebo iných kyslomilných rastlín a ľahko ju zapracujte do pôdy. Ak by ste ju nechali iba na povrchu, mohla by vytvoriť nepriepustnú vrstvu a brániť prenikaniu vody ku koreňom. Sledujte množstvo: Aj keď je kávová usadenina prírodná, s ničím to netreba preháňať. Okysľovanie pôdy treba robiť s rozumom, aby ste ju neprehnojili a neuškodili koreňovému systému. Rododendronom a azalkám stačí mierne množstvo, ktoré môžete aplikovať každých pár týždňov.

Pozor na zvyšky kofeínu

Hoci je lógr výborným pomocníkom, kofeín môže byť pre rastliny škodlivý. Preto sa neodporúča pridávať do pôdy priamo mletú kávu, ale výhradne použitú sedlinu. Počas prípravy horúceho nápoja sa výrazná časť kofeínu extrahuje do vody a v usadenine ho ostáva len malé množstvo. Ak by ste do pôdy pridávali kávu, ktorá kofeín ešte obsahuje, mohli by rastliny zakrpatieť alebo prestali rásť.

Používanie kávovej usadeniny ako hnojivo

Bonus: Odpudenie škodcov v záhrade

Niektoré zvieratá a hmyz netolerujú výraznú vôňu kávy. Preto môže sušená kávová usadenina poslúžiť aj ako prirodzený odpudzovač mravcov či slimákov, ktoré nevoňavé prostredie doslova odstraší. Ak máte v záhrade problém s týmito nezvanými návštevníkmi, skúste rozptýliť malé množstvo lógru okolo rastlín.

Súvisiace tipy a články

Ako správne okysliť pôdu pre rododendrony : Ak vám kávová usadenina nestačí, v záhradníctve nájdete aj špeciálne prípravky na úpravu pH pôdy.

: Ak vám kávová usadenina nestačí, v záhradníctve nájdete aj špeciálne prípravky na úpravu pH pôdy. Práca s rašelinou : Rašelina je tradičný spôsob zabezpečenia kyslejšieho prostredia pre rododendrony a azalky.

: Rašelina je tradičný spôsob zabezpečenia kyslejšieho prostredia pre rododendrony a azalky. Starostlivosť o azalky: Tieto nádherné kríky podobné rododendronom majú mierne iné nároky na pôdu, no takisto ocenia pravidelné okysľovanie.

Zhrnutie:

Ak máte rododendrony, azalky alebo iné rastliny, ktoré obľubujú kyslú pôdu, kávová usadenina môže byť perfektným pomocníkom. Obohatí substrát, pomôže znížiť pH a zároveň doň prinesie prospešné živiny. Dôležité je len dbať na to, aby bol lógr zbavený väčšiny kofeínu a dokonale suchý, aby ste predišli možnému zaplesneniu. Správnym použitím tejto prírodnej metódy dokážete podporiť bohaté kvitnutie a zároveň ochrániť svoje rastliny pred niektorými škodcami. Takže nabudúce, keď dopijete kávu, nevyhadzujte usadeninu – vaše rododendrony vám poďakujú nádhernou záplavou kvetov na jar.