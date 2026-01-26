Porovnali sme first minute zájazdy do obľúbených dovolenkových rajov Slovákov. Jedna krajina všetkých jasne predbehla

Cestovné kancelárie začali zverejňovať prvé letné ponuky na sezónu 2026 a pri pohľade na aktuálne ceny je zrejmé, že rozdiely medzi jednotlivými destináciami sú výrazné. Dovolenky sa zároveň už dávno nehodnotia len podľa najnižšej sumy. Ľudia sledujú aj kvalitu hotelov, dostupnosť letov, rozsah služieb či celkovú spoľahlivosť organizácie pobytu.
First minute ponuky sa preto stali voľbou najmä pre cestovateľov, ktorí chcú mať istotu výberu, väčšiu dostupnosť ubytovania a stabilnú cenu bez rizika prudkého zdraženia. V tejto fáze sezóny sa ukazuje, že jednotlivé krajiny ponúkajú rozdielne benefity – či už v kvalite služieb, dostupnosti hotelov alebo cenovej hladine.
Najčastejšie vyhľadávané destinácie
Dlhodobo medzi najnavštevovanejšie dovolenkové krajiny patria Chorvátsko, Grécko, Egypt, Španielsko a Turecko. Každá z nich má vlastné výhody:
- Chorvátsko je populárne najmä kvôli blízkosti a dobrej dostupnosti autom.
- Grécko ponúka množstvo ostrovov s typickou atmosférou a príjemným podnebím.
- Egypt je obľúbený pre stabilné teplé počasie mimo hlavnej letnej sezóny.
- Španielsko je známe kvalitnou turistickou infraštruktúrou.
- Turecko býva vyhľadávané pre veľké rezorty a široký výber all inclusive hotelov.
Pri pohľade na aktuálne ceny a obsah balíkov však jedna z týchto krajín vychádza v praxi často výhodnejšie.
Turecko vychádza v ponukách často cenovo priaznivo
Turecko sa v posledných rokoch profiluje ako destinácia, kde je možné nájsť veľké množstvo hotelových komplexov, vrátane rezortov s rozsiahlymi službami. V kombinácii s vysokou kapacitou ubytovania to umožňuje udržať ceny na konkurencieschopnej úrovni aj počas hlavnej sezóny.
V mnohých ponukách sa už v základnej cene objavuje:
- all inclusive stravovanie
- nepretržitý plážový servis
- využívanie hotelových zariadení a atrakcií
- rozšírené rodinné služby a animácie
V iných destináciách sa časť týchto služieb môže doplácať osobitne, čo ovplyvňuje celkovú cenu dovolenky. Výhodnosť teda nevzniká len v samotnej sume, ale v tom, čo balík reálne obsahuje.
Významným faktorom je aj dostupnosť letov
Turecko má v rámci organizovaných zájazdov stabilné a pravidelné letecké spojenia z viacerých letísk v Česku aj na Slovensku. Vďaka dlhoročnej spolupráci cestovných kancelárií s miestnymi partnermi ide o destináciu, kde sú letové poriadky aj hotelové kapacity dlhodobo dobre koordinované.
Spoľahlivé a priame lety sú pre mnohých cestovateľov dôležitou výhodou, najmä v období, keď rastie citlivosť na meškania a rušenie letov.
Trendy v dovolenkách: istota a pohodlie
Z cestovateľských preferencií posledných rokov vyplýva, že ľudia vyhľadávajú najmä pobyty, kde majú vopred jasne daný rozsah služieb a nemusia riešiť detaily na mieste. Veľké rezorty s komplexným all inclusive balíkom tento trend spĺňajú, čo je jeden z dôvodov, prečo sa Turecko často objavuje medzi prominentnými voľbami.
Cestovatelia zároveň čoraz viac dbajú na:
- modernizované hotelové zariadenia
- kvalitu personálu
- ponuku voľnočasových aktivít
- dobrú dostupnosť pláží a služieb v rezorte
Pre koho je Turecko vhodné?
V praxi sa ukazuje, že Turecko vyhovuje rôznym skupinám cestovateľov:
- rodinám s deťmi, vďaka veľkým areálom, animáciám a aquaparkom
- párom, ktorí hľadajú pokojné rezorty v rôznych častiach pobrežia
- seniorom, ktorí ocenia dostupné služby na jednom mieste bez potreby častého presunu
First minute ponuky umožňujú vybrať si konkrétny hotel aj izbu v čase, keď je výber najširší, čo mnohí klienti považujú za kľúčovú výhodu.