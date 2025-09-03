Poľský Dubaj: objavte skrytý luxus na brehu Baltu za polovičné ceny oproti Chorvátsku

Len osem hodín autom z Bratislavy či Prahy vás môže doviesť na miesto, ktoré miestni prezývajú „poľský Dubaj“. Reč je o Jarosławci – mestečku na pobreží Baltského mora, ktoré sa v posledných rokoch zmenilo na vychytené letovisko. Z ospalej rybárskej osady sa stalo moderné dovolenkové centrum s obrovskou umelou plážou, čistým morom, pokojom bez davov a cenami, ktoré sú výrazne priaznivejšie než na Jadrane.
Najväčšia umelá pláž Európy
Všetko sa začalo v roku 2015, keď chceli miestne úrady ochrániť útes Klif Ustki, najvyšší v regióne Stredného Pomoranska, pred eróziou. Riešením bolo vybudovanie hrádzí a ich zasypanie pieskom vytiahnutým z dna Baltu.
Investícia vo výške 170 miliónov zlotých priniesla výsledok, ktorý prekvapil celé Poľsko – vznikla najväčšia umelá pláž v Európe s rozlohou päť hektárov. Dnes je Jarosławiec synonymom luxusného, no zároveň dostupného oddychu. Na rozdiel od iných známych destinácií tu turisti nájdu kľud, priestor a súkromie.
👉 Ako Jarosławiec vyzerá v skutočnosti, si môžete pozrieť vo videu z YouTube kanála Tak blisko tutaj:
Pozrieť video o Jarosławci a okolí
Pohodlie a bezpečie pre rodiny
Nová pláž je obklopená borovicovým lesom, ktorý dodáva prostrediu príjemnú atmosféru a poskytuje tieň počas horúcich dní. Umelé zátoky tlmia vlny a vietor, takže voda je pokojná a plytká – ideálna pre deti či menej skúsených plavcov. V lete sa teplota vody často približuje južným destináciám, čo je na Baltickom mori netypické.
Veľkým plusom je aj večerné osvetlenie, vďaka ktorému si možno bezpečne užiť kúpanie aj po západe slnka. Jarosławiec sa tak stáva destináciou, kde sa nemusíte báť ani o rodinný komfort.
Čaro promenády a história
Okrem pláže má Jarosławiec aj svoje historické srdce. Promenáda je plná kaviarní, reštaurácií a obchodíkov. Suveníry z jantáru, ktorý sa v okolí nachádza, sú najčastejšou spomienkou na dovolenku.
Nechýba ani rybársky prístav, kde si ráno môžete kúpiť čerstvé ryby priamo od rybárov alebo sa vybrať na krátku plavbu pozdĺž pobrežia.
Dominantou je maják z roku 1838, vysoký 33,3 metra, ktorý ponúka panoramatické výhľady na celé pobrežie. Pre romantikov a milovníkov histórie je to miesto, ktoré by nemali vynechať.
Zábava: aquapark aj zimné športy pri mori
Jarosławiec sa môže pochváliť aquaparkom Panorama Morska, kde nájdete tobogany, umelé morské vlny, divokú rieku aj wellness centrum. To z neho robí ideálne miesto pre rodinnú zábavu, keď sa vám zunuje opaľovanie na pláži.
Unikátom je krytá umelá lyžiarska zjazdovka – rarita, ktorú pri Balte inde nenájdete. Povrch simuluje čerstvý sneh, takže si tu môžete zalyžovať kedykoľvek počas roka. Vybavenie netreba nosiť so sebou, všetko si jednoducho požičiate priamo na mieste.
Výlety do okolia
Jarosławiec leží na známej cyklotrase Velo Baltica dlhej 540 kilometrov. Popri nej môžete objaviť jazero Gradno či Słowiński národný park zapísaný v UNESCO, ktorý je známy svojimi pohyblivými dunami.
Blízko sa nachádza aj Kołobrzeg – historické mesto s bohatou prímorskou tradíciou. Zaujímavou zastávkou je aj Darłowo so stredovekým hradom alebo kúpeľná Ustka, ktorá je vyhľadávaná kvôli čistým plážam a jantáru. Každoročne sa tu dokonca koná majstrovstvo v jeho hľadaní.
Príroda a dobrodružstvo
Do hodiny jazdy od Jarosławca leží údolie rieky Słupia, prírodný park od roku 1981. Je domovom vzácnych orlov morských a dokonca aj vlkov. Oblasť je popretkávaná turistickými chodníkmi, cyklotrasami a možnosťami na vodnú turistiku.
Pre aktívnych dovolenkárov je to ideálne miesto na výlety – či už radi jazdíte na koni, splavujete rieky, alebo len obdivujete divokú prírodu.
Luxus za dostupné ceny
Najväčšou výhodou Jarosławca sú ceny. V porovnaní s Chorvátskom zaplatíte za dovolenku približne o polovicu menej. Ubytovanie v moderných apartmánoch pri mori je dostupné aj pre rodiny s deťmi, večere v reštauráciách stoja okolo šesť eur a atrakcie či vstupy do aquaparku sú cenovo veľmi priateľské.
Vďaka tomu si tu dovolenku môže dovoliť prakticky každý, kto nechce míňať stovky eur denne, no zároveň túži po kvalite a komforte.
Praktické tipy pre cestovateľov
- Najlepšie obdobie na návštevu: Leto od júna do septembra, keď má more najvyššiu teplotu. Mimo sezóny je tu pokojnejšie a ceny sú ešte nižšie.
- Doprava a parkovanie: Do Jarosławca sa pohodlne dostanete autom. Parkovanie je možné priamo pri pláži, väčšina hotelov má vlastné parkoviská.
- Ceny v sezóne: Aj počas júla a augusta, keď sa ceny zvyšujú, zostáva Jarosławiec stále lacnejší než väčšina európskych prímorských destinácií.
- Pre rodiny s deťmi: Okrem aquaparku a bezpečných pláží tu nájdete množstvo detských ihrísk a atrakcií.
Záver
Jarosławiec, nazývaný aj poľský Dubaj, je kombináciou luxusu, prírody a prijateľných cien. Kým Chorvátsko či iné južné destinácie bojujú s preplnenými plážami a vysokými nákladmi, tu nájdete pokoj, komfort a zábavu pre celú rodinu. Ak hľadáte nové miesto na dovolenku, ktoré je relatívne blízko, ponúka skvelé služby a nestojí majland, Jarosławiec by určite mal byť na vašom zozname.