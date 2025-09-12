Posteľ môže byť pre seniora rovnako riziková ako rýchle auto pre mladíka. Čomu sa vyhýbať?

Posteľ je miestom, kde čerpáme energiu, odpočívame a regenerujeme. Bez spánku by naše telo ani myseľ nedokázali správne fungovať. Ak však v posteli trávime viac času, než je potrebné, môže sa tento symbol pohodlia premeniť na zdroj zdravotných problémov.
Nie je dôležité len to, ako dlho spíme, ale aj to, koľko hodín denne ostávame bez pohybu. Priveľa ležania škodí každému – mladým, dospelým aj seniorom.
Riziko pľúcnych komplikácií
Dlhé hodiny strávené v ľahu oslabujú činnosť pľúc. Telo sa horšie zbavuje hlienu a odpadových látok, čo vytvára priaznivé prostredie pre baktérie. Nedostatok pohybu tak zvyšuje riziko infekcií, vrátane zápalu pľúc.
Preležaniny a problémy s pokožkou
Ak sa človek málo hýbe a leží vždy v rovnakej polohe, pokožka a tkanivá sú pod neustálym tlakom. Následkom môžu byť preležaniny – bolestivé rany, ktoré sa ťažko hoja a môžu sa infikovať. Tento problém je najvýraznejší u ľudí, ktorí sú dlhodobo pripútaní na lôžko, no v menšej miere sa môže objaviť aj u každého, kto málo mení polohu.
Strata svalov a pohyblivosti
Svaly fungujú podľa jednoduchého pravidla: čo sa nepoužíva, to slabne. Už po niekoľkých dňoch nečinnosti začínajú ochabovať a znižuje sa celková sila aj vytrvalosť. Ak človek trávi priveľa času v posteli, môže to viesť k stuhnutosti, bolesti kĺbov a zhoršenej koordinácii.
Dopady na srdce a cievy
Dlhodobé ležanie zhoršuje krvný obeh. Spomalená cirkulácia môže prispieť k vzniku krvných zrazenín a zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ochorení. Výskumy potvrdzujú, že ľudia, ktorí trávia viac ako 10 hodín denne v ľahu alebo sedení, majú vyššie riziko predčasného úmrtia na choroby srdca a ciev.
Psychické následky
Nedostatok pohybu a dlhé hodiny strávené izolovane v posteli negatívne vplývajú aj na psychiku. Objavuje sa znížená nálada, úzkosť či strata motivácie. Pasivita postupne ovplyvňuje aj kognitívne funkcie – pamäť, pozornosť a schopnosť sústrediť sa.
Naopak, aj malé dávky pohybu dokážu psychickú pohodu výrazne zlepšiť. Už krátka prechádzka alebo jednoduché cvičenie môže znížiť úzkosť a podporiť dobrú náladu.
Ako sa vyhnúť negatívnym dôsledkom?
- Nezostávaj v posteli dlhšie, než je potrebné na spánok a regeneráciu.
- Ak pracuješ z domu alebo veľa sedíš, pravidelne sa pretiahni a prejdi.
- Krátke cvičenie alebo aspoň prechádzka po byte dokáže rozhýbať svaly a podporiť krvný obeh.
- Dýchacie cviky či obyčajné hlboké nádychy pomáhajú pľúcam zostať aktívnymi.
Záver: Posteľ je dôležitá pre odpočinok, ale priveľa času v nej môže priniesť viac škody ako úžitku. Najlepšou prevenciou je rovnováha – kvalitný spánok v noci a dostatok pohybu počas dňa.