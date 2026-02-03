Poľský bádateľ po desiatich rokoch prelomil mlčanie. Výsledky jeho výskumu opäť rozprúdili legendu o Zlatom vlaku

Legenda o tzv. Zlatom vlaku, ktorý mal podľa povestí zmiznúť v podzemných tuneloch Dolného Sliezska na konci druhej svetovej vojny, patrí medzi najatraktívnejšie záhady spojené s nacistickými pokladmi. Aj keď sa o nej hovorí celé desaťročia a pravidelne ožíva v médiách, doposiaľ sa nenašiel jediný dôkaz, ktorý by potvrdil existenciu takéhoto vlaku.
Čo mal vlak podľa povestí ukrývať?
Príťažlivosť príbehu posilňuje aj predstava o tom, čo sa malo vo vlaku nachádzať – zlaté prúty, umelecké zbierky, šperky či cennosti zhabané počas vojny.
Túto predstavu priblížilo aj video, ktoré sa zaoberá obsahom údajného vlaku aj pozadím celej legendy:
Ako vznikol mýtus?
Podľa dlhoročných regionálnych povestí mal zvláštny vojenský vlak vyraziť v roku 1945 z dnes poľského mesta Vratislav, naložený zlatom, umeleckými predmetmi či inými cennosťami. Jeho stopa sa mala stratiť v okolí rozľahlých podzemných komplexov projektu Riese, neďaleko známeho hradu Książ.
Hoci tento príbeh žije v regióne už celé generácie, odborníci zdôrazňujú, že v archívoch neexistuje žiadny záznam, ktorý by takýto transport potvrdzoval.
Senzácia z roku 2015
V roku 2015 sa o Zlatom vlaku opäť začalo intenzívne hovoriť po tom, čo dvojica hľadačov oznámila, že pomocou georadaru zachytila objekt pripomínajúci vlak ukrytý pod zemou. Správa vyvolala obrovský mediálny záujem a Dolné Sliezsko sa na krátky čas ocitlo v centre svetovej pozornosti.
Po sérii vrtov a odborných geologických meraní však nadšenie rýchlo opadlo. Prieskum neodhalil žiadny vlak, koľaje ani podzemnú stanicu. Radarové anomálie sa nakoniec vysvetlili prírodnými geologickými javmi.
Čo hovoria odborníci dnes?
Vedecká obec sa dnes zhoduje na niekoľkých základných faktoch:
- neexistuje žiadny potvrdený dôkaz o vlaku plnom zlata
- doterajšie výkopové práce a merania odhalili len bežné vrstvy hornín a sutí
- archívne dokumenty z obdobia vojny takýto vlak nespomínajú
Podzemné priestory v okolí projektu Riese sú síce rozsiahle a nie úplne prebádané, no nič nenasvedčuje tomu, že by mali súvis s legendárnym vlakom.
Legenda prežíva, dôkazy nie
Aj keď sa v regióne objavujú nové geofyzikálne merania, ktoré naznačujú existenciu neprebádaných tunelov, to samo o sebe nestačí na potvrdenie legendy o Zlatom vlaku. Tunely projektu Riese sú záhadné, ale ich súvislosť s pokladmi ostáva čisto v rovine domnienok.
Mýtus žije najmä preto, že spája vojnové tajomstvá, neprebádané podzemie a predstavu ukrytého bohatstva. A presne takýto typ príbehu si spoločnosť vždy rada uchováva – aj bez dôkazov.