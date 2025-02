Položte to na parapet a vlhkosť z okien zmizne raz a navždy: Praktické tipy na udržanie suchej domácnosti

Zimné mesiace sú pre väčšinu domácností typické zvýšeným výskytom zarosených okien. Mnohí si sťažujú, že musia neustále zotierať kvapky vody, ktoré sa vytvárajú na skle, najmä vo večerných a ranných hodinách. Tento jav má síce jednoduché fyzikálne vysvetlenie, no to neznamená, že sa mu nedá predchádzať alebo ho úplne odstrániť. V nasledujúcich riadkoch zistíte, prečo sa kondenzácia vytvára, ako správne vetrať či sušiť prádlo a prečo sa vám oplatí postaviť na parapet niečo, čo by ste možno nečakali – mačaciu podstielku.