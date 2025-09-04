Posledný zber byliniek v roku. Ako ich uchovať, aby vydržali čo najdlhšie?

Leto sa s nami lúči, rána už bývajú chladné a polia i záhrady sa ponárajú do hmly. Pre záhradkárov to znamená jediné – nastal čas pozbierať posledné plody tohtoročnej úrody. A medzi nimi nesmú chýbať ani bylinky, ktoré ešte stále rastú v záhonoch, no studené noci im už dávajú zabrať. Ak ich chceme využiť do posledného lístka a zachovať si ich chuť aj vôňu aj počas zimy, je potrebné vedieť, ako s nimi správne naložiť.
Možno už teraz cítite nostalgiu za letom, keď stačilo vybehnúť do záhrady a odtrhnúť si čerstvú vetvičku bazalky, tymianu či pažítky. Našťastie existuje hneď niekoľko spôsobov, ako si túto arómu leta preniesť aj do studených mesiacov. Nie však všetky bylinky znesú rovnaký postup. To, čo prospieva tymianu, by bazalku úplne zničilo. Preto sa uchovávanie byliniek často označuje ako malé „záhradnícke čarovanie“ – chce to trochu znalostí a skúseností.
Kedy bylinky zbierať? Načasovanie rozhoduje
Najdôležitejší krok prichádza ešte pred samotným uchovávaním – správny okamih zberu. Bylinky majú najintenzívnejšiu chuť a vôňu vtedy, keď obsahujú najviac silíc. To býva dopoludnia, po tom, čo oschnú od rannej rosy, no ešte predtým, ako ich začne prehrievať slnko.
Ideálne je tiež zbierať rastliny ešte pred kvitnutím. Kým totiž tvoria kvety, všetku energiu a dôležité látky smerujú práve do nich a listy tak strácajú na kvalite.
Prečo bylinky neumývať?
Mnohí robia chybu, keď zozbierané lístky opláchnu vo vode. Vyzerajú síce čistejšie, no voda ich oberie o časť vonných olejov, ktoré im dodávajú silu. Preto je lepšie bylinky len jemne pretriasť alebo otriasť prípadné nečistoty rukou a spracovať ich bez umývania.
Sušenie – klasika, ktorá nikdy nesklame
Najstarší a stále veľmi obľúbený spôsob uchovávania je sušenie. Hodí sa hlavne pre bylinky s pevnejšími listami a menším obsahom vody – napríklad majorán, šalvia, saturejka, tymian, rozmarín či oregano.
Stačí ich zviazať do menších zväzkov a zavesiť na suché, vzdušné a tmavé miesto. Keď sú listy úplne krehké a suché, môžeme ich odrolovať zo stoniek a uskladniť v uzavretých sklenených nádobách. Dôležité je, aby k nim neprenikal vzduch ani svetlo, pretože to by ich vôňu rýchlo zničilo.
Mrazenie – ideálne pre jemné listy
Bylinky s mäkkými, šťavnatými listami, ako je bazalka, petržlen, pažítka, kôpor, medovka alebo koriander, pri sušení strácajú chuť aj arómu. Pre ne je vhodnejšie mrazenie.
Listy môžeme nasekať nadrobno a vložiť do uzatvárateľných sáčkov, ktoré uložíme do mrazničky. Je praktické rozprestrieť ich do tenšej vrstvy – neskôr sa budú ľahšie deliť na menšie porcie.
Olejové a vodné kocky
Šikovným trikom je aj zmrazenie byliniek vo forme „kociek“. Stačí ich rozmixovať s trochou vody alebo olivového oleja a naliať do formičiek na ľad. Po stuhnutí ich presypeme do vrecúška a máme hotové malé dávky, ktoré sa hodia do polievok, omáčok či dusených jedál.
Nakladanie do oleja alebo octu
Ak chcete získať nielen uchované bylinky, ale aj výborný základ na prípravu marinád či šalátových zálievok, skúste ich naložiť do kvalitného olivového oleja alebo vínneho octu. Stačí vložiť vetvičky rozmarínu, tymianu, šalvie či bazalky do fľaše, zaliať tekutinou a odložiť na chladné a tmavé miesto. Po pár týždňoch budete mať aromatický olej či ocot, ktorý posunie vaše varenie na vyššiu úroveň.
Každá bylinka má svoje špecifické potreby – niektorá si najlepšie zachová arómu sušením, iná zas mrazením či nakladaním. Ak si vyberiete správnu metódu, odmena vás čaká počas celej zimy – či už v podobe voňavých čajov, domácich polievok alebo aromatických marinád.