Posledné tri jablká zo stromu. Mimoriadne jednoduchý jesenný koláč, ktorý máte hotový za pár minút

Jeseň sa pomaly lúči a na stromoch často ostanú visieť posledné kúsky úrody. Aj keď nie sú na pohľad dokonalé, bývajú stále šťavnaté a aromatické. Namiesto toho, aby napokon spadli na zem a zhnili, môžete z nich veľmi rýchlo pripraviť domáci jablkový koláč. Je to jednoduchý recept, ktorý zvládne každý a zaručene prevonia celý domov teplou jesennou vôňou.
Príprava cesta je skutočne blesková — zaberie približne 10 minút, zvyšný čas už patrí rúre. Koláč nie je náročný ani na suroviny, ani na techniku. Potrebujete len bežné ingrediencie, ktoré má väčšina domácností stále po ruke.
Recept na rýchly jablkový koláč
Suroviny:
- 3–4 jablká (ošúpané, zbavené jadrovníkov, nakrájané na malé kúsky)
- 2 vajcia
- 100 g cukru
- 100 ml oleja
- 150 g hladkej múky
- 1 balíček prášku do pečiva
- štipka škorice
- štipka muškátového orieška (voliteľné)
Postup:
- Rúru rozohrejte na 180 °C.
- Vajcia vyšľahajte s cukrom do svetlej peny.
- Pridajte olej a premiešajte.
- Múku zmiešajte s práškom do pečiva, škoricou a muškátovým orieškom.
- Túto suchú zmes postupne prisypávajte do vajíčkového základu.
- Nakoniec zľahka primiešajte nakrájané jablká.
- Cesto nalejte do vymastenej alebo papierom vystlanej formy.
- Pečte približne 25–30 minút, kým koláč nezíska zlatistú farbu a špajľa zapichnutá do stredu nevyjde suchá.
(Počet minút zodpovedá bežným domácim rúram. Pri veľmi šťavnatých jablkách sa čas môže mierne predĺžiť.)
Tipy, ktoré fungujú vždy
Aby bol výsledok ešte chutnejší, môžete do cesta pridať:
- nasekané vlašské orechy alebo mandle
- hrsť hrozienok
- lyžičku medu pre jemnejšiu chuť
Koláč nechajte úplne vychladnúť a potom ho môžete posypať práškovým cukrom. Skvelo chutí s čajom alebo kávou.
Ak máte možnosť, siahnite po kvalitných domácich alebo lokálnych jablkách. Čerstvé jablká dodajú koláču lepšiu chuť aj šťavnatosť.
Prečo sa tento recept teší obľube
- je rýchly na prípravu
- nevyžaduje žiadne špeciálne suroviny
- je ideálny na zužitkovanie posledných jabĺk zo stromu
- výsledkom je vláčny a voňavý koláč, ktorý chutí aj bez zdĺhavej prípravy
Nabudúce, keď na konároch ostanú posledné jablká, nemusíte si lámať hlavu, čo s nimi. Stačí pár minút práce a jednoduchý jesenný koláč vám spríjemní deň aj atmosféru doma.