Položte to na parapet a vlaha z okien vám zmizne nadobro

Zarosené okná sú jedným z najčastejších zimných „trápení“ v domácnosti. Možno aj vy každé ráno otierate kondenzovanú vodu z vnútorných skiel a pýtate sa, prečo sa to vôbec deje. Ide o úplne prirodzený fyzikálny jav – v zimných mesiacoch sú okná ovplyvnené výrazným teplotným rozdielom: zatiaľ čo zvonku na ne pôsobí chlad, z vnútra dostávajú zabrať teplom. V dôsledku toho sa vodná para, ktorá sa nachádza v teplom vzduchu, zráža na studenom skle. Pripisovať to možno aj lepšej schopnosti teplého vzduchu „udržať“ v sebe vlhkosť. Akonáhle narazí na chladnú plochu, mení sa na kvapôčky vody.

Hoci je rosenie okien bežné, môže sa stať nepríjemným, najmä ak si chcete udržať zdravé prostredie a predísť vzniku plesní. V nasledovných riadkoch sa dozviete niekoľko užitočných tipov, ako sa zbaviť nadmernej vlhkosti a predovšetkým každodenného otierania skiel.

1. Vetrajte intenzívne a pravidelne

Najjednoduchšou, a pritom mimoriadne účinnou zbraňou proti vlhkosti v interiéri, je správne a dôsledné vetranie. Veľa ľudí robí tú chybu, že ponechá okná pootvorené na dlhší čas, no odborníci sa prikláňajú k metóde takzvaného „šokového“ alebo intenzívneho vetrania. Toto spočíva v tom, že okno, prípadne aj balkónové dvere, otvoríte dokorán na niekoľko minút. Krátkodobo tak síce vpustíte dnu chladný vzduch, ale rovnako rýchlo vypustíte prebytočnú vlhkosť a vydýchaný vzduch.

Pri obhliadke miestnosti si zároveň všimnite, čo všetko môže produkovať vlhkosť. Častým zdrojom je varenie bez použitia digestora, sušiace sa prádlo alebo aj väčší počet izbových rastlín a akvárií. Tieto zdroje vytvárajú ideálne prostredie na kondenzáciu vodnej pary na oknách.

2. Riešenie pre sušiace sa prádlo

Práve sušenie prádla vo vnútri patrí medzi najčastejšie príčiny nadmernej vlhkosti. Pokiaľ nemáte sušičku, skúste po praní prádlo dôkladne vyžmýkať, aby ste z neho odstránili čo najviac vody. Keď sa dá, vyveste ho von, napríklad na balkón alebo do dvora. V zimnom období to síce môže trvať dlhšie, no riziko vlhnutia interiéru znížite na minimum. Ak to však podmienky nedovoľujú, vyberte si aspoň miestnosť, ktorú možno poriadne vyvetrať. Pamätajte, že zvýšená vlhkosť nemusí prejaviť dôsledky len v podobe zarosených skiel, ale podporuje aj rast plesní, ktoré sú zdravotne nebezpečné.

3. Staršie domy a vhodné stavebné materiály

Rosenie okien často súvisí aj s tým, akým spôsobom je dom alebo byt postavený. Staršie budovy mávajú netesniace okná či steny, ktoré dovnútra prepúšťajú studený vzduch, čo prispieva ku kondenzácii. Na druhej strane, aj niektoré novostavby sú vyhotovené z materiálov, ktoré nemusia mať optimálne izolačné schopnosti. Výsledkom je prostredie, kde sa vlhkosť hromadí a sklá sa orosia rýchlejšie. Dobrou investíciou môže byť kvalitnejšie izolačné sklo alebo odvlhčovač vzduchu. Ten pomôže znížiť vlhkosť a ešte zlepší aj celkovú kvalitu ovzdušia v interiéri.

4. Domáci tip: mačacia podstielka na parapete

Ak hľadáte finančne nenáročný spôsob, ako prebytočnú vlhkosť z interiéru „vytiahnuť“, môžete skúsiť jeden menej tradičný, avšak veľmi praktický nápad – mačaciu podstielku. Hoci je primárne určená pre domáce zvieratá, jej absorpčné schopnosti sú pozoruhodné a dokážu si poradiť nielen s pachmi, ale aj s vodnou parou v ovzduší. Stačí, ak stelivo vysypete do malej nádoby či látkového vrecka a položíte ho na parapet alebo iné miesto, kde sa najčastejšie tvorí kondenzát. Je to lacné, jednoduché a nevyžaduje to takmer žiadnu prácu navyše.

