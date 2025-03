Popredný kynológ prezrádza tri výnimočné plemená, ktoré považuje za „najlepšie na svete“ a pritom mimoriadne ľahko cvičiteľné

Britský tréner Will Alteron, známy svojou neuveriteľne úspešnou online platformou pre výcvik psov, už roky inšpiruje státisíce majiteľov štvornohých miláčikov po celom svete. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam dokáže presne určiť, ktoré plemená vynikajú prirodzenou inteligenciou, ľahkou cvičiteľnosťou a priateľskou povahou. Keby mal odporučiť tri rasy, s ktorými je radosť pracovať, jednoznačne by vybral nasledujúce.

1. Cane Corso

Ak by sa Will Alteron musel rozhodovať medzi anglickou dogou a plemenom Cane Corso, vždy by podľa vlastných slov siahol po druhej možnosti. Argumentuje tým, že Cane Corso má v porovnaní s inými mohutnými psami o niečo nižšie riziko niektorých zdravotných ťažkostí a prekvapí aj lepšou pohyblivosťou. Títo atléti medzi psami totiž dokážu zvládnuť dlhšie prechádzky či energickejšie aktivity.

Cane Corso je pôvodom z Talianska a jeho história siaha až do čias Starovekého Ríma. Tam sa využíval na ochranu majetku, ale vo veľkom meradle aj v armáde, kde asistoval pri vojenských výpravách. Treba však zdôrazniť, že rozhodne nejde o plemeno pre neskúsených majiteľov. Cane Corso si vyžaduje dôsledný, no zároveň jemný prístup – použitie hrubej sily či agresie je absolútne nevhodné a môže viesť k nevyspytateľnému správaniu.

V niektorých krajinách je tento pes dokonca zakázaný (napríklad na Bermudách), čo svedčí o tom, aké vážne dôsledky môže mať zanedbaný výcvik. Na druhej strane, pri zodpovednom vedení sa Cane Corso mení na spoľahlivého strážcu aj parťáka do rodiny. Ak by ste si ho chceli zadovážiť bez preukazu pôvodu, v Česku sa cena pohybuje už okolo 5 000 Kč.

2. Nemecký ovčiak

Nemecký ovčiak patrí medzi najobľúbenejšie plemená na planéte, a to nielen vďaka svojmu nezameniteľnému vzhľadu, ale najmä pre vysokú mieru inteligencie a pracovného nasadenia. S týmito psami sa len tak ľahko nebudete nudiť. Zvládajú prakticky akúkoľvek formu výcviku – od poslušnosti až po náročné kynologické disciplíny.

Navyše sú to výborní spoločníci, ktorí dokážu vychádzať s deťmi, ale aj s inými psami. Majú silný ochranný inštinkt, vďaka čomu sú dobrými strážcami domácnosti. Jedinou „nevýhodou“ môže byť, že občas štekajú viac, než by si niektorí majitelia želali. Ak však bývate na mieste, kde mierny psí štekot nevyrušuje okolie, alebo hľadáte práve psa s výstražným hlasom, nebude to prekážka.

3. Labradorský retriever

Labradorský retriever je podľa Willa Alterona „kráľom všetkých plemien“. Toto tvrdenie podopiera nielen jeho mimoriadne priateľskou povahou a chuti zapojiť sa do každej hry, ale aj nesmiernou ochotou učiť sa nové povely. Deti ho zbožňujú – a on zbožňuje ich. Dokáže s nimi aportovať pokojne celý deň a ešte stále bude vrtieť chvostom od nadšenia.

Hoci labrador nepatrí medzi najsilnejších obranárov, nevítaného hosťa vie aspoň odstrašiť hlasným štekaním. Pýši sa výborným čuchom, a tak neprekvapí, že si labradorov často vyberajú záchranári na pátracie a záchranné misie. Ich priateľskosť a sociálnu povahu ocenia aj ľudia s rôznymi postihnutiami – labradori sú totiž veľmi častou voľbou ako asistenční či vodiaci psi.

Zhrnutie

Will Alteron, jeden z najuznávanejších trénerov psov na svete, vyzdvihuje tri plemená, s ktorými je radosť pracovať: Cane Corso, Nemecký ovčiak a Labradorský retriever. Každé z nich má svoje špecifické vlastnosti – od mohutného ochrancu s talianskymi koreňmi (Cane Corso), cez všestranného pracanta a spoľahlivého strážcu (Nemecký ovčiak), až po priateľského aportéra, ktorý nikdy neprestane vrtieť chvostom (Labradorský retriever).

Pri výbere psa sa však vždy riaďte predovšetkým vlastnými skúsenosťami, priestorovými možnosťami a tým, koľko času môžete jeho výchove venovať. Aj tie najlepšie plemená totiž potrebujú dostatok pozornosti, vhodný tréning a láskavý prístup. Ak tieto faktory nezanedbáte, získate verného a oddaného spoločníka, ktorý vám bude robiť radosť po dlhé roky.