Mnohí ľudia tento „zlepšovák“ využívajú dokonca aj v aute, aby sa im nezahmlievali sklá pri jazde. Vo videu na tomto odkaze môžete vidieť, ako to funguje v praxi – jednoduché vrecko naplnené podstielkou uložíte v interiéri vozidla a vlhkosť je pod kontrolou.

5. Výhody odvlhčovačov a doplnkové opatrenia

Hoci existuje veľa lacných a rýchlych riešení, odvlhčovače vzduchu sú vhodnou alternatívou najmä v prípadoch, keď je vlhkosť extrémna alebo keď sa vám nepodarí nájsť príčinu nadmerného zarosovania okien. Tieto prístroje vedia z vnútorného priestoru „odsávať“ prebytočnú vodnú paru a zachytávajú ju v nádobke. Tak znižujú percento vlhkosti na optimálnu úroveň, ktorá sa pre zdravé bývanie pohybuje väčšinou medzi 40 – 60 %.

Aby ste sa vyhli nedorozumeniam, je dobré siahnuť po overených značkách alebo si najskôr zistiť recenzie a odporúčania. Bez ohľadu na konkrétne zariadenie však platí, že dôležitou podmienkou pre efektívne odvlhčovanie je pravidelná výmena vzduchu a postupné doladenie vašich návykov v domácnosti (ako je varenie s pokrievkou či používanie digestora, obmedzenie nadmerného množstva rastlín alebo lepšie vetranie po kúpaní a sprchovaní).

Zhrnutie: pár jednoduchých krokov pre suchšie okná

Intenzívne vetranie : Okná otvárajte dokorán na niekoľko minút, aby ste rýchlo a efektívne vystriedali vzduch v miestnosti.

: Okná otvárajte dokorán na niekoľko minút, aby ste rýchlo a efektívne vystriedali vzduch v miestnosti. Monitorovanie zdrojov vlhkosti : Venujte pozornosť sušeniu prádla, počtu rastlín či aquáriu.

: Venujte pozornosť sušeniu prádla, počtu rastlín či aquáriu. Výmena alebo úprava okien : Ak bývate v starom dome alebo v horšie izolovanej novostavbe, zamerajte sa na kvalitnejšie tesnenie či výmenu skiel.

: Ak bývate v starom dome alebo v horšie izolovanej novostavbe, zamerajte sa na kvalitnejšie tesnenie či výmenu skiel. Odvlhčovač vzduchu : Poslúži v prípadoch zvýšenej vlhkosti a pomôže predísť tvorbe plesní.

: Poslúži v prípadoch zvýšenej vlhkosti a pomôže predísť tvorbe plesní. Mačacia podstielka: Lacné a prekvapivo efektívne riešenie. Položte ju vo vrecku na parapet alebo iné problematické miesto a nechajte ju pohlcovať prebytočnú vlhkosť.

Keď zhrnieme všetky spôsoby boja proti zaroseným oknám, zistíme, že väčšina riešení je dostupná pre každého. Každodenné usilovanie sa o správne vetranie, obmedzenie zdrojov vlhkosti v interiéri a prípadné použitie absorbčných materiálov alebo odvlhčovačov dokáže dosiahnuť veľmi priaznivé výsledky. Navyše, tým, že v miestnostiach znížite vlhkosť, prispejete ku zdraviu vašej rodiny aj celej domácnosti. Ako bonus získate čistejšie okná bez nepríjemného rosného efektu – a to bez zložitých či finančne náročných zásahov.

Týmto spôsobom sa môžete zbaviť dotieravej vlhkosti a predísť nielen studeným kvapkám na oknách, ale aj možnej hrozbe v podobe plesní. Vyskúšajte niektoré z uvedených rád a uvidíte, že aj malá zmena návykov môže priniesť veľký rozdiel.